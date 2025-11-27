Il Black Friday nasce da una lunga tradizione negli Stati Uniti e segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio. Col passare del tempo si è trasformato in un vero e proprio periodo di sconti che chiude il mese di novembre con sconti e occasioni per risparmiare sui regali.

Il celebre venerdì nero è caratterizzato da offerte spesso eccezionali, sia nei negozi fisici che, soprattutto online. Ormai si tratta di un fenomeno che ha preso piede anche in Italia, con i principali store e brand che partecipano offrendo tante opportunità di risparmio.

Amazon gioca un ruolo centrale, essendo una delle piattaforme migliori per gli acquisti – sia per i prezzi che per i vantaggi della spedizione Prime. Per questo abbiamo selezionato per voi le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO presenti sull’e-commerce: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Quale Xiaomi, Redmi e POCO comprare per il Black Friday 2025?

15T Pro – Crediti: Xiaomi

I prodotti Xiaomi, Redmi e POCO riguardano sia smartphone che altre tipologie di articoli. Come gli appassionati del brand di Lei Jun sanno bene, Xiaomi è un ecosistema ricco di soluzioni tech e lifestyle: per il Black Friday 2025 trovate una sfilza di sconti con un’incredibile varietà di prodotti e di prezzi.

Scopri quali sono le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO per il Black Friday 2025

Smartphone

XIAOMI POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di... 149,90€ 89,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 8+256GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI... 299,90€ 249,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI... 329,90€ 279,90€ Compra Ora Amazon.it Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI... 549,90€ 369,90€ Compra Ora Amazon.it Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI... 299,90€ 179,90€ Compra Ora Amazon.it POCO M7 Pro 5G Smartphone, 8+256GB, Viola, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore... Compra Ora Amazon.it XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+512GB, Display Eye-care da 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni,... 899,90€ 799,90€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Redmi 15 5G, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon® 6s Gen 3, Camera principale da 50MP, 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero,... Compra Ora Amazon.it POCO F7 Smartphone, 12+256GB, Argento, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83" 1.5K 120Hz... 399,90€ 349,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2025 00:00

Tablet

XIAOMI Redmi Pad 2, 4+128GB, Display 11" 2.5K ultra-definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Gray,... 169,90€ 159,90€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI REDMI Pad 2 Pro, 6+128GB, Display 12.1" 2.5K 120Hz, Batteria 12000mAh (tip), Processore 4nm, Interconnettività Smart, Garanzia 2 anni, Graphite Gray,... 299,90€ 269,90€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Pad 7, (Tablet) display da 11.2'', 8+256GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso) 385,70€ 346,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2025 00:00

Smartwatch

XIAOMI Orologio S4 Rainbow, Arcobaleno, misura unica, Moderno 169,99€ 119,99€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Redmi Watch 5 Silver Gray 109,99€ 49,90€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Smart Band 10 (Smart Watch, Fitness Tracker), display AMOLED 1.72'', autonomia fino a 21 giorni con ricarica rapida, monitoraggio accurato del... 49,99€ 41,49€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2025 00:00

Auricolari Bluetooth

XIAOMI OpenWear Stereo Pro: comfort tutto il giorno, aderenza perfetta, 8,5/45 h di autonomia, riduzione dispersione suono, audio spaziale con tracking... 149,99€ 139,39€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Redmi Buds 6 Pro Lavender Purple 74,99€ 54,00€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Redmi Buds 6 Night Black 42,99€ 37,94€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2025 00:00

Pulizie smart

XIAOMI Robot Vacuum H40 EU, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per... 249,99€ 211,99€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Robot Vacuum S40C, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Potenza di Aspirazione 5000Pa, Navigazione Intelligente LDS, Ricarica Automatica, Ideale per... 189,00€ 149,99€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Robot Vacuum X20 Max - 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh... 649,99€ 369,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2025 00:00

Televisori

XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa,... 179,00€ 129,00€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa,... 569,00€ 359,00€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI TV F Pro 50, 50 pollici (127 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10, Modalità Game Boost 120Hz,MEMC,Controllo Vocale... 469,00€ 329,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi TV S Mini LED 55, QLED, 55 inch, Dolby Vision, Atmos144Hz, 1200 nits 599,00€ 426,18€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi TV S Mini LED 65, QLED, 65 inch, Dolby Vision, Atmos144Hz, 1200 nits 799,00€ 599,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2025 00:00

Mobilità sostenibile

Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU 598,00€ 412,42€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Electric Scooter Elite EU 359,99€ 307,35€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Electric Scooter 5 Pro EU 499,99€ 399,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2025 00:00

Questo è solo un assaggio degli sconti previsti su Amazon per il Black Friday 2025: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un’occasione! Approfittane ora! Le offerte migliori si nascondono proprio dietro l’angolo!

