Le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO per il Black Friday 2025

Di
Gabriele Cascone
-
offerte black friday
Crediti: Xiaomi, Canva

Il Black Friday nasce da una lunga tradizione negli Stati Uniti e segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio. Col passare del tempo si è trasformato in un vero e proprio periodo di sconti che chiude il mese di novembre con sconti e occasioni per risparmiare sui regali.

Il celebre venerdì nero è caratterizzato da offerte spesso eccezionali, sia nei negozi fisici che, soprattutto online. Ormai si tratta di un fenomeno che ha preso piede anche in Italia, con i principali store e brand che partecipano offrendo tante opportunità di risparmio.

Amazon gioca un ruolo centrale, essendo una delle piattaforme migliori per gli acquisti – sia per i prezzi che per i vantaggi della spedizione Prime. Per questo abbiamo selezionato per voi le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO presenti sull’e-commerce: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Quale Xiaomi, Redmi e POCO comprare per il Black Friday 2025?

xiaomi 15t pro
15T Pro – Crediti: Xiaomi

I prodotti Xiaomi, Redmi e POCO riguardano sia smartphone che altre tipologie di articoli. Come gli appassionati del brand di Lei Jun sanno bene, Xiaomi è un ecosistema ricco di soluzioni tech e lifestyle: per il Black Friday 2025 trovate una sfilza di sconti con un’incredibile varietà di prodotti e di prezzi.

Scopri quali sono le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO per il Black Friday 2025

Smartphone

XIAOMI POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatteria non incluso
XIAOMI POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di...
149,90€
89,90€
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 8+256GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Giallo
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 8+256GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI...
299,90€
249,90€
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI...
329,90€
279,90€
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI...
549,90€
369,90€
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI...
299,90€
179,90€
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 8+256GB, Viola, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 8+256GB, Viola, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore...
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+512GB, Display Eye-care da 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+512GB, Display Eye-care da 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni,...
899,90€
799,90€
XIAOMI Redmi 15 5G, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon® 6s Gen 3, Camera principale da 50MP, 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso
XIAOMI Redmi 15 5G, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon® 6s Gen 3, Camera principale da 50MP, 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero,...
POCO F7 Smartphone, 12+256GB, Argento, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83" 1.5K 120Hz (Adattatore incluso a seconda della confezione)
POCO F7 Smartphone, 12+256GB, Argento, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83" 1.5K 120Hz...
399,90€
349,90€
Tablet

XIAOMI Redmi Pad 2, 4+128GB, Display 11" 2.5K ultra-definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Gray, Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
XIAOMI Redmi Pad 2, 4+128GB, Display 11" 2.5K ultra-definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Gray,...
169,90€
159,90€
XIAOMI REDMI Pad 2 Pro, 6+128GB, Display 12.1" 2.5K 120Hz, Batteria 12000mAh (tip), Processore 4nm, Interconnettività Smart, Garanzia 2 anni, Graphite Gray, Caricatore non incluso
XIAOMI REDMI Pad 2 Pro, 6+128GB, Display 12.1" 2.5K 120Hz, Batteria 12000mAh (tip), Processore 4nm, Interconnettività Smart, Garanzia 2 anni, Graphite Gray,...
299,90€
269,90€
XIAOMI Pad 7, (Tablet) display da 11.2'', 8+256GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso)
XIAOMI Pad 7, (Tablet) display da 11.2'', 8+256GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso)
385,70€
346,99€
Smartwatch

XIAOMI Orologio S4 Rainbow, Arcobaleno, misura unica, Moderno
XIAOMI Orologio S4 Rainbow, Arcobaleno, misura unica, Moderno
169,99€
119,99€
XIAOMI Redmi Watch 5 Silver Gray
XIAOMI Redmi Watch 5 Silver Gray
109,99€
49,90€
XIAOMI Smart Band 10 (Smart Watch, Fitness Tracker), display AMOLED 1.72'', autonomia fino a 21 giorni con ricarica rapida, monitoraggio accurato del benessere, Android & iOS, 5ATM, bussola
XIAOMI Smart Band 10 (Smart Watch, Fitness Tracker), display AMOLED 1.72'', autonomia fino a 21 giorni con ricarica rapida, monitoraggio accurato del...
49,99€
41,49€
Auricolari Bluetooth

XIAOMI OpenWear Stereo Pro: comfort tutto il giorno, aderenza perfetta, 8,5/45 h di autonomia, riduzione dispersione suono, audio spaziale con tracking movimenti della testa, Hi-Res Audio, Titan Gray
XIAOMI OpenWear Stereo Pro: comfort tutto il giorno, aderenza perfetta, 8,5/45 h di autonomia, riduzione dispersione suono, audio spaziale con tracking...
149,99€
139,39€
XIAOMI Redmi Buds 6 Pro Lavender Purple
XIAOMI Redmi Buds 6 Pro Lavender Purple
74,99€
54,00€
XIAOMI Redmi Buds 6 Night Black
XIAOMI Redmi Buds 6 Night Black
42,99€
37,94€
Pulizie smart

XIAOMI Robot Vacuum H40 EU, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri
XIAOMI Robot Vacuum H40 EU, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per...
249,99€
211,99€
XIAOMI Robot Vacuum S40C, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Potenza di Aspirazione 5000Pa, Navigazione Intelligente LDS, Ricarica Automatica, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri
XIAOMI Robot Vacuum S40C, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Potenza di Aspirazione 5000Pa, Navigazione Intelligente LDS, Ricarica Automatica, Ideale per...
189,00€
149,99€
XIAOMI Robot Vacuum X20 Max - 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh Battery for Smart, Thorough Cleaning
XIAOMI Robot Vacuum X20 Max - 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh...
649,99€
369,99€
Televisori

XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa,...
179,00€
129,00€
XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa,...
569,00€
359,00€
XIAOMI TV F Pro 50, 50 pollici (127 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10, Modalità Game Boost 120Hz,MEMC,Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB,Compatibile con AirPlay
XIAOMI TV F Pro 50, 50 pollici (127 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10, Modalità Game Boost 120Hz,MEMC,Controllo Vocale...
469,00€
329,00€
Xiaomi TV S Mini LED 55, QLED, 55 inch, Dolby Vision, Atmos144Hz, 1200 nits
Xiaomi TV S Mini LED 55, QLED, 55 inch, Dolby Vision, Atmos144Hz, 1200 nits
599,00€
426,18€
Xiaomi TV S Mini LED 65, QLED, 65 inch, Dolby Vision, Atmos144Hz, 1200 nits
Xiaomi TV S Mini LED 65, QLED, 65 inch, Dolby Vision, Atmos144Hz, 1200 nits
799,00€
599,00€
Mobilità sostenibile

Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU
Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU
598,00€
412,42€
Xiaomi Electric Scooter Elite EU
Xiaomi Electric Scooter Elite EU
359,99€
307,35€
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro EU
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro EU
499,99€
399,00€
