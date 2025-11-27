Le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO per il Black Friday 2025

Il BlackFriday nasce da una lunga tradizione negli Stati Uniti e segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio. Col passare del tempo si è trasformato in un vero e proprio periodo di sconti che chiude il mese di novembre con sconti e occasioni per risparmiare sui regali.
Il celebre venerdì nero è caratterizzato da offerte spesso eccezionali, sia nei negozi fisici che, soprattutto online. Ormai si tratta di un fenomeno che ha preso piede anche in Italia, con i principali store e brand che partecipano offrendo tante opportunità di risparmio.
Amazon gioca un ruolo centrale, essendo una delle piattaforme migliori per gli acquisti – sia per i prezzi che per i vantaggi della spedizione Prime. Per questo abbiamo selezionato per voi le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO presenti sull’e-commerce: c’è solo l’imbarazzo della scelta!
Quale Xiaomi, Redmi e POCO comprare per il Black Friday 2025?
I prodotti Xiaomi, Redmi e POCO riguardano sia smartphone che altre tipologie di articoli. Come gli appassionati del brand di Lei Jun sanno bene, Xiaomi è un ecosistema ricco di soluzioni tech e lifestyle: per il Black Friday 2025 trovate una sfilza di sconti con un’incredibile varietà di prodotti e di prezzi.
Smartphone
XIAOMI POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di...
