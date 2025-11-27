I miglior indossabili da comprare al Black Friday 2025 | Smartwatch e TWS

Di
Luca Zaninello
-
offerte black friday

Il Black Friday è l’evento che ogni appassionato di tecnologia aspetta per fare il salto di qualità: non solo smartphone o PC, ma soprattutto quegli accessori che migliorano la nostra quotidianità. Novembre è diventato il mese ideale per aggiornare il proprio ecosistema digitale con dispositivi che ci accompagnano ovunque.

Tra le categorie più ricercate spiccano senza dubbio i cosiddetti wearable, tra tutti smartwatch e auricolari True Wireless (TWS). Che si tratti di monitorare la salute, spingere al massimo in allenamento o isolarsi nel silenzio con la cancellazione del rumore, le offerte di questo periodo sono spesso irripetibili.

Anche per questa categoria, Amazon si conferma il miglior terreno di caccia: grazie alla garanzia solida e alla velocità di Prime, è possibile acquistare prodotti di brand come Garmin, Samsung, Sony, Huawei e Amazfit a prezzi stracciati. Abbiamo selezionato per voi le migliori promozioni attive sull’e-commerce per aiutarvi a scegliere il compagno da polso o le cuffie perfette.

Quale prodotti smartwatch e TWS comprare per il Black Friday 2025?

Xiaomi Watch
Crediti: Xiaomi

Il mercato degli indossabili è vastissimo. Da un lato abbiamo gli smartwatch, ormai veri e propri assistenti sanitari al polso capaci di eseguire ECG o pagare il caffè al bar; dall’altro le cuffie TWS, diventate indispensabili per la libertà che offrono senza cavi.

Il Black Friday 2025 è il momento giusto per puntare ai prodotti più ambiti pagandoli come prodotti di fascia media.

Scopri quali sono le migliori offerte smartwatch e TWS per il Black Friday 2025

Smartwatch

Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia - S/M
Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia - S/M
279,00€
229,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte - M/L
Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte - M/L
309,00€
259,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - S/M
Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - S/M
459,00€
419,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio nero con Trail Loop nero/cenere - M/L
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio nero con Trail Loop nero/cenere - M/L
909,00€
Compra Ora
Amazon.it
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana]
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in...
199,00€
134,83€
Compra Ora
Amazon.it
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Blue, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Batteria a Lunga Durata, Cassa in Titanio di Grado Aerospaziale [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Blue, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Batteria a Lunga Durata, Cassa in Titanio di...
699,00€
479,00€
Compra Ora
Amazon.it
HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni,...
169,00€
119,00€
Compra Ora
Amazon.it
HUAWEI WATCH 5, 46mm Smartwatches, Tecnologia Multi-sensing X-TAP, SpO2 dal Polpastrello, Health Glance, eSIM, con App ECG, HRV, 30 mesi di Garanzia, Android e iOS, Nero
HUAWEI WATCH 5, 46mm Smartwatches, Tecnologia Multi-sensing X-TAP, SpO2 dal Polpastrello, Health Glance, eSIM, con App ECG, HRV, 30 mesi di Garanzia, Android...
387,04€
349,00€
Compra Ora
Amazon.it
HUAWEI WATCH GT 6 Pro GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo di Livello Pro, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Analisi ECG, Pagamento NFC, Nero
HUAWEI WATCH GT 6 Pro GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo di Livello Pro, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e...
379,00€
348,68€
Compra Ora
Amazon.it
HUAWEI WATCH GT 6 GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC, Monitoraggio della Salute, Nero
HUAWEI WATCH GT 6 GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC,...
244,99€
Compra Ora
Amazon.it
Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - Wi-Fi
Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco -...
449,00€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Redmi Watch 5 Active Midnight Black
XIAOMI Redmi Watch 5 Active Midnight Black
34,99€
29,99€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Watch S4 Black
XIAOMI Watch S4 Black
159,99€
99,90€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Smart Band 10 (Smart Watch, Fitness Tracker), display AMOLED 1.72'', autonomia fino a 21 giorni con ricarica rapida, monitoraggio accurato del benessere, Android & iOS, 5ATM, bussola
XIAOMI Smart Band 10 (Smart Watch, Fitness Tracker), display AMOLED 1.72'', autonomia fino a 21 giorni con ricarica rapida, monitoraggio accurato del...
49,99€
41,49€
Compra Ora
Amazon.it
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual Band, Mappe Offline, 25 Giorni di Autonomia, Torcia Integrata, 10 ATM, 180+ Modalità Sport
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual Band, Mappe Offline, 25 Giorni di Autonomia, Torcia...
399,90€
310,62€
Compra Ora
Amazon.it
Amazfit Active 2 Smart Watch 44 mm, mappe GPS con direzione, fitness tracker, batteria 10 giorni, monitoraggio del sonno, oltre 160 modalità sport, resistente all'acqua, per Android e Apple iPhone,
Amazfit Active 2 Smart Watch 44 mm, mappe GPS con direzione, fitness tracker, batteria 10 giorni, monitoraggio del sonno, oltre 160 modalità sport,...
84,90€
79,99€
Compra Ora
Amazon.it
Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5", Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone
Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5", Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di...
299,90€
222,29€
Compra Ora
Amazon.it
OnePlus Orologio 2R con Wear OS 4 di Google, chipset Snapdragon W5, fino a 100 ore di durata della batteria, display AMOLED da 1,43 pollici, modalità sportiva più di 100, GPS a doppia frequenza, verde
OnePlus Orologio 2R con Wear OS 4 di Google, chipset Snapdragon W5, fino a 100 ore di durata della batteria, display AMOLED da 1,43 pollici, modalità...
139,95€
Compra Ora
Amazon.it
OnePlus Orologio Smart Watch 3, Cinturino 22 mm, Display LTPO 1,5", Ricarica Rapida, Autonomia 120 ore, 100 Modalità Sport, Monitoraggio GPS a doppia frequenza, Controllo Salute 60 secondi, nero
OnePlus Orologio Smart Watch 3, Cinturino 22 mm, Display LTPO 1,5", Ricarica Rapida, Autonomia 120 ore, 100 Modalità Sport, Monitoraggio GPS a doppia...
262,00€
260,50€
Compra Ora
Amazon.it
OPPO Watch X2, Display AMOLED da 1.50’’, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, NFC, ColorOS Watch7.0, Doppio proc. Qualcomm, Ric.Rapida 0-100% 80min, 120 ore di Autonomia, ROM 32GB [Versione italiana], Lava Black
OPPO Watch X2, Display AMOLED da 1.50’’, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, NFC, ColorOS Watch7.0, Doppio proc. Qualcomm, Ric.Rapida 0-100% 80min, 120 ore di Autonomia,...
399,99€
258,17€
Compra Ora
Amazon.it
Amazon price updated: 27/11/2025 15:10

TWS

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip...
149,00€
99,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C​​​​​​​
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica...
249,00€
229,90€
Compra Ora
Amazon.it
Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless, Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Black 2025 [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless, Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI,...
149,00€
84,99€
Compra Ora
Amazon.it
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, Silver 2024 [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga...
249,00€
159,99€
Compra Ora
Amazon.it
Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Viola ametista
Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth...
149,00€
119,90€
Compra Ora
Amazon.it
Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio creta
Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio creta
249,00€
179,00€
Compra Ora
Amazon.it
HUAWEI Freebuds 7i, Auricolari Bluetooth, Cancellazione Attiva del Rumore 4.0, Audio Spaziale Senza Limiti, iOS & Android, Chiamate Stabili e Cristalline, Adattamento Perfetto, Garanzia di 30 mesi
HUAWEI Freebuds 7i, Auricolari Bluetooth, Cancellazione Attiva del Rumore 4.0, Audio Spaziale Senza Limiti, iOS & Android, Chiamate Stabili e Cristalline,...
94,60€
72,68€
Compra Ora
Amazon.it
HUAWEI FreeBuds 6 Auricolari Wireless, Vestibilità aderente all’orecchio, Doppio driver True Sound, Chiamate stabili e cristalline, Open-fit ANC, 36H Durata della Batteria, IP54, iOS & Android,Nero
HUAWEI FreeBuds 6 Auricolari Wireless, Vestibilità aderente all’orecchio, Doppio driver True Sound, Chiamate stabili e cristalline, Open-fit ANC, 36H Durata...
149,00€
119,00€
Compra Ora
Amazon.it
OPPO Enco Buds3 Pro Auricolari True Wireless, 54h di Autonomia, Driver Dinamico da 12.4mm, BT 5.4, Controlli Touch, Cancellazione rumore passiva, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana], White
OPPO Enco Buds3 Pro Auricolari True Wireless, 54h di Autonomia, Driver Dinamico da 12.4mm, BT 5.4, Controlli Touch, Cancellazione rumore passiva, Android e...
49,99€
29,99€
Compra Ora
Amazon.it
OPPO Enco Air4 Auricolari True Wireless,44h di Autonomia, Driver in Titanio, Bluetooth 5.4, Controlli Touch, Cancellazione del rumore AI, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana], Silky White
OPPO Enco Air4 Auricolari True Wireless,44h di Autonomia, Driver in Titanio, Bluetooth 5.4, Controlli Touch, Cancellazione del rumore AI, Android e iOS,...
69,99€
39,00€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Redmi Buds 6 Active–Auricolari wireless Bluetooth semi-in-ear,Riduzione del rumore a doppio microfono,Fino a 6h+30h di durata della batteria, Bluetooth 5.4, Google Fast Pair-blue
XIAOMI Redmi Buds 6 Active–Auricolari wireless Bluetooth semi-in-ear,Riduzione del rumore a doppio microfono,Fino a 6h+30h di durata della batteria,...
20,22€
14,99€
Compra Ora
Amazon.it
CMF BY NOTHING Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 - Arancione
CMF BY NOTHING Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 -...
64,95€
39,95€
Compra Ora
Amazon.it
OnePlus Buds Pro 3 Lunar Radiance
OnePlus Buds Pro 3 Lunar Radiance
131,00€
119,95€
Compra Ora
Amazon.it
Sony WF-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Bluetooth, Cuffie In-Ear con Microfono, Fino a 24 ore di durata della batteria e Ricarica Rapida, IPX4, Funziona con iOS e Android -Nero
Sony WF-1000XM5 Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Bluetooth, Cuffie In-Ear con Microfono, Fino a 24 ore di durata della batteria e Ricarica Rapida, IPX4,...
199,00€
189,00€
Compra Ora
Amazon.it
Sony Inzone Buds - Auricolari da Gioco True Wireless, Suono Spaziale a 360°, Noise Cancelling, Microfono AI, Dongle a Bassa Latenza, Compatibile con PC e PS5 - Bianco
Sony Inzone Buds - Auricolari da Gioco True Wireless, Suono Spaziale a 360°, Noise Cancelling, Microfono AI, Dongle a Bassa Latenza, Compatibile con PC e PS5...
199,00€
149,00€
Compra Ora
Amazon.it
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass, IPX4, Nero
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass,...
199,95€
139,00€
Compra Ora
Amazon.it
Bose QuietComfort Ultra Earbuds Auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore e Suono Immersivo, Earbuds Bluetooth Noise Cancelling, Nero
Bose QuietComfort Ultra Earbuds Auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore e Suono Immersivo, Earbuds Bluetooth Noise Cancelling, Nero
349,95€
199,95€
Compra Ora
Amazon.it
Nothing Ear (a) Cuffie bluetooth con Integrazione di ChatGPT, Cancellazione Attiva del Rumore fino a 45 dB, Audio Hi-Res con LDAC e fino a 42.5 ore di ascolto - Bianco
Nothing Ear (a) Cuffie bluetooth con Integrazione di ChatGPT, Cancellazione Attiva del Rumore fino a 45 dB, Audio Hi-Res con LDAC e fino a 42.5 ore di...
68,90€
59,00€
Compra Ora
Amazon.it
Nothing Ear (3) Auricolari Wireless In-Ear, Cancellazione Adattiva del Rumore, Audio Hi-Res compatibile con LDAC, Super Mic, IP54, Ricarica Rapida, 22 Ore di Autonomia, Android e iOS – Bianco
Nothing Ear (3) Auricolari Wireless In-Ear, Cancellazione Adattiva del Rumore, Audio Hi-Res compatibile con LDAC, Super Mic, IP54, Ricarica Rapida, 22 Ore di...
179,00€
139,00€
Compra Ora
Amazon.it
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 - Smart Earbuds con Bluetooth 5.4, suono cristallino, design confortevole, durata della batteria di 30 ore e Adaptive ANC - nero grafite
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 - Smart Earbuds con Bluetooth 5.4, suono cristallino, design confortevole, durata della batteria di 30 ore e Adaptive ANC...
279,90€
165,00€
Compra Ora
Amazon.it
Amazon price updated: 27/11/2025 15:10
Questa è solo una parte delle promozioni sugli indossabili previste su Amazon per il Black Friday 2025. Il mercato tech corre veloce e i prezzi possono cambiare in un attimo. Per avere la certezza di accaparrarti le offerte migliori prima che vadano esaurite, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai ribassi. Riceverai le notifiche in tempo reale su errori di prezzo e sconti lampo. Non rischiare di arrivare tardi!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.