Il fatidico giorno è arrivato: finalmente è il momento del Black Friday 2025, la festa degli sconti più importante dell’anno. Il grande momento dedicato allo shopping natalizio non segna solo l’inizio degli acquisti per i regali ma è un momento caratterizzato da sconti irripetibili.

Tra i brand e gli store che partecipano all’iniziativa – in realtà sono proprio tutti e non manca nessuno – c’è anche lo store ufficiale Samsung con una valanga di sconti. Abbiamo selezionato per voi alcune offerte imperdibili ma vista la mole di bonus – extra sconto in app, con PayPal e il nostro codice – le occasioni da cogliere al volo sono davvero tante!

Quale Samsung comprare per il Black Friday 2025?

Crediti: Samsung

Per il Black Friday 2025, lo store ufficiale Samsung ha dato il via alle offerte con sconti anche fino al 50%. Inoltre GizChina.it vi permette di risparmiare fino al 15% su una vasta selezione di prodotti, grazie al nostro coupon esclusivo “GIZ4U“! Il codice permette di ottenere:

10% extra sconto su smartphone Galaxy A e Galaxy Buds

su smartphone Galaxy A e Galaxy Buds 5% extra sconto su Galaxy Book (PC), Watch, Flip7 e Fold7

su Galaxy Book (PC), Watch, Flip7 e Fold7 Mentre per TV, Elettrodomestici e Monitor si può ricevere fino al 15% extra

Inoltre le promozioni non finiscono qui: solo per questo weekend e fino al 2 dicembre è possibile ottenere un extra sconto del 5% pagando con PayPal! Basta semplicemente inserire i prodotti nel carrello, riscattare il nostro coupon e poi scegliere Paypal come metodo di pagamento.

Per concludere alla grande, segnaliamo anche un extra sconto del 5% al checkout – ma solo per il primo acquisto tramite l’App dello store Samsung.

Scopri quali sono le migliori offerte Samsung per il Black Friday 2025

Samsung Bespoke AI Jet Ultra complete | Samsung Store Acquista la Samsung Bespoke AI Jet Ultra complete in sconto con il nostro coupon esclusivo.Fino al 2 dicembre il codice sconto si cumula con un extra 5% di sconto al checkout selezionando PayPal come metodo di pagamento ed un ulteriore 5% se si effettua l'acquisto tramite Samsung Shop App. More Less 899,10 € Scade il: 02-12-2025

