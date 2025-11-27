Le migliori offerte Samsung per il Black Friday 2025

Gabriele Cascone
offerte black friday
Crediti: Samsung, Canva

Il fatidico giorno è arrivato: finalmente è il momento del Black Friday 2025, la festa degli sconti più importante dell’anno. Il grande momento dedicato allo shopping natalizio non segna solo l’inizio degli acquisti per i regali ma è un momento caratterizzato da sconti irripetibili.

Tra i brand e gli store che partecipano all’iniziativa – in realtà sono proprio tutti e non manca nessuno – c’è anche lo store ufficiale Samsung con una valanga di sconti. Abbiamo selezionato per voi alcune offerte imperdibili ma vista la mole di bonus – extra sconto in app, con PayPal e il nostro codice – le occasioni da cogliere al volo sono davvero tante!

Quale Samsung comprare per il Black Friday 2025?

samsung galaxy s26 ultra
Crediti: Samsung

Per il Black Friday 2025, lo store ufficiale Samsung ha dato il via alle offerte con sconti anche fino al 50%. Inoltre GizChina.it vi permette di risparmiare fino al 15% su una vasta selezione di prodotti, grazie al nostro coupon esclusivo “GIZ4U“! Il codice permette di ottenere:

  • 10% extra sconto su smartphone Galaxy A e Galaxy Buds
  • 5% extra sconto su Galaxy Book (PC), Watch, Flip7 e Fold7
  • Mentre per TV, Elettrodomestici e Monitor si può ricevere fino al 15% extra

Inoltre le promozioni non finiscono qui: solo per questo weekend e fino al 2 dicembre è possibile ottenere un extra sconto del 5% pagando con PayPal! Basta semplicemente inserire i prodotti nel carrello, riscattare il nostro coupon e poi scegliere Paypal come metodo di pagamento.

Per concludere alla grande, segnaliamo anche un extra sconto del 5% al checkout – ma solo per il primo acquisto tramite l’App dello store Samsung.

Se non visualizzate correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, provate a disattivare AdBlock.

http://Black%20Friday%20Samsung%20|%20Store%20ufficiale

Black Friday Samsung | Store ufficiale

Fino al 50% di sconto + Extra sconto fino al 15% con il nostro Coupon!
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025

Scopri quali sono le migliori offerte Samsung per il Black Friday 2025

http://Samsung%20Galaxy%20S25%20Ultra%20–%20512%20GB%20|%20Samsung%20Store

Samsung Galaxy S25 Ultra – 512 GB | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
1.099€
Scade il: 02-12-2025
http://Samsung%20Galaxy%20S25%20Edge%20–%2012/512%20GB%20|%20Samsung%20Store

Samsung Galaxy S25 Edge – 12/512 GB | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
1.049€
Scade il: 02-12-2025
http://Samsung%20Bespoke%20AI%20Jet%20Ultra%20complete%20|%20Samsung%20Store

Samsung Bespoke AI Jet Ultra complete | Samsung Store

Acquista la Samsung Bespoke AI Jet Ultra complete in sconto con il nostro coupon esclusivo.Fino al 2 dicembre il codice sconto si cumula con un extra 5% di sconto al checkout selezionando PayPal come metodo di pagamento ed un ulteriore 5% se si effettua l'acquisto tramite Samsung Shop App.

899,10 €
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025
http://Samsung%20Galaxy%20Book%204%20–%20Core%205%20–%2016/512%20GB%20|%20Samsung%20Store

Samsung Galaxy Book 4 – Core 5 – 16/512 GB | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
569€
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025
http://Samsung%20Galaxy%20A56%20–%20256%20GB%20|%20Samsung%20Store

Samsung Galaxy A56 – 256 GB | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
350€
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025
http://Samsung%20Galaxy%20Z%20Flip%207%20–%2012/512%20GB%20–%20Jet%20Black%20|%20Store%20ufficiale

Samsung Galaxy Z Flip 7 – 12/512 GB – Jet Black | Store ufficiale

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
1.196€
GIZ4U
http://Monitor%20Gaming%20Odyssey%20OLED%20G9%20–%20G93SD%20da%2049″%20DQHD%20Curvo%20|%20Samsung%20Store

Monitor Gaming Odyssey OLED G9 – G93SD da 49″ DQHD Curvo | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
1.019€
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025
http://Monitor%20Gaming%20Odyssey%20G5%20–%20G50D%20da%2027”%20QHD%20Flat%20|%20Samsung%20Store

Monitor Gaming Odyssey G5 – G50D da 27” QHD Flat | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
211,6€
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025
http://50″%20QLED%20QEF1%204K%20Vision%20AI%20Smart%20TV%20(2025)%20|%20Samsung%20Store

50″ QLED QEF1 4K Vision AI Smart TV (2025) | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
373€
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025
http://Asciugatrice%20AI%20Control%209Kg%20DV90DG6845LEU3%20|%20Samsung%20Store

Asciugatrice AI Control 9Kg DV90DG6845LEU3 | Samsung Store

Spedizione dall'ITALIA Gratis

  • extra sconto 5% da App
  • extra sconto 5% pagando con PayPal
679€
GIZ4U
Scade il: 02-12-2025
http://La%20nostra%20guida%20dedicata%20al%20Black%20Friday%202025

La nostra guida dedicata al Black Friday 2025

TUTTO SUL RITORNO DELL'EVENTO PIÙ ATTESO DELL'ANNO!

