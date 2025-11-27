Il fatidico giorno è arrivato: finalmente è il momento del Black Friday 2025, la festa degli sconti più importante dell’anno. Il grande momento dedicato allo shopping natalizio non segna solo l’inizio degli acquisti per i regali ma è un momento caratterizzato da sconti irripetibili.
Tra i brand e gli store che partecipano all’iniziativa – in realtà sono proprio tutti e non manca nessuno – c’è anche lo store ufficiale Samsung con una valanga di sconti. Abbiamo selezionato per voi alcune offerte imperdibili ma vista la mole di bonus – extra sconto in app, con PayPal e il nostro codice – le occasioni da cogliere al volo sono davvero tante!
Quale Samsung comprare per il Black Friday 2025?
Per il Black Friday 2025, lo store ufficiale Samsung ha dato il via alle offerte con sconti anche fino al 50%. Inoltre GizChina.it vi permette di risparmiare fino al 15% su una vasta selezione di prodotti, grazie al nostro coupon esclusivo “GIZ4U“! Il codice permette di ottenere:
- 10% extra sconto su smartphone Galaxy A e Galaxy Buds
- 5% extra sconto su Galaxy Book (PC), Watch, Flip7 e Fold7
- Mentre per TV, Elettrodomestici e Monitor si può ricevere fino al 15% extra
Inoltre le promozioni non finiscono qui: solo per questo weekend e fino al 2 dicembre è possibile ottenere un extra sconto del 5% pagando con PayPal! Basta semplicemente inserire i prodotti nel carrello, riscattare il nostro coupon e poi scegliere Paypal come metodo di pagamento.
Per concludere alla grande, segnaliamo anche un extra sconto del 5% al checkout – ma solo per il primo acquisto tramite l’App dello store Samsung.
Se non visualizzate correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, provate a disattivare AdBlock.
Scopri quali sono le migliori offerte Samsung per il Black Friday 2025
Acquista la Samsung Bespoke AI Jet Ultra complete in sconto con il nostro coupon esclusivo.Fino al 2 dicembre il codice sconto si cumula con un extra 5% di sconto al checkout selezionando PayPal come metodo di pagamento ed un ulteriore 5% se si effettua l'acquisto tramite Samsung Shop App.More Less
Questo è solo un assaggio degli sconti previsti su Amazon per il Black Friday 2025: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un’occasione! Approfittane ora! Le offerte migliori si nascondono proprio dietro l’angolo!
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.