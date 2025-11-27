I migliori PC (notebook e gaming) da comprare al Black Friday 2025

Se c’è un momento dell’anno in cui vale davvero la pena investire in un nuovo computer, quello è senza dubbio il Black Friday. A differenza di accessori più piccoli, quando si parla di notebook e workstation mobili, uno sconto anche solo del 15-20% si traduce in un risparmio reale di centinaia di euro.

Il Black Friday 2025 arriva in un momento tecnologico molto interessante, con macchine sempre più potenti, efficienti e dotate di funzionalità AI avanzate. Che siate studenti in cerca di leggerezza, professionisti che necessitano di affidabilità o videogiocatori a caccia di frame rate elevati, Amazon offre un catalogo immenso con garanzie post-vendita che mettono al riparo da qualsiasi imprevisto.

Abbiamo setacciato le offerte per dividere il meglio del mercato in quattro categorie fondamentali, così da aiutarvi a trovare il laptop su misura per le vostre esigenze senza perdervi nel mare delle specifiche tecniche.

Quale notebook (anche da gaming) comprare per il Black Friday 2025?

La scelta del notebook giusto dipende dall’uso che ne farete. Quest’anno i riflettori sono puntati sui display OLED, sempre più diffusi, e sui processori ad alta efficienza energetica. Prima di procedere all’acquisto, valutate bene il peso (se viaggiate molto) e la scheda video (se il vostro obiettivo è il gaming o il montaggio video).

Notebook ultraleggeri

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Snapdragon X X1-26-100, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6E, Windows 11 Home - Luna Grey 649,00€ 548,99€ Compra Ora Amazon.it Microsoft Surface Laptop | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 13” | Snapdragon® X Plus | 16 GB di RAM | 512 di memoria | Ultimo modello | Oceano 1.239,00€ 738,99€ Compra Ora Amazon.it Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 14", Windows 11, Snapdragon Elite X, 16GB RAM, 512GB SSD, Sapphire Blue [Versione italiana] 1.699,00€ 835,98€ Compra Ora Amazon.it ASUS Zenbook 14 UM3406KA#B0F13WM6JB, Notebook con Monitor da 14" Glossy OLED, 120Hz, AMD Ryzen™ AI 7 350, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Nero 1.199,00€ 949,00€ Compra Ora Amazon.it acer Aspire 3 A315-59-5067 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1235U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda... 429,00€ 399,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 16:22

Notebook professionali

Dell 16 Premium Laptop DA16250-16.3 Inch 120Hz OLED Touch Display 4K Intel Core Ultra 9 285H, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home,... 2.899,00€ 2.598,99€ Compra Ora Amazon.it ASUS ProArt P16 H7606WM#B0F2HX8J6N, Notebook con Monitor da 16" OLED Glossy, 60Hz, AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, RAM 32GB, 1TB SSD, Win 11Home, Nero 2.599,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo Computer portatile ThinkPad X1 Carbon Aura Edition Gen 13 con processore Intel Ultra 7 258V, 14 pollici 2.8K 2880x1800 OLED Non-Touch 400 nits 120Hz,... 2.542,84€ Compra Ora Amazon.it MSI VenturePro 16 A2RWFG-001FR: Intel Core 7 240H - 16GB DDR5 - SSD 512GB - Nvidia RTX5060 8GB - 16" 16:10 2K OLED (2048 x 1280) 120Hz- Windows 11 Famiglia 1.799,00€ Compra Ora Amazon.it HP ZBook Fury 17 G7 CPU i9 10850H @ 2.40-5.30 Ghz - RAM 64GB DDR4 - SSD 500GB NVME - DISPLAY 17.3" FHD - NVIDIA QUADRO RTX 3000 6GDDR6 - WEBCAM - WIN11PRO 64... 949,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 16:22

Notebook da gaming

Lenovo Legion 7 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 16" 240Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32GB, SSD 2T, Windows 11 Home,... 2.699,00€ 2.499,00€ Compra Ora Amazon.it MSI Katana 17 HX B14WGK-018IT, Notebook Gaming 17.3" QHD 240Hz, Intel i7-14650HX, Nvidia RTX 5070 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB SSD PCIe4, WiFi 6E, Win... 1.899,00€ 1.499,00€ Compra Ora Amazon.it MSI Pulse A17 AI+ C3XWFKG-010IT, Notebook Gaming 17" QHD+ 240Hz, Ryzen AI 9 HX 370, Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7, 1TB PCIe4, RAM 32GB DDR5 5600MHz, WiFi 6E, Win... 2.199,00€ 1.999,00€ Compra Ora Amazon.it acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD,... 2.199,00€ 1.999,00€ Compra Ora Amazon.it acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Processore Intel Core i7-13620H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display... 1.149,00€ 999,00€ Compra Ora Amazon.it ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) con Display OLED ROG Nebula da 16” a 240Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, Intel® Core™ Ultra 9 285H, 32GB RAM, 2TB SSD, Win... 3.138,24€ Compra Ora Amazon.it ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™... 1.339,00€ 999,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo LOQ Essential Notebook Gaming 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz, Intel Core i5-12450HX, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Windows 11,... 949,00€ 698,99€ Compra Ora Amazon.it HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6" FHD Antiriflesso IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p... 799,99€ 679,99€ Compra Ora Amazon.it Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16" WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD,... 2.099,00€ 1.799,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 16:22

MacBook

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di... 1.149,00€ 849,00€ Compra Ora Amazon.it Apple Portatile MacBook Air 15'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 15,3'', 16GB di memoria unificata, 256GB di... 1.449,00€ 1.229,00€ Compra Ora Amazon.it Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2", memoria unificata... 1.849,00€ 1.699,00€ Compra Ora Amazon.it Apple 2024 MacBook Pro Portatile con chip M4 Pro, CPU 12 core e GPU 16 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 24GB di memoria unificata, 512GB di... 2.399,00€ 2.237,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 16:22

Queste sono solo alcune delle migliori occasioni sui notebook che Amazon propone per il Black Friday 2025. Ricordate che sui computer le scorte sono spesso limitate e i prezzi dei modelli più richiesti tendono a risalire velocemente. Per non perdere l’attimo fuggente, iscriviti al nostro canale Telegram delle offerte. È il modo più sicuro per ricevere una notifica istantanea appena il prezzo del laptop dei tuoi sogni crolla al minimo storico!

