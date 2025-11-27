I migliori PC (notebook e gaming) da comprare al Black Friday 2025

Se c’è un momento dell’anno in cui vale davvero la pena investire in un nuovo computer, quello è senza dubbio il Black Friday. A differenza di accessori più piccoli, quando si parla di notebook e workstation mobili, uno sconto anche solo del 15-20% si traduce in un risparmio reale di centinaia di euro.
Il Black Friday 2025 arriva in un momento tecnologico molto interessante, con macchine sempre più potenti, efficienti e dotate di funzionalità AI avanzate. Che siate studenti in cerca di leggerezza, professionisti che necessitano di affidabilità o videogiocatori a caccia di frame rate elevati, Amazon offre un catalogo immenso con garanzie post-vendita che mettono al riparo da qualsiasi imprevisto.
Abbiamo setacciato le offerte per dividere il meglio del mercato in quattro categorie fondamentali, così da aiutarvi a trovare il laptop su misura per le vostre esigenze senza perdervi nel mare delle specifiche tecniche.
Quale notebook (anche da gaming) comprare per il Black Friday 2025?
La scelta del notebook giusto dipende dall’uso che ne farete. Quest’anno i riflettori sono puntati sui display OLED, sempre più diffusi, e sui processori ad alta efficienza energetica. Prima di procedere all’acquisto, valutate bene il peso (se viaggiate molto) e la scheda video (se il vostro obiettivo è il gaming o il montaggio video).
Notebook ultraleggeri
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Snapdragon X X1-26-100, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6E, Windows 11 Home - Luna Grey
Queste sono solo alcune delle migliori occasioni sui notebook che Amazon propone per il Black Friday 2025. Ricordate che sui computer le scorte sono spesso limitate e i prezzi dei modelli più richiesti tendono a risalire velocemente.
