I migliori PC (notebook e gaming) da comprare al Black Friday 2025

offerte black friday

Se c’è un momento dell’anno in cui vale davvero la pena investire in un nuovo computer, quello è senza dubbio il Black Friday. A differenza di accessori più piccoli, quando si parla di notebook e workstation mobili, uno sconto anche solo del 15-20% si traduce in un risparmio reale di centinaia di euro.

Il Black Friday 2025 arriva in un momento tecnologico molto interessante, con macchine sempre più potenti, efficienti e dotate di funzionalità AI avanzate. Che siate studenti in cerca di leggerezza, professionisti che necessitano di affidabilità o videogiocatori a caccia di frame rate elevati, Amazon offre un catalogo immenso con garanzie post-vendita che mettono al riparo da qualsiasi imprevisto.

Abbiamo setacciato le offerte per dividere il meglio del mercato in quattro categorie fondamentali, così da aiutarvi a trovare il laptop su misura per le vostre esigenze senza perdervi nel mare delle specifiche tecniche.

Quale notebook (anche da gaming) comprare per il Black Friday 2025?

Spazio Lenovo
Crediti: Lenovo

La scelta del notebook giusto dipende dall’uso che ne farete. Quest’anno i riflettori sono puntati sui display OLED, sempre più diffusi, e sui processori ad alta efficienza energetica. Prima di procedere all’acquisto, valutate bene il peso (se viaggiate molto) e la scheda video (se il vostro obiettivo è il gaming o il montaggio video).

Scopri quali sono le migliori offerte su notebook (anche da gaming) per il Black Friday 2025

Notebook ultraleggeri

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Snapdragon X X1-26-100, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6E, Windows 11 Home - Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Snapdragon X X1-26-100, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6E, Windows 11 Home - Luna Grey
649,00€
548,99€
Microsoft Surface Laptop | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 13” | Snapdragon® X Plus | 16 GB di RAM | 512 di memoria | Ultimo modello | Oceano
Microsoft Surface Laptop | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 13” | Snapdragon® X Plus | 16 GB di RAM | 512 di memoria | Ultimo modello | Oceano
1.239,00€
738,99€
Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 14", Windows 11, Snapdragon Elite X, 16GB RAM, 512GB SSD, Sapphire Blue [Versione italiana]
Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 14", Windows 11, Snapdragon Elite X, 16GB RAM, 512GB SSD, Sapphire Blue [Versione italiana]
1.699,00€
835,98€
ASUS Zenbook 14 UM3406KA#B0F13WM6JB, Notebook con Monitor da 14" Glossy OLED, 120Hz, AMD Ryzen™ AI 7 350, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Nero
ASUS Zenbook 14 UM3406KA#B0F13WM6JB, Notebook con Monitor da 14" Glossy OLED, 120Hz, AMD Ryzen™ AI 7 350, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Nero
1.199,00€
949,00€
acer Aspire 3 A315-59-5067 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1235U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver
acer Aspire 3 A315-59-5067 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1235U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda...
429,00€
399,00€
Notebook professionali

Dell 16 Premium Laptop DA16250-16.3 Inch 120Hz OLED Touch Display 4K Intel Core Ultra 9 285H, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Audio Studio, Italian Keyboard, Platinum
Dell 16 Premium Laptop DA16250-16.3 Inch 120Hz OLED Touch Display 4K Intel Core Ultra 9 285H, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home,...
2.899,00€
2.598,99€
ASUS ProArt P16 H7606WM#B0F2HX8J6N, Notebook con Monitor da 16" OLED Glossy, 60Hz, AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, RAM 32GB, 1TB SSD, Win 11Home, Nero
ASUS ProArt P16 H7606WM#B0F2HX8J6N, Notebook con Monitor da 16" OLED Glossy, 60Hz, AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, RAM 32GB, 1TB SSD, Win 11Home, Nero
2.599,00€
Lenovo Computer portatile ThinkPad X1 Carbon Aura Edition Gen 13 con processore Intel Ultra 7 258V, 14 pollici 2.8K 2880x1800 OLED Non-Touch 400 nits 120Hz, Wi-Fi 7, 32 GB RAM, SSD Gen 5 da 2 TB
Lenovo Computer portatile ThinkPad X1 Carbon Aura Edition Gen 13 con processore Intel Ultra 7 258V, 14 pollici 2.8K 2880x1800 OLED Non-Touch 400 nits 120Hz,...
2.542,84€
MSI VenturePro 16 A2RWFG-001FR: Intel Core 7 240H - 16GB DDR5 - SSD 512GB - Nvidia RTX5060 8GB - 16" 16:10 2K OLED (2048 x 1280) 120Hz- Windows 11 Famiglia
MSI VenturePro 16 A2RWFG-001FR: Intel Core 7 240H - 16GB DDR5 - SSD 512GB - Nvidia RTX5060 8GB - 16" 16:10 2K OLED (2048 x 1280) 120Hz- Windows 11 Famiglia
1.799,00€
HP ZBook Fury 17 G7 CPU i9 10850H @ 2.40-5.30 Ghz - RAM 64GB DDR4 - SSD 500GB NVME - DISPLAY 17.3" FHD - NVIDIA QUADRO RTX 3000 6GDDR6 - WEBCAM - WIN11PRO 64 BIT (Ricondizionato)
HP ZBook Fury 17 G7 CPU i9 10850H @ 2.40-5.30 Ghz - RAM 64GB DDR4 - SSD 500GB NVME - DISPLAY 17.3" FHD - NVIDIA QUADRO RTX 3000 6GDDR6 - WEBCAM - WIN11PRO 64...
949,00€
Notebook da gaming

Lenovo Legion 7 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 16" 240Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32GB, SSD 2T, Windows 11 Home, Tastiera RGB italiana - Glacier White
Lenovo Legion 7 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 16" 240Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32GB, SSD 2T, Windows 11 Home,...
2.699,00€
2.499,00€
MSI Katana 17 HX B14WGK-018IT, Notebook Gaming 17.3" QHD 240Hz, Intel i7-14650HX, Nvidia RTX 5070 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB SSD PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
MSI Katana 17 HX B14WGK-018IT, Notebook Gaming 17.3" QHD 240Hz, Intel i7-14650HX, Nvidia RTX 5070 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB SSD PCIe4, WiFi 6E, Win...
1.899,00€
1.499,00€
MSI Pulse A17 AI+ C3XWFKG-010IT, Notebook Gaming 17" QHD+ 240Hz, Ryzen AI 9 HX 370, Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7, 1TB PCIe4, RAM 32GB DDR5 5600MHz, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
MSI Pulse A17 AI+ C3XWFKG-010IT, Notebook Gaming 17" QHD+ 240Hz, Ryzen AI 9 HX 370, Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7, 1TB PCIe4, RAM 32GB DDR5 5600MHz, WiFi 6E, Win...
2.199,00€
1.999,00€
acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16" OLED 240 Hz DDS, Windows 11 Home
acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD,...
2.199,00€
1.999,00€
acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Processore Intel Core i7-13620H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 165 Hz LED LCD, Windows 11 Home
acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Processore Intel Core i7-13620H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display...
1.149,00€
999,00€
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) con Display OLED ROG Nebula da 16” a 240Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, Intel® Core™ Ultra 9 285H, 32GB RAM, 2TB SSD, Win 11 Home, Grigio, Layout ITA
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) con Display OLED ROG Nebula da 16” a 240Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, Intel® Core™ Ultra 9 285H, 32GB RAM, 2TB SSD, Win...
3.138,24€
ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio
ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™...
1.339,00€
999,00€
Lenovo LOQ Essential Notebook Gaming 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz, Intel Core i5-12450HX, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata - Luna Grey
Lenovo LOQ Essential Notebook Gaming 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz, Intel Core i5-12450HX, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Windows 11,...
949,00€
698,99€
HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6" FHD Antiriflesso IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p TNR, AMD FreeSync Premium, Windows 11, Grigio
HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6" FHD Antiriflesso IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p...
799,99€
679,99€
Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16" WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Tastiera RGB AlienFX QWERTY
Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16" WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD,...
2.099,00€
1.799,00€
MacBook

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di...
1.149,00€
849,00€
Apple Portatile MacBook Air 15'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 15,3'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
Apple Portatile MacBook Air 15'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 15,3'', 16GB di memoria unificata, 256GB di...
1.449,00€
1.229,00€
Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2", memoria unificata [16GB], SSD [512GB]; Nero siderale
Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2", memoria unificata...
1.849,00€
1.699,00€
Apple 2024 MacBook Pro Portatile con chip M4 Pro, CPU 12 core e GPU 16 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 24GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD; color Nero siderale
Apple 2024 MacBook Pro Portatile con chip M4 Pro, CPU 12 core e GPU 16 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 24GB di memoria unificata, 512GB di...
2.399,00€
2.237,99€
Queste sono solo alcune delle migliori occasioni sui notebook che Amazon propone per il Black Friday 2025. Ricordate che sui computer le scorte sono spesso limitate e i prezzi dei modelli più richiesti tendono a risalire velocemente. Per non perdere l’attimo fuggente, iscriviti al nostro canale Telegram delle offerte. È il modo più sicuro per ricevere una notifica istantanea appena il prezzo del laptop dei tuoi sogni crolla al minimo storico!

