Il Black Friday è ormai molto più di una semplice tradizione americana, è diventato l’appuntamento imprescindibile per chiunque voglia anticipare i regali di Natale o concedersi quel dispositivo tecnologico tanto desiderato. Quello che un tempo era un singolo venerdì di follia, oggi si è evoluto in un vero e proprio evento prolungato, che accompagna i consumatori per buona parte di novembre con promozioni imperdibili.
Anche in Italia l’attesa è altissima. Sebbene molti negozi fisici aderiscano all’iniziativa, è online che si trovano le occasioni più ghiotte. In questo scenario, Amazon resta il punto di riferimento indiscusso: grazie alla rapidità delle spedizioni Prime e a una politica di resi imbattibile, è la piattaforma ideale per acquistare prodotti di valore come quelli della “Mela”.
Abbiamo scandagliato per voi il catalogo dell’e-commerce per scovare i migliori sconti Apple disponibili: preparatevi, perché le occasioni per entrare nell’ecosistema di Cupertino (o aggiornarlo) sono davvero tante.
Quale prodotti Apple comprare per il Black Friday 2025?
A differenza di altri brand, i prodotti Apple mantengono il loro valore nel tempo e raramente subiscono crolli di prezzo vertiginosi. Proprio per questo, il Black Friday 2025 rappresenta un’opportunità unica per risparmiare cifre importanti su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.
Che voi stiate cercando l’ultimo iPhone di punta, un MacBook con chip Apple Silicon per lavorare in mobilità o un paio di AirPods per isolarvi dal mondo, abbiamo diviso le offerte per categoria.
Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Scopri quali sono le migliori offerte Apple per il Black Friday 2025
Smartphone
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un...
Sei interessato anche ad altri prodotti che non sono Apple? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti previsti su Amazon in tempo reale e non perdere nemmeno un’occasione! Non farti scappare i migliori prezzi del Black Friday 2025!
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.