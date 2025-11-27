Le migliori offerte Apple per il Black Friday 2025

Il Black Friday è ormai molto più di una semplice tradizione americana, è diventato l’appuntamento imprescindibile per chiunque voglia anticipare i regali di Natale o concedersi quel dispositivo tecnologico tanto desiderato. Quello che un tempo era un singolo venerdì di follia, oggi si è evoluto in un vero e proprio evento prolungato, che accompagna i consumatori per buona parte di novembre con promozioni imperdibili.

Anche in Italia l’attesa è altissima. Sebbene molti negozi fisici aderiscano all’iniziativa, è online che si trovano le occasioni più ghiotte. In questo scenario, Amazon resta il punto di riferimento indiscusso: grazie alla rapidità delle spedizioni Prime e a una politica di resi imbattibile, è la piattaforma ideale per acquistare prodotti di valore come quelli della “Mela”.

Abbiamo scandagliato per voi il catalogo dell’e-commerce per scovare i migliori sconti Apple disponibili: preparatevi, perché le occasioni per entrare nell’ecosistema di Cupertino (o aggiornarlo) sono davvero tante.

Quale prodotti Apple comprare per il Black Friday 2025?

A differenza di altri brand, i prodotti Apple mantengono il loro valore nel tempo e raramente subiscono crolli di prezzo vertiginosi. Proprio per questo, il Black Friday 2025 rappresenta un’opportunità unica per risparmiare cifre importanti su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Che voi stiate cercando l’ultimo iPhone di punta, un MacBook con chip Apple Silicon per lavorare in mobilità o un paio di AirPods per isolarvi dal mondo, abbiamo diviso le offerte per categoria.

Smartphone

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un... 979,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1'';... 729,00€ 529,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera... 1.339,00€ 1.249,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion,... 1.489,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un... 1.239,00€ 1.149,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPhone 16 Pro, 256GB, Titanio Nero (Ricondizionato) 958,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Titanio Nero (Ricondizionato) 1.042,38€ 998,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 14:37

Tablet

Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di... 389,00€ 329,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria —... 669,00€ 533,99€ Compra Ora Amazon.it Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria —... 869,00€ 749,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPad Pro 11'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria –... 1.115,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria –... 1.465,00€ Compra Ora Amazon.it Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi + Cellular, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di... 1.719,00€ 1.668,99€ Compra Ora Amazon.it Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 512 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria –... 1.719,00€ 1.628,99€ Compra Ora Amazon.it Apple iPad Pro 13'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un... 1.569,00€ 1.293,97€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 14:37

Smartwatch

Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte - M/L 309,00€ 259,00€ Compra Ora Amazon.it Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 40 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte - S/M 279,00€ 229,00€ Compra Ora Amazon.it Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - S/M 459,00€ 419,00€ Compra Ora Amazon.it Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 46 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - S/M 489,00€ 449,00€ Compra Ora Amazon.it Apple Watch Series 10 GPS 46 mm Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Nero - S/M. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on,... 429,00€ 370,91€ Compra Ora Amazon.it Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio nero con Trail Loop nero/cenere - M/L 909,00€ Compra Ora Amazon.it Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm Sportwatch con robusta cassa in titanio Nero e Alpine Loop Verde scuro - Medium. Fitness tracker, GPS di precisione,... 838,99€ 805,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 14:37

Cuffie e auricolari

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip... 149,00€ 99,00€ Compra Ora Amazon.it Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato,... 199,00€ 139,00€ Compra Ora Amazon.it Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica... 249,00€ 229,90€ Compra Ora Amazon.it Apple AirPods Pro 2 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Funzione Apparecchio acustico, Trasparenza, Audio spaziale... 229,00€ 179,55€ Compra Ora Amazon.it Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica... 579,00€ 499,00€ Compra Ora Amazon.it Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica... 579,00€ 523,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 14:37

Laptop

Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2", memoria unificata... 1.849,00€ 1.699,00€ Compra Ora Amazon.it Apple 2024 MacBook Pro Portatile con chip M4 Pro, CPU 12 core e GPU 16 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 24GB di memoria unificata, 512GB di... 2.399,00€ 2.237,99€ Compra Ora Amazon.it Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di... 1.149,00€ 849,00€ Compra Ora Amazon.it Apple Portatile MacBook Air 15'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 15,3'', 16GB di memoria unificata, 256GB di... 1.449,00€ 1.229,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 27/11/2025 14:37

