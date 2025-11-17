Uno smart TV QLED da 40″ a 140€? Sì, con il doppio sconto di AliExpress

Vi abbiamo segnalato un TV Xiaomi in promo a soli 90€ ma ci sono occasioni altrettanto ghiotte, spendendo qualche decina di euro in più. Il modello METZ MQF7000Z è uno smart TV equipaggiato con Google e dotato di tecnologia QLED: un gioiellino low budget, ora ad una cifra folle con le offerte di AliExpress!

METZ MQF7000Z è imperdibile a questo prezzo: il Singles Day di AliExpress + la promo PayPal colpiscono ancora

Crediti: METZ

Basta riscattare il coupon “SDGIZDEAL20” e pagare con PayPal per far scendere il prezzo a soli 141€ con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Una cifra davvero niente male per un televisore smart da 40″: tuttavia ricordiamo che si tratta di una promozione limitata dato che l’iniziativa di PayPal (con un extra sconto di 18€) è valido solo per oggi, 17 novembre.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

METZ MQF7000Z è uno smart TV con tecnologia QLED dotato di un pannello da 40″ con risoluzione HD, supporto HDR10 e protezione della vista EyeCare. Il dispositivo monta Google TV, in modo da accedere ad un catalogo di app sconfinato e a tutti i servizi di Big G.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.