Mega Sconti Singles Day: offerte imperdibili e coupon fino a -50€ da Geekmall!

Di
Gabriele Cascone
-
geekmall
Crediti: Geekmall

Arrivano le offerte per il Singles Day 11.11, uno degli eventi più importanti dell’anno e preludio per le occasioni del “venerdì nero”. Per risparmiare sul meglio della tecnologia non c’è bisogno di attendere fino alla fine del mese: Geekmall ha dato il via alla promo Mega Sconti attiva fino all’11 novembre con tante offerte imperdibili e nuovi coupon. Tutti i prodotti sono spediti dall’Europa e in alcuni casi anche dall’Italia, un motivo in più per approfittarne subito!

Geekmall lancia la promo Mega Sconti 11.11: tutte le offerte per il Singles Day e i nuovi coupon

geekmall
Crediti: Geekmall

Come di consueto le offerte di Geekmall per il Singles Day 11.11 mettono sotto i riflettori prodotti tech e mobilità elettrica con tanti sconti per e-bike e monopattini, power station e soluzioni per la tua casa smart. L’iniziativa Mega Sconti termina il prossimo 11 novembre ma gli articoli sono disponibili in quantità limitate, con occasioni particolarmente ghiotte grazie anche ai nuovi coupon.

I codici di novembre permettono di ricevere un buono sconto dal valore differente, in base alla spesa effettuata. Di seguito trovate la lista dei coupon: sono tutti attivi, con un risparmio massimo fino a 50€.

  • Coupon 10DBLVN80 – 10€ di sconto per ordini superiori agli 80€
  • Coupon 15DBLVN200 – 15€ di sconto per ordini superiori ai 200€
  • Coupon 20DBLVN300 – 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€
  • Coupon 30DBLVN500 – 30€ di sconto per ordini superiori ai 500€
  • Coupon 50DBLVN700 – 50€ di sconto per ordini superiori ai 700€

I codici non hanno un utilizzo massimo e possono essere riscattati anche più volte per utente, su ordini differenti. Dai un’occhiata alle offerte Singles Day 11.11 di Geekmall: nella pagina dedicata alla promo trovi power station FOSSiBOT, bici elettriche Touroll, macchine del caffè HiBREW, monopattini KuKirin, aspirapolvere senza fili Proscenic, mini PC BMAX, monitor TITAN ARMY e perfino serie ergonomiche NEWTRAL.

Di seguito trovi una selezione di offerte da non perdere, tutte con codice sconto e spedizione rapida (e gratuita) direttamente dai magazzini europei di Geekmall. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

http://FOSSiBOT%20F3600%20Pro%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F3600 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
1.339€
50DBLVN700
http://Ausom%20DT2%20Pro%20|%20Geekmall

Ausom DT2 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
849€
50DBLVN700
http://HiBREW%20G5%20|%20Geekmall

HiBREW G5 | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
115€
Q51FVH4C
http://FOSSiBOT%20F2400%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F2400 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
639€
30DBLVN500
http://Touroll%20J1%20Pro%20|%20Geekmall

Touroll J1 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
719€
TORLDUVY
http://HiBREW%20H10A%20|%20Geekmall

HiBREW H10A | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
160€
P8H6TKRL
http://HiBREW%20H10Plus%20|%20Geekmall

HiBREW H10Plus | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
214€
2HGSHGDN
http://KuKirin%20M4%20Max%20|%20Geekmall

KuKirin M4 Max | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
489€
ZHRVL6JC
http://KuKirin%20G4%20|%20Geekmall

KuKirin G4 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
749€
50DBLVN700
http://FOSSiBOT%20F1200%20|%20Geekmall

FOSSiBOT F1200 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
349€
20DBLVN300

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.