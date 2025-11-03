Mega Sconti Singles Day: offerte imperdibili e coupon fino a -50€ da Geekmall!

Arrivano le offerte per il Singles Day 11.11, uno degli eventi più importanti dell’anno e preludio per le occasioni del “venerdì nero”. Per risparmiare sul meglio della tecnologia non c’è bisogno di attendere fino alla fine del mese: Geekmall ha dato il via alla promo Mega Sconti attiva fino all’11 novembre con tante offerte imperdibili e nuovi coupon. Tutti i prodotti sono spediti dall’Europa e in alcuni casi anche dall’Italia, un motivo in più per approfittarne subito!

Geekmall lancia la promo Mega Sconti 11.11: tutte le offerte per il Singles Day e i nuovi coupon

Come di consueto le offerte di Geekmall per il Singles Day 11.11 mettono sotto i riflettori prodotti tech e mobilità elettrica con tanti sconti per e-bike e monopattini, power station e soluzioni per la tua casa smart. L’iniziativa Mega Sconti termina il prossimo 11 novembre ma gli articoli sono disponibili in quantità limitate, con occasioni particolarmente ghiotte grazie anche ai nuovi coupon.

I codici di novembre permettono di ricevere un buono sconto dal valore differente, in base alla spesa effettuata. Di seguito trovate la lista dei coupon: sono tutti attivi, con un risparmio massimo fino a 50€.

Coupon 10DBLVN80 – 10€ di sconto per ordini superiori agli 80€

– 10€ di sconto per ordini superiori agli 80€ Coupon 15DBLVN200 – 15€ di sconto per ordini superiori ai 200€

– 15€ di sconto per ordini superiori ai 200€ Coupon 20DBLVN300 – 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€

– 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€ Coupon 30DBLVN500 – 30€ di sconto per ordini superiori ai 500€

– 30€ di sconto per ordini superiori ai 500€ Coupon 50DBLVN700 – 50€ di sconto per ordini superiori ai 700€

I codici non hanno un utilizzo massimo e possono essere riscattati anche più volte per utente, su ordini differenti. Dai un’occhiata alle offerte Singles Day 11.11 di Geekmall: nella pagina dedicata alla promo trovi power station FOSSiBOT, bici elettriche Touroll, macchine del caffè HiBREW, monopattini KuKirin, aspirapolvere senza fili Proscenic, mini PC BMAX, monitor TITAN ARMY e perfino serie ergonomiche NEWTRAL.

Di seguito trovi una selezione di offerte da non perdere, tutte con codice sconto e spedizione rapida (e gratuita) direttamente dai magazzini europei di Geekmall. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

