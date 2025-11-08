MediaWorld partecipa al Singles Day: 4 giorni di offerte, -22% di sconto!

Il Singles Day 11.11 è uno dei periodi promozionali più importanti dell’anno e si presenta come un antipasto delle follie del Black Friday. Il fatto di anticipare la festa delle offerte per eccellenza non significa essere da meno: lo dimostrano le occasioni MediaWorld con l’iniziativa del momento dedicata alla festa dei single. A partire da 299€ c’è un extra sconto del 22%, valido su tantissimi prodotti tech!

Singles Day 2025: arriva la promozione di MediaWorld con il 22% di sconto a partire da 299€

La promo è valida fino al termine della giornata dell’11 novembre 2025, ossia il vero e proprio Singles Day. Per l’11.11 MediaWorld ha deciso di optare per un’offerta lunga, con quattro giorni di sconti a partire da questo fine settimana. Per partecipare bastano due semplici requisiti:

Segnaliamo che la carta fedeltà viene distribuita in formato digitale e ribadiamo che è completamente gratis. Basta iscriversi ed iniziare subito a far spese approfittando delle offerte del Singles Day di MediaWorld.

