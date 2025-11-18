Altro che anello, esistono già gli orecchini smart!

Se pensavate che gli smart ring fossero l’ultima frontiera della tecnologia indossabile per il fitness, potreste dovervi ricredere.

Mentre giganti del settore e startup si contendono il mercato degli anelli intelligenti, l’azienda Lumia ha deciso di puntare tutto su un fattore di forma diverso e, per certi versi, più audace. Ecco i nuovi orecchini smart!

Lumia 2, come sono fatti e come funzionano i nuovi orecchini smart?

Crediti: Lumia

L’annuncio ufficiale di Lumia 2 segna l’arrivo di quello che l’azienda definisce il “primo orecchino intelligente al mondo“, un dispositivo progettato non solo per l’estetica, ma per fornire dati clinici avanzati sul flusso sanguigno cerebrale in tempo reale.

A differenza di molti gadget che nascono puramente per il mercato consumer, il Lumia 2 vanta origini accademiche e mediche di rilievo. La tecnologia di rilevamento alla base del dispositivo è stata sviluppata in collaborazione con ricercatori di istituti prestigiosi come la Johns Hopkins, la Duke University e Harvard. L’obiettivo originale era assistere i pazienti affetti da disturbi cronici del flusso sanguigno.

Ora, Lumia intende democratizzare questa tecnologia, rendendola accessibile a tutti attraverso il Lumia Core. Si tratta di un componente tecnologico miniaturizzato, simile alla chiusura posteriore di un orecchino (la “farfallina”), che ospita un sensore ottico, un processore, una batteria e altri sensori biometrici. Il tutto in un peso inferiore a un grammo.

Design modulare e invisibile

Uno degli aspetti più interessanti del Lumia 2 è la sua versatilità estetica. L’azienda ha brevettato un meccanismo chiamato SwitchBack, che permette al “cuore” tecnologico di agganciarsi alla maggior parte degli orecchini a perno che l’utente possiede già.

Per chi preferisce una soluzione “chiavi in mano”, Lumia offre opzioni modulari a cerchio e a bottone in oro, argento e finiture trasparenti. Non mancano le soluzioni inclusive: è disponibile anche una versione per chi non ha i lobi forati.

Nonostante il Core debba essere indossato su un solo orecchio, l’azienda vende gli orecchini in coppia per evitare asimmetrie estetiche.

Il focus sul flusso sanguigno

Come la maggior parte dei wearable di fascia alta, il Lumia 2 traccia il sonno, la temperatura corporea, il ciclo mestruale e le metriche di recupero. Tuttavia, la vera innovazione risiede nel posizionamento. Secondo Lumia, l’orecchio è una posizione strategica, molto più vicina al cervello e al cuore rispetto al polso o al dito, rendendolo ideale per misurazioni continue e precise.

L’azienda sostiene che il monitoraggio del flusso sanguigno alla testa possa spiegare sintomi spesso trascurati dai classici cardiofrequenzimetri, come la poca chiarezza mentale (brain fog), i cali di energia pomeridiani o i capogiri. Questi sintomi, spesso legati all’idratazione, alla postura o all’alimentazione, potrebbero essere intercettati grazie ai dati forniti dall’orecchino, offrendo all’utente una comprensione più profonda della propria lucidità mentale e concentrazione.

Sebbene il dispositivo non abbia ancora ricevuto l’approvazione FDA e non sia destinato a diagnosticare condizioni mediche, i test interni hanno mostrato una correlazione incoraggiante tra le letture del dispositivo e le misurazioni ecografiche cliniche.

Autonomia e prezzi

Progettato per un uso continuativo (doccia, sport e sonno inclusi), il Lumia 2 risolve l’annoso problema della ricarica grazie a batterie intercambiabili, ciascuna con un’autonomia stimata tra i cinque e gli otto giorni.

Il lancio è previsto inizialmente per Stati Uniti e Canada, con compatibilità sia per iOS che per Android. Il prezzo di partenza è fissato a 249 dollari (con uno sconto lancio), a cui va aggiunto un piano di abbonamento mensile di 9,99 dollari, una strategia di prezzo che ricorda molto quella adottata dal concorrente Oura.

Se un piccolo orecchino può davvero spiegare perché ci sentiamo esausti a metà giornata, Lumia potrebbe aver appena aperto un nuovo, affascinante capitolo della tecnologia indossabile.