Lenovo Legion Tab Gen 5 promette bene: tanta potenza e batteria, in formato compatto

La serie di tablet da gaming di Lenovo è caratterizzata da modelli ad alte prestazioni e con dimensioni compatte. Il prossimo Lenovo Legion Tab Gen 5 (o Y700 2026, se preferite usare il presunto nome cinese) non dovrebbe fare eccezioni: le prime indiscrezioni vedono migliorie su tutto il comparto tecnico, lasciando presagire un’esperienza di tutto rispetto sia per il mobile gaming che per l’utilizzo quotidiano.
Lenovo Legion Tab Gen 5 (Y700 2026) nelle prime indiscrezioni: cosa aspettarsi dal prossimo tablet compatto
Le prime novità sul prossimo tablet da gaming di Lenovo arrivano dal solito Digital Chat Station. L’insider cinese anticipa alcune delle specifiche chiave del dispositivo, a cominciare dal ritorno di uno schermo LED da 8,8″ di diagonale con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz.
Questa garantisce la massima fluidità dell’interfaccia, specialmente per quanto riguarda contenuti video e giochi. Le performance sarebbero affidate allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nuovo chipset di punta di Qualcomm.
Tra le altre aggiunte, un sistema di raffreddamento con camera di vapore extra-large e una batteria da ben 9.000 mAh, contro i 7.600 mAh della versione attuale.
Al momento la serie in Italia è ferma alla Gen 3: teniamo le dita incrociate e speriamo che la compagnia cinese abbia semplicemente deciso di saltare una generazione. Per il debutto in patria, Lenovo Legion Y700 2026 o Legion Tab Gen 5 dovrebbe fare capolino nel corso della prima metà dell’anno.
Non è da escludere il mese di maggio, come la generazione attuale. Aspettando maggiori dettagli ecco una prima bozza della scheda tecnica, frutto delle indiscrezioni finora.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 8,8″ 3K (3.040 x 1.904 pixel) con rapporto in 16:10, refresh rate a 165 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: LPDDR5X
- Storage: UFS 4.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 9.000 mAh
- Ricarica: /
- Fotocamera: singola 50 MP (?)
- Selfie camera: 8 MP (?)
- Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth, speaker stereo, USB-C 2.0, USB-C 3.2 Gen 2
- Sistema operativo: Android 16