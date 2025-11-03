Lenovo Legion Tab Gen 5 promette bene: tanta potenza e batteria, in formato compatto

La serie di tablet da gaming di Lenovo è caratterizzata da modelli ad alte prestazioni e con dimensioni compatte. Il prossimo Lenovo Legion Tab Gen 5 (o Y700 2026, se preferite usare il presunto nome cinese) non dovrebbe fare eccezioni: le prime indiscrezioni vedono migliorie su tutto il comparto tecnico, lasciando presagire un’esperienza di tutto rispetto sia per il mobile gaming che per l’utilizzo quotidiano.

Lenovo Legion Tab Gen 5 (Y700 2026) nelle prime indiscrezioni: cosa aspettarsi dal prossimo tablet compatto

Crediti: Lenovo

Le prime novità sul prossimo tablet da gaming di Lenovo arrivano dal solito Digital Chat Station. L’insider cinese anticipa alcune delle specifiche chiave del dispositivo, a cominciare dal ritorno di uno schermo LED da 8,8″ di diagonale con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz.

Questa garantisce la massima fluidità dell’interfaccia, specialmente per quanto riguarda contenuti video e giochi. Le performance sarebbero affidate allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nuovo chipset di punta di Qualcomm.

Tra le altre aggiunte, un sistema di raffreddamento con camera di vapore extra-large e una batteria da ben 9.000 mAh, contro i 7.600 mAh della versione attuale.

Al momento la serie in Italia è ferma alla Gen 3: teniamo le dita incrociate e speriamo che la compagnia cinese abbia semplicemente deciso di saltare una generazione. Per il debutto in patria, Lenovo Legion Y700 2026 o Legion Tab Gen 5 dovrebbe fare capolino nel corso della prima metà dell’anno.

Non è da escludere il mese di maggio, come la generazione attuale. Aspettando maggiori dettagli ecco una prima bozza della scheda tecnica, frutto delle indiscrezioni finora.