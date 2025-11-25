iQOO 15 Mini è vivo e vegeto: avrà specifiche da top di gamma, in formato compatto

Da alcuni giorni ha iniziato a circolare la notizia della cancellazione di iQOO 15 Mini, il top di gamma compatto della famiglia. Tuttavia arriva una smentita dalla Cina: un noto insider sostiene che il telefono si farà e rivela alcuni dettagli su specifiche, display e perfino sul periodo d’uscita.

iQOO 15 Mini non è stato cancellato: arriverà nel 2026 insieme al modello maggiore Ultra

Crediti: iQOO

Lanciato ad ottobre, iQOO 15 dovrebbe ricevere due aggiunte durante il prossimo anno. Il 26 novembre è atteso il debutto Global, purtroppo solo in India; come di consueto l’Europa è esclusa, a meno di un clamoroso colpo di scena. Per quanto riguarda il futuro del brand, sarebbero previsti sia un modello compatto che una variante Ultra.

Le ultime indiscrezioni su iQOO 15 Mini parlano di un telefono dotato di un display da 6,3″ di diagonale – contro i 6,85″ del modello standard – equipaggiato con il Dimensity 9500 di MediaTek ed alimentato da 7.000 mAh di batteria, con tecnologia al silicio-carbonio.

Il dispositivo avrebbe una struttura in metallo e un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto il display), due caratteristiche che sottolineano ulteriormente la sua natura premium. La finestra di lancio sarebbe aprile 2026, almeno per quanto riguarda il mercato cinese.

Sarà sicuramente un periodo turbolento per i vari brand: oltre al modello targato iQOO dovrebbero fare capolino anche OnePlus 15T, OPPO Find X9s e Honor Magic 8 Mini, insomma tutti i modelli compatti delle attuali generazioni.

Ci sarà anche iQOO 15 Ultra

Se il modello compatto è un leak, la versione maggiore è invece una realtà: il brand non ha confermato il nome iQOO 15 Ultra, tuttavia un dirigente una svelato che nel 2026 ci sarà una variante “più premium” rispetto al modello attuale.

Inoltre ha sottolineato anche un dettaglio importante: il device punterà a creator, streamer e gamer competivi, un obiettivo atipico rispetto ai soliti modelli Ultra dei produttori cinesi. In genere ci si aspetterebbe un Camera Phone, invece nel caso di iQOO sembra più di avere a che fare con uno smartphone da gaming.