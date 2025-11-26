iPhone Pocket da 250€ è sold out? Costa meno di 12€ su AliExpress

L’esclusiva collaborazione tra Apple e il brand di moda giapponese ISSEY MIYAKE è andata esaurita in pochi giorni, ma il mercato online ha risposto a tempo di record con alternative accessibili che riprendono fedelmente il design del prodotto di Cupertino.

Un calzino come quello di Apple è già in vendita su AliExpress

Crediti: Apple

È bastato un solo fine settimana per decretare il successo, e la conseguente irreperibilità, del nuovo iPhone Pocket, l’accessorio lanciato da Apple in collaborazione con la casa di moda giapponese ISSEY MIYAKE.

Presentato all’inizio del mese e reso disponibile venerdì 14 novembre sugli store online di diversi paesi, tra cui Italia, Francia, Giappone e Regno Unito, il prodotto ha registrato un “tutto esaurito” quasi istantaneo. Tuttavia, per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’edizione limitata o per chi ha ritenuto il prezzo di listino troppo elevato, il web offre già una soluzione parallela.

La tecnologia come alta moda

L’iPhone Pocket nasce come un accessorio ibrido, a metà strada tra una custodia protettiva e un capo d’abbigliamento. Realizzato attraverso una sofisticata tecnica di lavorazione a maglia 3D, il prodotto si presenta come una “tasca” in tessuto elastico a coste, progettata per avvolgere completamente lo smartphone pur lasciando intravedere il display attraverso la trama del tessuto.

Il design richiama nostalgicamente i famosi iPod Socks dei primi anni 2000, ma con un’evoluzione strutturale: la trama si allunga per formare una tracolla, trasformando lo smartphone in un oggetto da indossare.

Apple ha proposto due varianti: una con tracolla corta e una versione a tracolla lunga. Nonostante il posizionamento di prezzo premium, la combinazione tra il minimalismo di Apple e l’estetica inconfondibile di ISSEY MIYAKE ha scatenato una corsa all’acquisto che ha prosciugato le scorte globali in poche ore.

La risposta immediata del mercato online

A soli pochi giorni dal lancio ufficiale, piattaforme di e-commerce internazionali come AliExpress hanno iniziato a proporre alternative esteticamente identiche, disponibili a una frazione del costo originale. Queste nuove proposte, apparse rapidamente nei cataloghi online, offrono un design che ricalca fedelmente le linee e le funzionalità del prodotto firmato Apple, con prezzi che partono da cifre irrisorie, spesso inferiori ai 12 euro.

Le descrizioni di questi prodotti sottolineano l’utilizzo dei medesimi processi produttivi per quanto riguarda la tessitura elastica e la struttura a coste, promettendo un’esperienza tattile e visiva molto vicina a quella dell’edizione limitata. Entrambe le varianti, sia quella a tracolla corta che quella lunga, sono disponibili in tutte le colorazioni presentate originariamente da Apple.

Un’alternativa per gli esclusi dal sold-out

La differenza sostanziale, oltre al prezzo drasticamente inferiore, risiede nel branding: queste versioni alternative sono prive dell’etichetta con la stampa ISSEY MIYAKE, un dettaglio che per i collezionisti fa la differenza, ma che per l’utente comune potrebbe risultare trascurabile a fronte del risparmio economico.

Non è raro che i prodotti della mela morsicata ispirino rapidamente il mercato degli accessori di terze parti, ma la velocità con cui queste alternative sono apparse online è stata particolarmente notevole.

Sebbene la qualità dei materiali possa variare rispetto alla rigorosa selezione effettuata da Apple e ISSEY MIYAKE, queste proposte rappresentano un’opzione allettante per chi apprezza l’estetica “tech-fashion” dell’iPhone Pocket ma si è scontrato con l’indisponibilità del prodotto o con un cartellino del prezzo proibitivo.