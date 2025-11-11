Stai aspettando iPhone Air 2? Brutte notizie

Per gli appassionati del design Apple che speravano in un’evoluzione della linea ultrasottile introdotta con la serie iPhone 17, arrivano notizie decisamente scoraggianti.

Secondo nuovi e autorevoli report, Apple avrebbe improvvisamente interrotto lo sviluppo dell’iPhone Air 2, rinviandone il lancio a tempo indeterminato.

iPhone Air 2: cancellato o solo rinviato?

iPhone Air – Crediti: Apple

La notizia, che sta rapidamente facendo il giro del settore tecnologico, proviene dalla testata The Information, la quale cita “tre persone direttamente coinvolte nel progetto” come fonte primaria.

Stando a quanto emerso, Apple avrebbe comunicato ai propri ingegneri e ad alcuni fornitori chiave che il “prossimo iPhone Air” è stato rimosso da ogni programmazione futura, senza fornire una nuova data di rilascio. Un segnale che, nel gergo industriale, spesso prelude a una cancellazione definitiva piuttosto che a un semplice ritardo.

Il primo iPhone Air è stato il tentativo di Apple di reintrodurre sul mercato un dispositivo marcatamente sottile, rivolto a quella nicchia di utenti disposti a sacrificare alcune funzionalità “Pro” in cambio di un design più leggero ed elegante. Sebbene il dispositivo avesse ricevuto elogi per alcuni aspetti innovativi, come una sorprendente facilità di riparazione, era stato anche criticato per essere un prodotto ricco di compromessi, specialmente se paragonato agli altri modelli della linea iPhone 17.

La decisione di Cupertino di accantonare la seconda generazione sembrerebbe affondare le radici proprio in questo tiepido riscontro commerciale. Gli stessi report suggeriscono che le vendite del primo iPhone Air siano state “inferiori alle attese“, non riuscendo a giustificare l’investimento per un successore.

La produzione di iPhone Air è stata ridotta

A corroborare questa tesi, arrivano dettagli preoccupanti dalla catena di approvvigionamento. Foxconn, uno dei principali partner di assemblaggio di Apple, avrebbe già “smantellato tutte le linee di produzione [del primo modello] tranne una e mezza“. Si tratta di un segnale inequivocabile che la produzione è stata drasticamente ridimensionata e che la fiducia in un rilancio della serie è ai minimi termini.

Questo stop improvviso spegne le speranze di vedere un iPhone Air 2 capace di correggere i difetti del suo predecessore. Le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, infatti, dipingevano un dispositivo molto promettente. Si parlava dell’introduzione di un sistema a doppia fotocamera (superando il limite del sensore singolo del primo modello) e di un sistema di raffreddamento migliorato.

Ma, soprattutto, le fonti indicavano che Apple stava lavorando a un design ancora più leggero, cercando al contempo di risolvere il principale tallone d’Achille del primo Air: la capacità della batteria. Un’autonomia superiore avrebbe certamente reso il dispositivo molto più competitivo.

Oltre l’Air, Apple si concentra sul pieghevole

Oltre ai dati di vendita deludenti, la strategia a lungo termine di Apple potrebbe giocare un ruolo cruciale. Con le voci sempre più insistenti di un lancio previsto per il prossimo anno del primo iPhone Fold, è plausibile che l’azienda stia concentrando le sue risorse ingegneristiche e di marketing su questo progetto ben più complesso e strategico. Mettere in pausa l’Air 2 permetterebbe a Cupertino di evitare un’eccessiva frammentazione della propria offerta.

Questa mossa non sarebbe inedita nel settore: report recenti indicano che anche Samsung abbia preso decisioni simili, rivalutando il lancio di nuovi dispositivi della gamma Galaxy Edge per focalizzarsi su altre priorità. Per i fan del design ultrasottile, l’attesa per un erede dell’iPhone Air sembra, al momento, destinata a durare a lungo, forse indefinitamente.