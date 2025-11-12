iPhone 17 Pro pesa troppo? iPhone 18 Pro non vi piacerà

Nonostante il ciclo di iPhone 17 sia ancora nel pieno del suo svolgimento, gli occhi degli analisti e degli appassionati sono già puntati sul 2026.

Le ultime indiscrezioni sulla futura gamma iPhone 18 Pro suggeriscono che Apple non solo non intende invertire la rotta intrapresa quest’anno, ma vuole spingere l’acceleratore: i modelli di punta saranno ancora più spessi e pesanti.

iPhone 18 Pro sarà ancora più spesso e pesante

Crediti: MacRumors

A lanciare quella che, a seconda dei punti di vista, può essere una promessa o un allarme, è il noto leaker Instant Digital. Attraverso un post sulla piattaforma social cinese Weibo, l’insider ha delineato il profilo dei futuri iPhone 18 Pro, destinati, secondo le sue fonti, a diventare i melafonini più pesanti mai prodotti dall’azienda di Cupertino.

Questa strategia, che potrebbe far storcere il naso ai puristi della leggerezza, è in realtà un consolidamento di quanto osservato con la generazione attuale.

Lo scorso settembre, Apple ha presentato una gamma iPhone 17 decisamente polarizzata: da un lato l’iPhone Air, un tentativo di reintrodurre il concetto di design ultra-sottile, e dall’altro i modelli iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro, notevolmente più robusti e pesanti dei loro predecessori.

Il verdetto del mercato è stato rapido e inappellabile. Mentre le vendite dell’iPhone Air si sono rivelate “deludenti”, stando a diverse fonti della catena di approvvigionamento, i modelli Pro hanno registrato un successo “eccezionale”. Nella scelta tra la comodità di un dispositivo ultra-leggero e le prestazioni (soprattutto l’autonomia) di un modello più massiccio, gli utenti hanno scelto senza esitazione la seconda.

iPhone 18 Pro Max: il nuovo peso massimo

Apple, secondo il leaker, sembra intenzionata a puntare ancora più decisamente su ciò che i suoi utenti premium desiderano. Instant Digital afferma che l’iPhone 18 Pro Max supererà la soglia dei 240 grammi.

Questo dato assume un peso (letteralmente) significativo se messo in prospettiva storica. L’attuale iPhone 17 Pro Max, che già aveva fatto discutere per la sua mole al momento del lancio, si ferma a 233 grammi. Andando ulteriormente a ritroso, l’iPhone 16 Pro Max pesava 227 grammi.

Finora, il record di pesantezza assoluto apparteneva all’iPhone 14 Pro Max, che con la sua scocca in acciaio inossidabile (prima del passaggio al titanio) aveva raggiunto esattamente i 240 grammi. Il nuovo modello del 2025 è destinato a superare anche quel limite, stabilendo un nuovo primato.

Più batteria, più peso

Ma cosa giustifica questo ulteriore aumento di peso? Sebbene Instant Digital non entri nei dettagli tecnici specifici, menziona che il modello sarà anche “leggermente più spesso” del 17 Pro Max.

La speculazione più logica, seguendo il trend di quest’anno, è che Apple stia pianificando di inserire una batteria ancora più capiente. L’eccezionale autonomia dimostrata dai modelli 17 Pro è stata uno dei principali motori delle vendite.

L’azienda di Cupertino sembra aver capito che il suo target di riferimento professionale è disposto a sacrificare volentieri la maneggevolezza e il comfort in tasca in cambio di preziose ore di utilizzo, senza dover dipendere da power bank o caricatori.