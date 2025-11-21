Il nuovo iPhone economico avrà due delle migliori novità della serie 17

Se per anni siamo stati abituati a vedere le grandi novità hardware concentrate esclusivamente nel lancio autunnale, la strategia di Apple sta mutando, spostando l’attenzione anche verso la finestra di lancio invernale e primaverile. Al centro di questa rivoluzione c’è il prossimo iPhone 17e, un dispositivo atteso per l’inizio del 2026.

Secondo le ultime indiscrezioni, il modello economico non si limiterà a riciclare vecchie componenti, ma integrerà due delle caratteristiche più pregiate della gamma flagship: il potente chip A19 e, soprattutto, la nuova fotocamera frontale da 18MP con Center Stage.

iPhone 17e avrà il migliore chip di Apple e una fotocamera frontale tutta nuova

Crediti: Apple

Quando la linea iPhone 17 ha fatto il suo debutto questo autunno, ha introdotto una serie di miglioramenti fotografici differenziati tra i modelli base, Air e Pro. Tuttavia, un elemento comune ha unito l’intera famiglia: l’adozione della nuova fotocamera anteriore Center Stage da 18MP.

La funzionalità Center Stage, in questo caso, prevede un sensore quadrato che permette di scattare selfie e gestire videochiamate indipendentemente dall’orientamento dello smartphone, con ritagli verticali e orizzontali in base alla situazione.

Fino a poco tempo fa, si pensava che tale specifica sarebbe rimasta esclusiva dei modelli più costosi (iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e Pro Max). Tuttavia, un nuovo report suggerisce che Apple democratizzerà questa tecnologia portandola anche sul più accessibile iPhone 17e.

Jeff Pu, in una nota di ricerca visionata da 9to5Mac, ha confermato che l’iPhone 17e dovrebbe essere lanciato “a metà del primo trimestre del 2026“. Pu sottolinea che l’aggiornamento alla fotocamera da 18MP sarà uno dei miglioramenti chiave rispetto al precedente iPhone 16e.

La seconda grande sorpresa riguarda il SoC. Nonostante la natura economica della linea “e”, le voci indicano che il dispositivo sarà mosso dallo stesso processore Apple A19 presente nei fratelli maggiori della serie 17.

Solitamente, i modelli budget tendono a utilizzare processori di una o due generazioni precedenti per contenere i costi. L’inclusione del chip A19, abbinata alla nuova fotocamera frontale, riduce drasticamente il divario tra il modello base e i flagship, garantendo al contempo una longevità del dispositivo eccezionale in termini di aggiornamenti software e supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale.

I compromessi necessari

Naturalmente, per mantenere il prezzo competitivo, Apple dovrà operare delle rinunce strategiche. Se la fotocamera frontale e il processore saranno al top della gamma, il retro del dispositivo racconterà una storia diversa.

Si prevede che l’iPhone 17e includerà solamente una fotocamera principale posteriore, rinunciando al grandangolo o al teleobiettivo presenti sui modelli superiori. È anche altamente improbabile che questo modello riceva il supporto al ProMotion (la frequenza di aggiornamento a 120Hz), che rimarrà verosimilmente una prerogativa dei modelli Pro e dei modelli base.

Nonostante queste limitazioni, l’iPhone 17e si preannuncia come un dispositivo bilanciato. L’aggiunta della fotocamera Center Stage da 18MP e del chip A19 lo rende una proposta allettante per chi cerca le funzionalità moderne di iOS senza il prezzo della fascia alta.