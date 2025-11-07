Cebu: iPhone 17 Pro Max riemerge funzionante dal fango a tre giorni dal Tifone Kalmaegi

Il passaggio del Tifone Kalmaegi sulle Filippine questa settimana ha lasciato una scia di distruzione catastrofica. Con un tragico bilancio di vite perse, intere comunità rase al suolo e abitazioni distrutte, la nazione si trova ad affrontare ancora una volta una difficile opera di ricostruzione.

In mezzo a questo scenario di devastazione, emerge tuttavia una storia secondaria che testimonia l’incredibile resilienza della tecnologia moderna, aggiungendosi a una crescente lista di dispositivi che hanno sfidato probabilità avverse.

iPhone 17 Pro Max resiste tre giorni nel fango

Crediti: bricksandcanvas

La vicenda è stata condivisa su Reddit dall’utente “bricksandcanvas“, residente a Mandaue City, Cebu, una delle aree più colpite. Nel suo post sul subreddit r/iphone, l’utente ha descritto la terribile esperienza vissuta: la sua casa è stata completamente distrutta dalla violenza delle inondazioni. Nel tentativo di mettersi in salvo, ha raccontato di aver “quasi rischiato di annegare“, riuscendo fortunatamente a raggiungere un luogo sicuro.

Durante la drammatica fuga, il suo smartphone è stato inevitabilmente inghiottito dalle acque alluvionali. Solo tre giorni dopo, una volta che le sue condizioni di salute glielo hanno permesso, l’utente è tornato tra le macerie della sua abitazione per cercare di recuperare eventuali effetti personali. Incredibilmente, ha ritrovato il dispositivo bloccato nel fango.

Contrariamente a ogni aspettativa, dopo un’accurata pulizia e una volta collegato alla rete elettrica, lo smartphone si è acceso immediatamente, risultando perfettamente funzionante.

L’utente ha successivamente specificato nel thread che si trattava di un iPhone 17 Pro Max, protetto da una cover modello Samba Vanilla di CARE by PanzerGlass. Sebbene la custodia possa aver offerto una protezione minima in uno scenario così estremo, la sopravvivenza del dispositivo è da considerarsi straordinaria.

Care by Panzer Flow Magsafe - Custodia per iPhone 17 Pro Max, colore: Vaniglia 49,73€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/11/2025 17:34

La certificazione ufficiale IP68 dell’iPhone 17 Pro Max garantisce la resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Il fatto che il dispositivo abbia resistito per tre giorni sommerso dall’acqua e dal fango supera di gran lunga i test standard del produttore.

Questa storia, sebbene secondaria rispetto al dramma umano, evidenzia un trend di crescente robustezza negli smartphone di ultima generazione. Molti utenti sul post di Reddit hanno suggerito che Apple potrebbe essere tentata di utilizzare questa storia per le sue campagne di marketing, similmente a quanto fatto da Samsung con un S23 Ultra sopravvissuto all’immersione in acqua ghiacciata.

Tuttavia, come sottolineato dallo stesso proprietario e da molti altri, l’aspetto fondamentale di questa vicenda resta la salvezza della propria vita. Il fatto che il telefono sia sopravvissuto è un notevole testamento all’ingegneria del dispositivo, unito senza dubbio a una considerevole dose di fortuna, ma impallidisce di fronte alla tragedia e alla resilienza della popolazione di Cebu.