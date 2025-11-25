iPad mini 8 con display OLED sta arrivando, ma ci sono brutte notizie

Apple è attualmente nel pieno di una fase di transizione tecnologica cruciale, mirata a portare la tecnologia OLED su tutta la sua gamma di prodotti. Dopo gli iPhone, gli iPad Pro e i tanto attesi MacBook, il prossimo dispositivo a beneficiare di questo cambio di rotta sarà iPad mini 8.

Il celebre tablet compatto di Cupertino, successore diretto dell’iPad mini 7, manterrà lo stesso ingombro e form factor che lo hanno reso popolare, ma offrirà un aggiornamento sostanziale del display.

Tuttavia, secondo gli ultimi report provenienti dalla catena di approvvigionamento, l’entusiasmo per questo upgrade deve essere temperato da alcune limitazioni tecniche che potrebbero deludere gli utenti più esigenti.

iPad Mini 8, cosa sappiamo?

Crediti: Apple

Secondo le ultime informazioni pubblicate da ETNews, l’iPad mini 8 sarà dotato di un display da 8,4 pollici, un leggero aumento rispetto alle generazioni precedenti. Il partner scelto per questa operazione è Samsung Display, che ha ricevuto l’incarico di gestire la fornitura dei pannelli OLED. Le stime attuali indicano che il gigante sudcoreano fornirà ad Apple circa 3 milioni di pannelli all’anno.

Per quanto riguarda le tempistiche, l’attesa non sarà breve. Si stima che Samsung avvierà la produzione di massa nel luglio del prossimo anno, posizionando il lancio ufficiale dell’iPad mini 8 tra il terzo e il quarto trimestre del 2026. Questo calendario suggerisce che Apple vuole assicurarsi che la catena di produzione sia perfettamente oliata prima di immettere il dispositivo sul mercato.

I limiti del display e l’incognita prezzo

Sebbene il passaggio dai pannelli IPS LCD (presenti sull’iPad mini 7) all’OLED rappresenti un netto miglioramento in termini di contrasto e neri assoluti, ci sono “brutte notizie” per chi sperava in funzionalità di fascia alta. Il report specifica che l’iPad mini 8 non beneficerà della tecnologia LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide).

Al contrario, Apple opterà per la tecnologia LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) a singolo strato emissivo. Il nuovo iPad mini non supporterà nemmeno ProMotion. Gli utenti dovranno quindi fare a meno della frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz, rimanendo presumibilmente bloccati ai classici 60Hz. Questa scelta tecnica crea un netto divario rispetto ai modelli “Pro”.

Inoltre, il display non utilizzerà la tecnologia Tandem OLED (a doppio strato), che garantisce luminosità e longevità superiori ed è attualmente impiegata nei modelli iPad Pro M5 da 11 e 13 pollici. Detto questo, ovviamente il passaggio da pannelli di tipo LCD a quelli OLED avrà un costo che molto probabilmente si rispecchierà sul prezzo finale.

Il futuro di iPad Air e MacBook

Il report offre anche una prospettiva più ampia sulla roadmap di Apple. Mentre l’iPad mini 8 vedrà la luce nel 2026, gli utenti interessati all’iPad Air con display OLED dovranno attendere molto più a lungo, con un aggiornamento previsto non prima del 2028.

Parallelamente al lancio del nuovo tablet compatto, si prevede l’arrivo dei MacBook Pro M6. Questi laptop dovrebbero presentare un design rinnovato, più sottile e con una cerniera riprogettata per ospitare un touchscreen senza notch.

Tuttavia, anche in questo caso l’esclusività regna sovrana: l’upgrade del display sarà riservato ai modelli M6 Pro e M6 Max.