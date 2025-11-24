iOS 27 sarà un aggiornamento in stile “Snow Leopard”

L’ultimo anno ha rappresentato uno spartiacque per l’ecosistema Apple. L’introduzione del linguaggio di design “Liquid Glass” su tutte le principali piattaforme ha portato una ventata di freschezza visiva che mancava da tempo, ridefinendo l’estetica di iPhone, Mac e iPad.

Tuttavia, questa ambiziosa revisione grafica, accompagnata da un biennio ricco di rilasci di funzionalità a ritmo serrato, ha presentato il conto. Una parte significativa dell’utenza, dai professionisti ai consumatori quotidiani, ha lamentato un calo nella qualità complessiva del software, segnalando bug e incertezze prestazionali che mal si sposano con la reputazione di affidabilità dell’azienda.

Apple vuole tornare a concentrarsi sulla qualità

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nell’ultima edizione della newsletter Power On di Bloomberg, i vertici di Apple Park avrebbero deciso di intervenire drasticamente. L’azienda potrebbe finalmente fare un passo indietro rispetto alla corsa frenetica alle nuove funzionalità per concentrarsi su ciò che, storicamente, ha costituito il vero valore aggiunto dei suoi prodotti, ovvero le prestazioni strutturali e la pulizia del codice.

Stando alle indiscrezioni, Apple prevede di rallentare l’introduzione di nuove “major feature” in occasione della WWDC26. Questa nuova filosofia operativa non riguarderà esclusivamente iOS 27, ma si estenderà a macOS 27 e alle piattaforme minori come watchOS, tvOS e visionOS.

Per la prima volta dai tempi del rilascio di iOS 12, l’obiettivo primario non sarà quello di stupire la platea con funzioni appariscenti, bensì di consolidare le fondamenta del sistema. I team di ingegneria software sono attualmente impegnati in un’analisi capillare dei sistemi operativi, con il mandato di eliminare il codice superfluo, risolvere i bug persistenti e identificare ogni opportunità per incrementare la fluidità dei dispositivi.

Il paragone che circola con insistenza è quello con Mac OS X Snow Leopard, il celebre aggiornamento del 2009 che, pur non introducendo quasi nessuna novità visibile, rese i Mac incredibilmente veloci e stabili. Similmente a come Snow Leopard preparò il terreno per il futuro del Mac, iOS 27 avrà il compito cruciale di gettare le basi software per i futuri iPhone pieghevoli e per le prossime generazioni hardware.

Apple non può permettersi di rimanere immobile

Tuttavia, il panorama tecnologico odierno è ben diverso da quello del 2009 e Apple non può permettersi un immobilismo totale, specialmente nel competitivo settore dell’Intelligenza Artificiale. Per evitare di perdere terreno rispetto alla concorrenza, iOS 27 integrerà comunque alcune novità strategiche sul fronte AI.

Le indiscrezioni suggeriscono l’arrivo di un nuovo agente sanitario basato su intelligenza artificiale, che dovrebbe debuttare parallelamente a un potenziale servizio in abbonamento “Apple Health+“, oltre alla prima vera incursione di Apple nella ricerca web potenziata dall’AI.

Queste implementazioni seguiranno il lancio di una Siri rinnovata in iOS 26.4, la quale sarà alimentata da una versione personalizzata di Google Gemini, ottimizzata per girare sul Private Cloud Compute di Apple garantendo la privacy dei dati utente.

Oltre al focus primario sulla qualità del codice e alle necessarie integrazioni di intelligenza artificiale, Gurman delinea un quadro in cui l’aggiornamento porterà benefici mirati a specifici settori di utenza. Si prevede infatti l’introduzione di miglioramenti dedicati all’utenza Enterprise e lo sviluppo di funzionalità “bespoke” pensate su misura per i mercati emergenti.

A questo si aggiungeranno lievi ritocchi al design Liquid Glass, volti a perfezionare l’interfaccia introdotta l’anno scorso senza stravolgerla nuovamente.