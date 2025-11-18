Internet down oggi: Cloudflare fa colare a picco tanti siti e servizi | 18 Novembre

Nella giornata di oggi, 18 novembre 2026, si sono verificati e sono ancora in corso problemi diffusi a siti e servizi internet. Il fenomeno è diffuso a livello globale e in Italia: tutto a causa di un guasto tecnico di Cloudflare, tra le principali piattaforme che forniscono servizi fondamentali per molti siti web.

Cloudflare down oggi, siti e servizi offline a causa di un problema: ecco che cosa sta succedendo | 18 Novembre

Crediti: Downdetector

Se state avendo dei problemi con internet non si tratta di un disservizio dei vostri provider, ma da un guasto di natura tecnica su larga scala. Cloudflare è down e la problematica non si è ancora risolta nel momento in cui scriviamo: come conseguenza di ciò, numerosi siti e servizi che si appoggiano alla piattaforma risultano impossibili da raggiungere.

Tra le varie realtà colpite troviamo ChatGPT, X, Spotify, Canva e molti altri servizi: questi risultano inaccessibili o presentano dei malfunzionamenti durante l’utilizzo. La stessa sorte è toccata a numerosi siti web; i disservizi sono segnalati anche in Italia e riguardano tanti portali nostrani.

Il problema è in corso ed è possibile monitorare lo stato della situazione – e i servizi down – tramite il portale Downdetector.

Che cos’è Cloudflare e perché è importante?

Cloudflare è una compagnia che si occupa di servizi di infrastruttura internet con lo scopo di rendere siti e applicazioni online più veloci e sicuri. Si stima che gestisca una parte significativa del traffico web mondiale, fornendo servizi fondamentali per milioni di siti.

Questo lascia comprendere al volo l’entità del problema: quando si verifica un disservizio a farne le spese sono tantissimi portali.

Poiché tantissimi siti e servizi popolari si affidano all’infrastruttura di Cloudflare per funzionare, un problema tecnico nei suoi sistemi non impatta un singolo sito, ma un’ampia porzione di internet: ecco perché sono inaccessibili contemporaneamente piattaforme molto diverse tra loro come ChatGPT, X, Spotify e molte altre, come sta accadendo nell’evento di oggi 18 novembre.



