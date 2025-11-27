Il meglio delle offerte di Geekmall arriva nel giorno del Black Friday!

Il vero Black Friday è ormai giunto e Geekmall è pronto alle battute finali: nuove offerte sul meglio della mobilità elettrica, sui prodotti smart home e le Power Station. HiBREW, FOSSiBOT, Ausom, Proscenic e tanti altri brand, con i prezzi più convenienti dell’anno: siete pronti all’ultimo giro di offerte lampo dello store?

Geekmall Black Friday: ultimo giro di offerte, il meglio arriva adesso

Crediti: Geekmall

A partire dal 28 novembre la campagna di Geekmall per il Black Friday entra nel vivo: si tratta del momento finale, con l’ultima tornata di occasioni per risparmiare. La promo termina il 30 novembre ma visto che c’è ancora la giornata del Cyber Monday – il 1° dicembre – non è da escludere che possa arrivare qualche sorpresa da parte dello store.

In basso trovate i codici sconto da riscattare durante tutto il periodo dell’evento; inoltre nella pagina dedicata alla offerte per il Black Friday trovate anche un mini gioco con la possibilità di ricevere sconti aggiuntivi di 6€, del 4% o del 5%, oppure dei buoni da 50/100€ da spendere su una spesa di almeno 600/800€.

Coupon 100GKMBF12 – 12€ di sconto per ordini superiori agli 100€

– 12€ di sconto per ordini superiori agli 100€ Coupon 300GKMBF20 – 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€

– 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€ Coupon 600GKMBF40 – 40€ di sconto per ordini superiori ai 600€

– 40€ di sconto per ordini superiori ai 600€ Coupon 800GKMBF50 – 50€ di sconto per ordini superiori ai 800€

– 50€ di sconto per ordini superiori ai 800€ Coupon 1000GKMBF70 – 70€ di sconto per ordini superiori ai 1.000€

Ecco una selezione di prodotti a prezzi super convenienti: ci sono articoli appartenenti a varie categorie, ma in tutti i casi è presente la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Le macchine del caffè HiBREW sono sempre una garanzia: porta nella tua cucina tutto il gusto del caffè come al bar. Il tapis roulant ROBORE P9 è l’ideale per mettersi in forma in vista delle scorpacciate delle festività; Ausom DT2 Pro è l’alleato ideale per gli spostamenti agili e sostenibili in città mentre Ultimea Solo B30 è la soundbar potente ed economica, per un’esperienza cinematografica senza spendere una fortuna.

