Il 2025 è l’anno dei bizzarri accessori di Apple

Dopo il lancio dell’iPhone Pocket, Cupertino continua a stupire con accessori dal design non convenzionale. L’ultimo arrivato è l’Hikawa Phone Grip & Stand, un mix di arte e funzionalità che vuole celebrare 40 anni di impegno Apple per l’accessibilità.

Il nuovo accessorio Apple è pensato per l’accessibilità

Crediti: Apple

Se pensavate che il recente debutto dell’iPhone Pocket avesse segnato l’apice della stravaganza hardware di Apple per il 2025, dovrete ricredervi. Nella giornata di ieri, il gigante di Cupertino ha alzato il drappo rosso da un nuovo accessorio che farà parlare di sé tanto per la sua estetica quanto per la sua nobile missione.

L’Hikawa Phone Grip & Stand, lanciato per commemorare il 40° anniversario dell’impegno di Apple nell’accessibilità, questo accessorio vuole essere un manifesto di come il design inclusivo possa incontrare l’arte contemporanea.

L’accessorio nasce dalla mente creativa di Bailey Hikawa, artista e designer industriale con base a Los Angeles, nota nel settore per il suo approccio anticonvenzionale alle custodie per iPhone. Il suo lavoro, che spesso esplora forme organiche e volumi inaspettati, trova in questo nuovo prodotto la sua massima espressione commerciale.

L’Hikawa Phone Grip & Stand è compatibile con la tecnologia MagSafe e funge da doppio supporto, permettendo di mantenere l’iPhone sia in orientamento verticale che orizzontale. Il corpo dell’accessorio è realizzato in silicone di alta qualità, studiato per offrire una sensazione “soft-touch” che ne facilita la presa e l’installazione.

L’ergonomia al servizio dell’inclusività

Ciò che rende questo oggetto “bizzarro” alla vista è esattamente ciò che lo rende essenziale per il suo target di riferimento. La forma irregolare e voluminosa non è un vezzo estetico, ma il risultato di un rigoroso processo di ricerca e sviluppo focalizzato sulle esigenze di utenti con disabilità motorie.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Hikawa, il processo creativo ha integrato il feedback diretto di utenti con diverse necessità di accessibilità, inclusi coloro che hanno una destrezza limitata o che non possono operare il dispositivo direttamente con le mani.

“L’impugnatura è stata progettata attraverso un ampio processo di interviste per supportare vari modi di tenere l’iPhone, riducendo al contempo lo sforzo necessario per mantenerlo stabile” ha spiegato la designer.

Il lancio di questo accessorio si inserisce in una strategia più ampia che vede Apple spingere sull’acceleratore per quanto riguarda le funzionalità di assistenza. In un’intervista rilasciata a Elle Decor, Sarah Herrlinger, responsabile globale dell’accessibilità per Apple, ha sottolineato come l’ecosistema MagSafe offra opportunità inesplorate per le comunità di utenti con disabilità.

“È stata una scelta naturale da valutare: quali sono i tipi di accessori MagSafe che possono essere davvero preziosi anche per le nostre comunità?” ha affermato la Herrlinger. “Questo è uno dei tanti accessori in circolazione che risolve problemi unici per alcune persone. Siamo davvero entusiasti di vedere come le diverse comunità inizieranno ad accedervi, come saranno in grado di usarlo e cosa funzionerà meglio per loro“.

Prezzi e disponibilità



L’arrivo dell’Hikawa Grip non è un evento isolato. All’inizio di quest’anno, Apple ha introdotto una serie di funzionalità software mirate, tra cui le Etichette Nutrizionali per l’Accessibilità sull’App Store, Accessibility Reader, Accesso Braille e i Sottotitoli in Tempo Reale (Live Captions) che lavorano in sinergia con Apple Watch.

Degna di nota è anche la funzione Lente d’ingrandimento per Mac, che sfrutta la fotocamera dell’iPhone per assistere gli utenti ipovedenti.

L’esclusività del design si riflette però nel posizionamento di mercato. L’Hikawa Phone Grip & Stand è disponibile al prezzo di circa 70 dollari.

Apple ha previsto due colorazioni per il lancio: una vibrante versione Chartreuse e l’esclusiva colorazione Crater. Quest’ultima, realizzata con materiali riciclati, sarà disponibile esclusivamente sull’Apple Store Online degli Stati Uniti, sottolineando ulteriormente la natura “limited edition” di questa collaborazione.