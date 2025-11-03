HyperOS 3: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Novembre 2025)

Con l’annuncio della nuova generazione di punta è arrivata anche l’ultima versione dell’interfaccia software di Xiaomi. La fase di beta è stata solo il preludio ma ora è tempo di iniziare a guardare al rilascio stabile, non solo in Cina ma anche in versione Global. HyperOS 3 è disponibile per i primi modelli internazionali e in questo approfondimento trovate tutti i link al download per smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO.

Ultimo aggiornamento: 3 novembre – aggiunti Xiaomi 15T Pro e 15T, Xiaomi 15 e POCO F7 Ultra.

HyperOS 3 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Crediti: Xiaomi (logo)

Le novità di HyperOS 3 abbracciano molteplici aspetti del software di Xiaomi: il design è stato impreziosito da alcuni elementi che strizzano l’occhio al Liquid Design di Cupertino mentre i nuovi sfondi dinamici AI permettono di personalizzare la schermata di blocco in modo unito e interattivo.

Il foro smette di essere un elemento di disturbo nella continuità dello schermo e diventa utile: HyperIsland permette di accedere a funzionalità utili legate all’app in uso. Gli smartphone supportati sono tantissimi, nel perfetto stile del brand: telefoni e tablet Xiaomi, Redmi e POCO con un periodo di rilascio che si estende fino al termine del primo trimestre del 2026.

Di seguito trovate i link al download per HyperOS 3 stabile, man mano che saranno rilasciati dalla compagnia cinese. Ci limiteremo esclusivamente alla versione internazionale EEA/EU, ossia quella relativa alla zona europea e all’Italia.

I dispositivi verranno inseriti nella lista in base al software stabile di rilascio, anche nel caso di quello cinese; tuttavia, non appena disponibile la build EEA/EU, il link verrà sostituito con quella idonea alle nostre latitudini.

Modello Nome in codice Versione Recovery Fastboot Xiaomi 15T Pro klimt OS3.0.4.0.WOSEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 15T goya OS3.0.3.0.WOEEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 15 Ultra xuanyuan – – – Xiaomi 15 dada OS3.0.4.0.WOCEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi MIX Flip ruyi – – – Xiaomi Pad 7 Pro muyu – – – Xiaomi Pad 7 ukulele – – – Redmi Note 14 Pro+ 5G amethyst – – – Redmi Note 14 Pro 5G malachite – – – Redmi Note 14 Pro obsidian – – – Redmi Note 14 tanzanite – – – POCO F7 Ultra miro OS3.0.3.0.WOMEUXM (EEA/EU) Scarica – POCO F7 Pro zorn – – – POCO F7 onyx – – – POCO X7 Pro rodin – – – POCO X7 malachite – – –

