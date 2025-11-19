Xiaomi lavora su HyperOS 3.1: il lancio è previsto entro fine anno

L’aggiornamento alla nuova versione dell’UI di Xiaomi sta iniziando a fare capolino su un numero maggiore di modelli, anche se comunque esiguo rispetto alla mole di telefoni del brand. Mentre l’update fa il suo corso si guarda già al futuro con HyperOS 3.1: un insider svela quando dovrebbe arrivare e pare che sarà molto presto.

HyperOS 3.1 in arrivo a dicembre: i lavori sulla prossima versione dell’UI di Xiaomi sono iniziati da tempo

Crediti: Xiaomi

I test interni su HyperOS 3.1 sarebbero già iniziati: lo rivela un leaker cinese che svela anche il periodo di uscita. Il roll out sarebbe previsto per il mese di dicembre, ma come al solito non ci sono dettagli precisi.

Secondo quanto trapelato, la versione 3.1 offrirà prestazioni ancora più fluide e un’interfaccia ulteriormente migliorata. Purtroppo non vengono svelate quali saranno le novità anche se abbiamo già avuto una piccola anticipazione.

La nuova versione porterà con sé un’interfaccia rinnovata per le App Recenti, con un look ispirato a Cupertino. Mai come questa volta ispirarsi alla casa statunitense è cosa buona e giusta dato che una fetta di utenza chiede da tempo la possibilità di avere schede in stile iOS.

Infine il capo software di Xiaomi – Zhang Guoquan – ha confermato sul social cinese Weibo che il team di sviluppo sta lavorando per migliorare la stabilità in vista del lancio finale. Inoltre ci sarebbero ancora margini di miglioramento, quindi l’update arriverà quando sarà pronto e stabile.

Al momento sia per i beta test che per l’uscita stabile si parla solo del mercato cinese e non ci sono indizi in merito alla distribuzione Global. Probabilmente l’aggiornamento arriverà a livello internazionale dopo alcuni mesi, verso febbraio 2026.

Segnaliamo un dettaglio che non farà piacere a tutti: HyperOS 3.1 sarebbe riservato solo ai modelli con Android 16, di conseguenza lascerebbe fuori una fetta di dispositivi. Abbiamo già stilato una lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero aggiornarsi, ma chiaramente si tratta di un elenco non ufficiale.