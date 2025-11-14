HyperOS 2 Stabile è disponibile anche con Xiaomi.eu | Novembre 2025

Di
Michele Perrone
-

Ultimo aggiornamento: 14 novembre – L’aggiornamento HyperOS 2.2 è ormai ampiamente partito ed oltre ad essere disponibile in veste ufficiale è presente anche in versione Xiaomi.eu (una delle Custom ROM più apprezzate del panorama europeo). Nato quando il roll-out del major update era disponibile solamente in Cina, ora continua per la sua strada nonostante la casa di Lei Jun abbia dato il via al rilascio per tutti. Una buona notizia per tutti gli smanettoni appassionati di modding e delle ROM personalizzate.

Xiaomi.eu, via al porting di HyperOS 2.2 per gli utenti Xiaomi in Europa

xiaomi hyperos 2.0

Comunque non è soltanto una questione di ricevere l’update in anteprima: il vantaggio delle ROM Xiaomi.eu è che sono basate sulle ROM ufficiali cinesi, e come accade da anni a questa parte, diverse feature dell’interfaccia Xiaomi sono disponibili solamente in Cina. Pur essendo porting delle ROM China, le ROM Xiaomi.eu sono adattate per poter essere usate al meglio dagli utenti occidentali, e questo significa pre-installazione di servizi e app Google, della lingua italiana e la rimozione di bloatware e servizi inutili fuori dalla Cina. Insomma, anche se HyperOS 2 è stato rilasciato in Europa, conviene comunque dare una possibilità a questa ROM!

ModelloVersione
Xiaomi 15dadaOS2.0.216.0Scarica
Xiaomi 15 ProhaotianOS2.0.216.0Scarica
Xiaomi 15 UltraxuanyuanOS2.0.217.0Scarica
Xiaomi 14houjiOS2.0.215.0Scarica
Xiaomi 14 ProshennongOS2.0.222.0Scarica
Xiaomi 14 UltraauroraOS2.0.213.0Scarica
Xiaomi 13fuxiOS2.0.215.0Scarica
Xiaomi 13 PronuwaOS2.0.216.0Scarica
Xiaomi 13 UltraishtarOS2.0.208.0Scarica
Xiaomi 13 LiteziyigOS2.0.202.0Scarica
Xiaomi 12cupidOS2.0.212.0Scarica
Xiaomi 12 ProzeusOS2.0.210.0Scarica
Xiaomi 12T ProditingOS2.0.209.0Scarica
Xiaomi 12SmayflyOS2.0.207.0Scarica
Xiaomi 12S ProunicornOS2.0.208.0Scarica
Xiaomi 12S UltrathorOS2.0.208.0Scarica
Xiaomi 11venusOS2.0.2.0Scarica
Xiaomi 11 Pro / Xiaomi 11 UltrastarOS2.0.1.0Scarica
Xiaomi 11 Lite 5G NElisaOS2.0.14.0Scarica
Redmi K70 / POCO F6 ProvermeerOS2.0.217.0Scarica
Redmi K70 PromanetOS2.0.208.0Scarica
Redmi K60 / POCO F5 PromondrianOS2.0.219.0Scarica
Redmi K60 ProsocratesOS2.0.210.0Scarica
Redmi Turbo 3peridotOS2.0.206.0Scarica
Redmi Note 14 Pro+amethystOS2.0.210.0Scarica
Redmi Note 13 4G NFCsapphirenOS2.0.206.0Scarica
Redmi Note 13 ProgarnetOS2.0.209.0Scarica
Redmi Note 12 5GsunstoneOS2.0.6.0Scarica
Redmi Note 12 4G NFCtopazOS2.0.202.0Scarica
POCO M6 ProskyOS2.0.205.0Scarica
POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro SpeedredwoodOS2.0.20.0Scarica
POCO F7 UltramiroOS2.0.206.0Scarica
POCO F7 ProzornOS2.0.216.0Scarica
POCO F7 / Redmi Turbo 4 ProonyxOS2.0.216.0Scarica
POCO F5 / Redmi Note 12 TurbomarbleOS2.0.210.0Scarica
POCO F4 GT / Redmi K50 GamingingresOS2.0.5.0Scarica

Come installare HyperOS 2.0 Xiaomi.eu

Come al solito, vi preghiamo di fare attenzione prima di proseguire, perché le ROM Xiaomi.eu non sono ROM ufficiali bensì custom ROM, e quindi è necessario eseguire prima lo sblocco del bootloader, dopodiché procedere con l’installazione tramite TWRP.

Installa tramite TWRP

  • Scarica la ROM Xiaomi.eu
  • Riavvia lo smartphone in modalità TWRP
  • Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade)
  • Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
  • Clicca su Install e seleziona la ROM
  • Riavvia lo smartphone

Installa tramite modalità Fastboot

  • Scarica la ROM Xiaomi.eu
  • Estrai la ROM in una nuova cartella
  • Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot
  • Connetti lo smartphone al PC via cavo USB
  • Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione:
    • install_and_format_data (se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade)
    • install_upgrade (se stai aggiornando da una versione precedente della Xiaomi.eu)

Installa tramite app Updater

  • (ROM Xiaomi.eu e TWRP devono essere già installate sul dispositivo)
  • Scarica la ROM Xiaomi.eu
  • Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
  • Apri l’app Updater
  • Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento
  • Seleziona la ROM e conferma

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.