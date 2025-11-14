HyperOS 1 Stabile è disponibile anche con Xiaomi.eu | Novembre 2025

xiaomi.eu hyperos

Ultimo aggiornamento: 14 novembre – Anche se ormai vari dispositivi hanno ricevuto il nuovo update a HyperOS 2, il team di Xiaomi.eu continua a supportare la precedente versione del sistema della casa cinese con aggiornamenti costanti di HyperOS 1 Stabile. Vari smartphone continuano a ricevere supporto nonostante il passaggio alla nuova incarnazione dell’UI.

Inoltre parliamo di una delle migliori Custom ROM sulla piazza, in grado di offrire un’esperienza fedele all’originale ma senza rinunciare a funzionalità che solitamente vengono eliminate nella release occidentale). Il team Xiaomi.eu, infatti, si occupa di effettuare il porting europeo del software cinese, ovviamente in versione Stabile e in lingua italiana.

Xiaomi.eu rilascia i porting di HyperOS per gli utenti Xiaomi in Europa

Come ogni sistema operativo Xiaomi, anche HyperOS si divide in più versioni, di cui principalmente una Stabile e una Beta; quest’ultima è disponibile unicamente in Cina, almeno per il momento, pertanto il lavoro svolto dal team Xiaomi.eu risulta particolarmente utile, consentendo anche agli utenti europei di poter utilizzare quelle ROM.

Al contrario, la versione Stabile è disponibile anche in Europa, ma il porting Xiaomi.eu è utile perché prende le ROM stabili cinesi, che solitamente vengono rilasciate prima, e le converte in un formato adattato ai dispositivi europei. Questo significa la pre-installazione di servizi e app Google e della lingua italiana, così come la rimozione di bloatware e servizi inutili in Europa.

ModelloVersioneROM
Xiaomi 14houjiOS1.0.47.0Scarica
Xiaomi 14 ProshennongOS1.0.50.0Scarica
Xiaomi 14 UltraauroraOS1.0.24.0Scarica
Xiaomi 13fuxiOS1.0.19.0Scarica
Xiaomi 13 PronuwaOS1.0.16.0Scarica
Xiaomi 13 UltraishtarOS1.0.20.0Scarica
Xiaomi 13 LiteziyigOS1.0.13.0Scarica
Xiaomi 12cupidOS1.0.12.0Scarica
Xiaomi 12 ProzeusOS1.0.12.0Scarica
Xiaomi 12 LitetaoyaoOS1.0.28.0Scarica
Xiaomi 12XpsycheOS1.0.10.0Scarica
Xiaomi 12T Pro/Redmi K50 UltraditingOS1.0.16.0Scarica
Xiaomi 12SmayflyOS1.0.14.0Scarica
Xiaomi 12S ProunicornOS1.0.13.0Scarica
Xiaomi 12S UltrathorOS1.0.16.0Scarica
Xiaomi Mi 11venusOS1.0.12.0Scarica
Xiaomi Mi 11 Pro/UltrastarOS1.0.13.0Scarica
Xiaomi 11ihaydnOS1.0.15.0Scarica
Xiaomi 11 Lite 5G NE/11 LElisaOS1.0.11.0Scarica
Xiaomi 11T ProviliOS1.0.22.0Scarica
Xiaomi Mi 10umiOS1.0.7.0Scarica
Xiaomi Mi 10 ProcmiOS1.0.9.0Scarica
Xiaomi Mi 10 UltracasOS1.0.4.0Scarica
Xiaomi Mi 10SthymeOS1.0.4.0Scarica
Xiaomi CIVImonaOS1.0.2.0Scarica
Xiaomi MIX 4odinOS1.0.4.0Scarica
Redmi K70/POCO F6 ProvermeerOS1.0.18.0Scarica
Redmi K70 PromanetOS1.0.22.0Scarica
Redmi K60/POCO F5 PromondrianOS1.0.16.0Scarica
Redmi K60 ProsocratesOS1.0.16.0Scarica
Redmi K40/POCO F3/Xiaomi 11XaliothOS1.0.10.0Scarica
Redmi K40S/POCO F4munchOS1.0.10.0Scarica
Redmi Turbo 3peridotOS1.0.18.0Scarica
Redmi Note 14 Pro+amethystOS1.0.23.0Scarica
Redmi Note 13 4G NFCsapphirenOS1.0.9.0Scarica
Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6garnetOS1.0.16.0Scarica
Redmi Note 12 4GtapasOS1.0.4.0Scarica
Redmi Note 12 4G NFCtopazOS1.0.8.0Scarica
Redmi Note 12 5G/Redmi Note 12R ProsunstoneOS1.0.4.0Scarica
Redmi Note 12 Pro 4Gsweetk6aOS1.0.23.0Scarica
Redmi Note 12R/Redmi 12 5G/POCO M6 Pro 5GskyOS1.0.10.0Scarica
Redmi Note 11 NFCspesnOS1.0.11.0Scarica
Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11E Pro/POCO X4 ProveuxOS1.0.10.0Scarica
veuxgOS1.0.12.0Scarica
POCO F6 Pro/Redmi K70vermeerOS1.0.20.0Scarica
POCO F5/Redmi Note 12 TurbomarbleOS1.0.18.0Scarica
POCO F4 GT/Redmi K50 GamingingresOS1.0.10.0Scarica
POCO X5moonstoneOS1.0.24.0Scarica
POCO X5 Pro/Redmi Note 12 Pro SpeedredwoodOS1.0.15.0Scarica

Come installare HyperOS Xiaomi.eu

Per i non informati, fate attenzione prima di procedere: le ROM Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti delle custom ROM, pertanto richiedono di effettuare lo sblocco del bootloader per effettuare l’installazione tramite TWRP.

Installa tramite TWRP

  • Scarica la ROM Xiaomi.eu
  • Riavvia lo smartphone in modalità TWRP
  • Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se state effettuando un downgrade)
  • Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
  • Clicca su Install e selezionate la ROM
  • Riavvia lo smartphone

Installa tramite modalità Fastboot

  • Scarica la ROM Xiaomi.eu
  • Estrai la ROM in una nuova cartella
  • Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot
  • Connetti lo smartphone al PC via cavo USB
  • Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione:
    • first_install_with_data_format (se è la prima installazione o se state effettuando un downgrade)
    • update_rom (se state aggiornando da una versione precedente)

Installa tramite app Updater

  • Scarica la ROM Xiaomi.eu
  • Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
  • Apri l’app Updater
  • Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento
  • Seleziona la ROM e conferma
