Huawei Pura X2: il pieghevole dal design atipico sta per tornare

Dopo il successo del primo capitolo, l’azienda sembra pronta a rilanciare con un nuovo modello pieghevole dal design atipico, Huawei Pura X2. Secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla Cina, il nuovo flip phone potrebbe arrivare già nel primo trimestre del 2026.

Huawei Pura X2 tra design, chipset e altre caratteristiche: cosa sappiamo del prossimo flip phone

Pura X – Crediti: Huawei

Huawei Pura X originale ha stupito il mercato per il suo approccio unico: un pieghevole verticale simile ai classici flip phone, ma con un rapporto di forma 16:10 quando è aperto, rendendolo più largo rispetto agli altri rivali sul mercato. Questo esperimento sembra essere stato apprezzato, tanto che Huawei ha già iniziato a lavorare al suo successore.

Secondo la fonte cinese pubblicata su Weibo, Pura X2 dovrebbe debuttare tra gennaio e marzo 2026. Il nuovo modello dovrebbe essere alimentato dal Kirin 9030, un’evoluzione naturale del Kirin 9020 montato sul Pura X.

Comunque al momento non ci sono dettagli sulle specifiche tecniche: mancano ancora informazioni su fotocamere, batteria, display e simili. Tuttavia, considerando la natura sperimentale del primo Pura X, è possibile che Huawei voglia raffinare ulteriormente il design e ottimizzare la maneggevolezza, mantenendo il form factor unico che lo caratterizza.

Un form factor che predilige la comodità

Pura X – Crediti: Huawei

Il segmento dei pieghevoli verticali è dominato dai formati più stretti e allungati. L’approccio di Huawei, invece, punta a un uso più comodo del display interno, con più spazio per multitasking, gaming e video.

Se Pura X2 manterrà e migliorerà questa filosofia, potrebbe diventare un modello di riferimento per chi cerca un foldable diverso dal solito.

Il prossimo Pura X2 è di certo uno dei pieghevoli più attesi per gli appassionati del mondo tech, proprio per il suo stile atipico. Se Huawei riuscirà a migliorare ulteriormente il form factor, il dispositivo potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nel mercato dei foldable, soprattutto per gli utenti che cercano un design più ampio e versatile rispetto agli altri flip phone.

Dita incrociate per la versione Global

Tuttavia il primo capitolo è rimasto un’esclusiva cinese, quindi resta da vedere se ci saranno speranze di vedere una versione Global per il successore. Intanto il prossimo pieghevole internazionale sarà Huawei Mate X7: già annunciato in Cina, sarà annunciato fuori dal Paese a dicembre ed è probabile che arriverà anche in Italia – come il predecessore.