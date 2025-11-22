Perchè le foto di HUAWEI Pura 80 Ultra sono insuperabili

Se c’è una certezza nel mondo della tecnologia mobile, è che quando Huawei decide di alzare l’asticella in ambito fotografico, il resto del mercato deve rincorrere. Il Huawei Pura 80 Ultra non è semplicemente un aggiornamento del modello precedente, ma rappresenta (in campo fotografico) una vera e propria rivoluzione, anche perchè tutto quanto è cambiato.

Con un punteggio record di 180 su DXOMARK, questo dispositivo si posiziona indubbiamente come il miglior smartphone del momento per creare contenuti fotografici, e come ogni anno da buon amante di questa serie, mi trovo ad approfondirne le potenzialità fotografiche, complici anche piccoli weekend in posti che si fanno ben fotografare, Roma in questo caso specifico. In questo approfondimento, analizzeremo pixel per pixel perché questo “cameraphone” ha ridefinito le regole del gioco.

Recensione HUAWEI Pura 80 Ultra

Lenti fotografiche in dotazione

Prima di guardare i risultati, è fondamentale capire cosa c’è “sotto il cofano”, e Huawei ovviamente ha voluto esagerare. Sì, lo ha fatto, perchè di fatto ha implementato un sistema ottico che sfida le leggi della fisica in uno spessore così ridotto, ed i risultati, come vedrete, fanno davvero rabbrividire la concorrenza.

Ecco la configurazione tecnica nel dettaglio:

Fotocamera Sensore Apertura Caratteristiche Chiave Principale (Wide) 50MP, 1 pollice f/1.6 – f/4.0 (Variabile) Pixel da 1.6µm, LOFIC Technology, OIS, Dual Pixel PDAF Ultra-Wide 40MP, 1/2.8″ f/2.2 13mm equivalenti, Pixel da 0.7µm Teleobiettivo 1 50MP f/2.4 83mm equivalenti (3.5x circa), OIS Teleobiettivo 2 12.5MP2 f/3.63 212mm equivalenti (9.4x ottico), Periscopico, OIS

Wide Angle

La fotocamera principale del Huawei Pura 80 Ultra non si limita a montare un sensore da 1 pollice, ma introduce tecnologie che risolvono limiti storici della fotografia mobile. Il cuore dell’innovazione risiede nella tecnologia LOFIC (Lateral OverFlow Integration Capacitor); per farla semplice, nei sensori tradizionali, quando un pixel riceve troppa luce, si satura e l’informazione viene persa, mentre il sensore del Pura 80 Ultra utilizza un condensatore integrato per immagazzinare temporaneamente la carica in eccesso.

All’atto pratico, come vedrete nelle foto allegate, questo garantisce una gamma dinamica eccezionale; anche in scene ad alto contrasto o controluce, il cielo non è mai bianco puro e le ombre non sono mai “tappate”. Questo sistema previene inoltre gli artefatti da movimento (ghosting) tipici dell’HDR multi-esposizione tradizionale. Chicca di alto profilo, seppur non rappresenti una novità, è che l’ottica offre un’apertura variabile fisica tra f/1.6 e f/4.0

Il rendering del colore è stato storicamente un punto debole o “troppo artistico” per Huawei, ed è in questo contesto che interviene il nuovo sensore multispettrale. Questo hardware legge lo spettro luminoso della scena per calibrare il bilanciamento del bianco in modo chirurgico e i risultati mostrano tonalità della pelle piacevoli e accurate anche in condizioni di luce mista (es. luce naturale + lampadine), superando la concorrenza (come Oppo Find X8 Ultra o Vivo X200 Ultra) che talvolta mostra dominanti di colore indesiderate.

Ultra-Wide Angle

Spesso considerata la “sorella minore” nei comparti fotografici moderni, la fotocamera ultra-grandangolare del Pura 80 Ultra dimostra invece di essere un componente di prim’ordine, e no, prima che lo pensiate, non si tratta solo di numeri: l’esperienza d’uso supera quella di rivali diretti, offrendo una affidabilità e una costanza di rendimento raramente viste su queste focali.

A livello tecnico, ci troviamo di fronte a un sensore da 40MP (1/2.8″) abbinato a un’ottica con apertura f/2.2; la focale equivalente è di ben 13mm, il che si traduce in un campo visivo piuttosto ampio, anche se la vera magia risiede, ancora una volta, nel software di correzione: nonostante l’angolo di visione estremo, Huawei è riuscita a contenere la distorsione geometrica in modo eccellente. Le linee architettoniche rimangono dritte e naturali, così facendo si riesce ad evitare quel fastidioso effetto “fisheye” ai bordi che spesso rovina le foto di paesaggi urbani.

Per quanto riguarda i dettagli, la fisica impone i suoi limiti: fisiologicamente la resa non può eguagliare la risoluzione chirurgica del gigantesco sensore principale da un pollice, ma nel complesso la nitidezza al centro del fotogramma rimane elevatissima e perfettamente utilizzabile anche per stampe di grandi dimensioni.

Ma il vero punto di forza, quello che fa la differenza nell’uso quotidiano, è la coerenza cromatica. Chi fotografa con smartphone sa bene quanto sia frustrante notare un cambio di temperatura colore o di esposizione passando dalla fotocamera principale alla grandangolare e questo, ovviamente, sul Pura 80 Ultra non succede. Il passaggio da 1x a 0.5x è impercettibile in termini di colorimetria ed esposizione, visto che l’immagine mantiene lo stesso identico “look & feel” della lente primaria, una ottimizzazione tale da assicurare quella continuità visiva che è spesso appannaggio solo delle fotocamere professionali.

Fotografia notturna

Quando la luce cala drasticamente, è il momento in cui il Pura 80 Ultra distanzia nettamente la concorrenza, imponendosi come il nuovo punto di riferimento per la fotografia in scarsa illuminazione. Il segreto non risiede solo nel software che da solo non può fare miracoli, ma in una base hardware di tutto rispetto: l’enorme sensore da un pollice, abbinato all’apertura focale estremamente luminosa di f/1.6, permette al dispositivo di catturare una quantità di luce fisica che altri smartphone non possono fare altro che simulare artificialmente.

Il risultato è una gestione del rumore digitale che ha quasi del miracoloso, in certi contesti; laddove molti top di gamma tendono a “impastare” i dettagli fini per nascondere la grana (incluso il mio iPhone 17 Pro con cui l’ho messo a confronto durante questi scatti fotografici che trovate in questo approfondimento) o al contrario a illuminare la notte a giorno rendendola irreale, questo Huawei sceglie la strada dell’equilibrio. Le texture più complesse, come quella di un asfalto bagnato, di luci artificiali o venature di un marmo, restano sempre nitide e ben definite. L’atmosfera notturna viene preservata: i neri sono profondi ma leggibili e le forti luci artificiali, come insegne al neon o lampioni, sono gestite senza quei fastidiosi bagliori diffusi che spesso rovinano lo scatto. Anche l’autofocus merita una menzione d’onore: grazie al sistema laser, la messa a fuoco è istantanea e precisa anche nel buio quasi totale, eliminando quel fastidioso “pendolamento” della lente tipico di situazioni critiche.

Selfie

Anche se l’attenzione è spesso catalizzata dal comparto posteriore, l’approccio ingegneristico di Huawei si riflette positivamente anche sulla ritrattistica frontale e sulla resa generale dei volti. La vera innovazione qui è invisibile ma fondamentale: l’uso combinato dell’apertura variabile (sul retro) e, soprattutto, del nuovo sensore multispettrale.

Questo sensore risolve uno dei problemi più annosi della fotografia mobile: la fedeltà dell’incarnato in condizioni di luce mista. Immaginate di scattare un selfie o un ritratto in un locale con luci colorate o al tramonto; spesso i telefoni restituiscono una pelle con dominanti verdastre o eccessivamente sature. Il Pura 80 Ultra, invece, riesce a isolare la tonalità della pelle, mantenendola naturale e sana, pur rispettando i colori dell’ambiente circostante. Non c’è quell’effetto “finto” o l’eccessiva nitidezza artificiale che invecchia i soggetti, ma altresì i volti appaiono morbidi ma dettagliati, con una gestione delle luci e delle ombre sul viso che dona tridimensionalità allo scatto.

Teleobiettivo

Questa è probabilmente la sezione più entusiasmante per chi ama la tecnica, perchè Huawei ha deciso di abbandonare le convenzioni, introducendo un sistema a doppio teleobiettivo che sfida i limiti fisici degli smartphone attuali. Non abbiamo più un semplice periscopio fisso, ma un meccanismo complesso che muove le lenti per servire un sensore di grandi dimensioni a diverse lunghezze focali.

Zoom 10x, lo scatto che più di tutti mi ha lasciato senza parole.

La vera “killer feature” è la capacità di raggiungere una focale ottica nativa equivalente a ben 212mm. Per intenderci, e per farla un po’ più semplice: stiamo parlando di un teleobiettivo che permette di fotografare dettagli architettonici lontani, animali o azioni sportive con una compressione dei piani e una nitidezza che finora richiedevano fotocamere professionali (peraltro anche dotate di obiettivi molto costosi). I dettagli rimangono incisi e definiti anche spingendo lo zoom a livelli elevati, superando di gran lunga le soluzioni ibride dei competitor.

Ma non è solo questione di distanze. Questo sistema eccelle anche nella “telemacro“: permette di mettere a fuoco soggetti piccolissimi (fiori, insetti, texture) rimanendo a distanza, creando uno sfocato di sfondo naturale e cremoso impossibile da ottenere con le classiche modalità macro grandangolari. Se dobbiamo trovare un pelo nell’uovo, si può notare qualche minima indecisione solo nelle focali intermedie di passaggio, ma è un prezzo irrisorio da pagare per avere una simile potenza ottica in tasca. In questa sezione vi ho allegato più foto rispetto a tutte le altre perchè, di fatto, è la componente principale di questo smartphone, che lo rende unico nel suo genere.

Ritratti

Se la fotografia è scrittura con la luce, il Pura 80 Ultra è una penna stilografica di altissima qualità quando si tratta di ritratti. La modalità dedicata ai ritratti, per l’appunto, raggiunge livelli di perfezione che rendono sempre più difficile distinguere lo scatto da quello di una fotocamera professionale con ottica fissa: fidatevi, se vi dicessi che ho provato a ingannare qualche collega per metterlo alla prova, mi credereste che nessuno si era accorto che parlavo di foto scattate da smartphone?

Due sono gli elementi che colpiscono durante l’uso. Il primo è la precisione “chirurgica” dello scontorno: capelli ribelli, stanghette degli occhiali o elementi trasparenti non vengono più tagliati via brutalmente dall’algoritmo, ma vengono letti e rispettati nella loro complessità. Il secondo è la qualità del bokeh, che non è un semplice filtro applicato uniformemente ma una vera e propria simulazione dell’ottica via software talmente ben sviluppata da creare un gradiente di sfocatura progressivo tra il soggetto e lo sfondo lontano. Unito alla già citata eccellenza nella riproduzione del tono della pelle, questo rende il dispositivo uno strumento formidabile sia per ritratti posati che per scatti rubati in contesti urbani.

Considerazioni finali

Tirando le somme, il Huawei Pura 80 Ultra non è un semplice aggiornamento annuale, ma una vera propria rivoluzione dal punto di vista puramente fotografico, dove ci troviamo di fronte allo stato dell’arte: l’introduzione di tecnologie come il sensore LOFIC, il meccanismo dello zoom retrattile a doppia focale e la calibrazione multispettrale dimostrano una maturità che, al momento, i rivali faticano a eguagliare su tutti i fronti contemporaneamente. E questa è un po’ la risposta a tutti quei commenti che sono arrivati nella recensione di questo smartphone dove, in modo provocatorio, ho scritto che “asfalta la concorrenza”.

Resta, inevitabile, la questione commerciale legata all’assenza dei servizi Google nativi che, per molti, restano fondamentali. La domanda da porsi è semplice: quanto conta per voi la qualità dell’immagine? Se la risposta è “molto”, allora il compromesso software passa in secondo piano. Il Pura 80 Ultra è, ad oggi, quanto di più vicino a una fotocamera professionale tascabile il mercato possa offrire, uno strumento capace di restituire la gioia di scattare senza preoccuparsi delle condizioni di luce o della distanza dal soggetto.

Hai voglia di vedere tutti gli scatti di questa recensione in alta risoluzione? Clicca qui per accedere alla cartella Google Drive con tutti gli scatti non compressi.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

