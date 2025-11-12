Huawei Nova 15 posticipato: Mate 80 e X7 sono più importanti

La serie Huawei Nova 15 sarebbe stata posticipata: lo svela un insider cinese che rivedere la roadmap delle novità in arrivo per il colosso tech. I modelli di punta sarebbero la priorità, entrambi vicini al debutto e programmati proprio per questo mese.

Huawei Mate 80 e Mate X7 in arrivo a novembre ma la serie Nova 15 slitterà al prossimo anno

Nova 14 – Crediti: Huawei

Nei mesi passati è trapelata una programmazione delle uscite di Huawei, un leak che vedeva gli ultimi mesi dell’anno particolarmente intensi. A novembre il doppio lancio della serie Huawei Mate 80 e del pieghevole Mate X7, a dicembre la famiglia Huawei Nova 15, destinata alla fascia medio-altra.

Le cose sarebbero cambiate in corso d’opera, come rivelato da un leaker: la compagnia avrebbe rivisto le tempistiche e il lancio della gamma Nova 15 sarebbe stato posticipato.

Il mese di dicembre sarebbe saltato ma non c’è un nuovo periodo d’uscita, almeno per il momento. La strategia di Huawei potrebbe essere chiara: probabilmente un lancio così ravvicinato avrebbe potuto distogliere l’attenzione dai modelli premium.

Chiaramente gli smartphone della gamma Mate 80 rappresentano un’uscita importante, per non parlare del prossimo pieghevole – ci aspettiamo che arrivi anche alle nostre latitudini.

Cosa sappiamo dei nuovi Nova

Come per la serie Nova 14, anche la prossima generazione dovrebbe includere un trittico di telefoni e la vetta sarebbe Huawei Nova 15 Ultra. Il dispositivo continuerebbe ad offrire una scocca impermeabile classificata IP68, mentre sotto il cofano non mancherebbe un SoC Kirin, non ancora specificato.

La batteria salirebbe a 6.500 mAh, in linea con il trend attuale; probabile che riavremo la ricarica da 100W. Ritornerebbe anche la connettività satellitare mentre il software sarebbe aggiornato ad HarmonyOS 6.

Per il comparto fotografico si vocifera di un sensore da 50 MP (1/1,3″) accompagnato da un ultra-wide da 13 MP, un teleobiettivo periscopico da 50 MP e un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica. In sostanza si tratterebbe della stessa configurazione di Nova 14 Ultra.