Huawei MatePad Edge è il primo 2 in 1 con HarmonyOS

La serie Mate si arricchisce con una nuova aggiunta, in arrivo in Cina tra una manciata di giorni. Huawei MatePad Edge è stato svelato a sorpresa e vede il ritorno del produttore nel segmento dei 2 in 1: tuttavia non aspettatevi una soluzione Windows dato che abbiamo a che fare col primo modello equipaggiato con il sistema proprietario HarmonyOS.

Huawei annuncia MatePad Edge: arriverà durante il mega evento di novembre, per ora solo in Cina

Crediti: Huawei

Al momento il colosso tecnologico cinese si è limitato a confermare il design e alcuni dettagli di Huawei MatePad Edge. Il lancio vero e proprio avverrà il 25 novembre, insieme alla serie Mate 80 e al pieghevole Mate X7.

Il tablet rappresenta un ennesimo passo del brand verso un ecosistema libero, indipendente e in grado di offrire un’ampia varietà di prodotti. Si tratta di una soluzione 2 in 1, la prima equipaggiata con HarmonyOS 6; esteticamente abbiamo un ampio schermo OLED da 14,2″ con bordi sottili mentre il retro ospita una dual camera circolare, con un flash LED. Il rapporto superficie-schermo è del 94%, un valore impressionante per la categoria.

Il corpo è realizzato in lega di alluminio, con una scocca monoblocco. All’interno trova spazio un sistema di raffreddamento con doppia camera di vapore, per una superficie totale di 12.000 mm2.

MatePad Edge arriva accompagnato da una tastiera: in questo modo è possibile passare agilmente dal formato tablet a quello notebook. Lato memorie ci sono configurazioni fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage, quindi parliamo di un terminale ad alte performance.

Crediti: Huawei

Huawei non ha svelato proprio tutto, quindi per alcuni dettagli dobbiamo fare affidamento sul leaker Digital Chat Station. L’insider sostiene che il tablet è equipaggiato con un chipset della serie Kirin 9 ottimizzato per PC.

Inoltre ci sarebbe anche una ventola fisica per il raffreddamento e anche un’edizione speciale Soft Light, ossia dotata di un display progettato appositamente per ridurre i riflessi e l’affaticamento degli occhi. Le colorazioni disponibili sarebbero due, Moonlight Silver e Space Gray, mentre per alimentazione e ricarica sarebbe necessario un caricatore da 65W.

Segnaliamo che Huawei MatePad Edge è il primo 2 in 1 con HarmonyOS ma non il primo 2 in 1 del produttore. Il colosso cinese ha già lanciato la serie MateBook E a partire dal 2016 e MateBook E Go nel 2022.