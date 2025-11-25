Huawei MatePad Edge: il 2 in 1 con HarmonyOS sfida i rivali Windows, Chromebook e Android

Il colosso cinese torna nel settore dei 2 in 1 e lancia la sua sfida ai rivali con Windows, ChromeOS e Android. Huawei MatePad Edge è il primo della categoria equipaggiato con HarmonyOS, il sistema proprietario del brand: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita – al momento solo in Cina.

Huawei MatePad Edge ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Huawei

MatePad Edge sfoggia un ampio display OLED da 14.2″, ideale sia per l’uso tablet che per l’uso PC. Il pannello offre una risoluzione 3.1K, un refresh rate elevato di 120 Hz e una luminosità di picco di 1.000 nit. Grazie a un pannello senza notch o tacche e un rapporto schermo-corpo del 94%, l’esperienza visiva è totalmente immersiva.

Nonostante il display di grandi dimensioni, Huawei ha mantenuto il dispositivo straordinariamente portatile. L’intero corpo è sottile solo 6.85 mm e pesa 780 grammi, garantendo una presa compatta e un’elevata portabilità. Il design elegante è reso robusto da un corpo unibody realizzato in alluminio aeronautico.

Crediti: Huawei

La compagnia ha annunciato i nuovi processori per PC Kirin X90 e Kirin X90A, tuttavia i dettagli precisi non sono stati rivelati. A livello di prestazioni MatePad Edge è in grado di aprire file di grandi dimensioni 6.7 volte più velocemente e file CAD 2 volte più velocemente rispetto a MatePad Pro, supportando inoltre l’esportazione di video 4K e l’editing di immagini RAW.

Per gestire tale potenza in un corpo così sottile, Huawei ha adottato una soluzione di dissipazione del calore unica, con un layout simmetrico che include una ventola ultra-sottile di 3,6 mm e un sistema al liquido con camera di vapore. Comunque quest’ultimo è presente solo in una versione speciale del 2 in 1.

L’autonomia non è di certo un problema grazie alla capiente batteria da 12.900 mAh con ricarica rapida da 140W – può essere caricato completamente in circa 60 minuti. A completare l’esperienza, MatePad Edge include 6 altoparlanti stereo e 4 microfoni con tecnologia Huawei Sound, una fotocamera frontale grandangolare da 32 MP e una doppia fotocamera posteriore da 50 MP con ultra-grandangolare da 8 MP.

Crediti: Huawei

Il nuovo Huawei MatePad Edge ha debuttato insieme a Mate 80 e Mate X7, al prezzo di partenza di circa 732€ al cambio fino ad un massimo di 1.586€ per la versione di punta (12.999 yuan). Questa è dotata di un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore, 32 GB di RAM, 2 TB di stoare e tastiera inclusa.

Per il momento non ci sono dettagli in merito all’uscita Global e il terminale risulta limitato alla Cina.

Huawei MatePad Edge – Scheda tecnica