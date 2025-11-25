Huawei Mate X7 con Kirin 9030 e fotocamera XMAGE: ancora più potenza, ancora più stile

Il 2025 del colosso cinese termina così, con una sfilza di top di gamma. Oltre alla serie Mate 80 arriva anche Huawei Mate X7. Il pieghevole di nuova generazione cambia look – di poco – ed arriva con un comparto migliorato sotto vari aspetti: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita – per ora solo in Cina.

Huawei Mate X7 ufficiale: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo top di gamma pieghevole

Design e display

Crediti: Huawei

La serie Mate X7 arriva in due varianti simili: il modello standard Mate X7 e l’esclusiva Collector’s Edition. Huawei ha ripensato il design del modulo fotografico: il dispositivo abbandona il solito spazio circolare per sfoggiare un modulo poco più stretto, chiamato Gate of Time and Space. Un po’ esagerato nei proclami, ma l’eleganza è assicurata.

L’aspetto forse più impressionante è la sua robustezza: Huawei ha utilizzato una struttura in basalto ultra-resistente, che rende Mate X7 non solo sottile, ma anche eccezionalmente resistente. Il dispositivo può reggere facilmente a spruzzi d’acqua calda a 80°C, a impatti e cadute da altezze significative, senza che il corpo o lo schermo riportino danni.

La tecnologia della cerniera è altrettanto avanzata: si tratta di una soluzione a goccia con basalto e acciaio. La protezione dello schermo pieghevole è garantita da un triplo strato protettivo che comprende una sezione in vetro UTG e una in fibra di carbonio.

Crediti: Huawei

Quando è chiuso, lo schermo esterno da 6,49″ permette un utilizzo da smartphone tradizionale con una visibilità impeccabile sotto al sole, grazie alla luminosità massima di 3.000 nit. Aperto, il dispositivo rivela un ampio schermo principale da 8″ di diagonale, perfetto per multitasking e gaming. Entrambi i display supportano una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il PWM ad alta frequenza di 1.440 Hz.

Specifiche tecniche

Crediti: Huawei

A spingere sull’acceleratore c’è il nuovo chipset Kirin 9030, che garantisce un aumento complessivo delle prestazioni del 42% rispetto al precedente Mate X6. Per mantenere la temperatura sotto controllo, è stato implementato un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore da 3.550 mm2.

In termini di memoria e archiviazione, la Collector’s Edition offre configurazioni fino a 20 GB di RAM e opzioni di archiviazione fino a 1 TB. Per il modello standard, le configurazioni di RAM disponibili sono da 12 GB con 256 GB o 512 GB di storage.

Batteria

L’autonomia è garantita da una batteria con al silicio-carbonio da 5.600 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata da 66W e wireless da 50W.

Fotocamera

Mate X7 integra un sistema a tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 MP (1/1,56″, apertura variabile f/1.4-4.0, OIS e filtro RYYB). Il sistema include anche un ultra-wide da 50 MP, un teleobiettivo macro da 50 MP con zoom ottico 3.5X.

Infine è presente il solito elemento distintivo del brand: un sensore multispettrale – di seconda generazione – per la fedeltà cromatica. La Collector’s Edition ha un sensore principale leggermente più grande (1/1,28″) ma il resto delle caratteristiche resta invariato. Entrambi i modelli hanno una fotocamera frontale da 8 MP sia sullo schermo interno che su quello esterno.

Huawei Mate X7 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: aperto – 156,8 x 144,2 x 4,5 mm, 235 grammi chiuso – 156,8 x 73,8 x 9,5 mm, 235 grammi

Colorazioni: White, Blue, Black, Purple, Red (Collector Edition solo Red e White)

Certificazione: IP58/IP59

Display: esterno – Micro Qual Curved OLED LTPO da 6,49″ Full HD (2.444 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, protezione Kunlun Glass 2 interno – Flat OLED LTPO da 8″ Full HD (2.416 x 2.210 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 2.500 nit, protezione Kunlun Glass 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento: al liquido con camera di vapore

SoC: HiSilicon Kirin 9030 Pro, 7 nm SMIC

CPU nove core 1 x 2,75 GHz Taishan 4 x 2,27 GHz Taishan 4 x 1,72 GHz Taishan

GPU: Maleoon 935

RAM: 12/16/20 GB RAM LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: Standard – 5.525 mAh Collector Edition – 5.600 mAh

Ricarica: 66W, inversa 5W, wireless 50W anche inversa

Fotocamera: tripla 50 + 40 + 50 MP con sensore RYYB con apertura variabile (f/1.4-4.0), OIS, ultra-wide RYYB (f/2.2), teleobiettivo macro RYYB 3.5X OIS (f/2.2) | sensore multispettrale da 1.5 MP e tecnologia XMAGE

Selfie camera: interna 8 MP (f/2.2), esterna 8 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G (5A), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Sistema operativo: HarmonyOS 6

Huawei Mate X7 – Prezzo e uscita

Il nuovo pieghevole Huawei Mate X7 ha debuttato in Cina durante il mega evento del 25 novembre, al prezzo di partenza di circa 1.645€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili in patria; vi ricordiamo che il flagship è stato annunciato insieme alla serie Huawei Mate 80, composta da ben 4 modelli.

Huawei Mate X7 | PREZZI CINA 12/256 GB – 12.999 yuan (1.645€) 12/512 GB – 13.999 yuan (1.772€)

Huawei Mate X7 Collector Edition | PREZZI CINA 16/512 GB – 14.999 yuan (1.899€) 16 GB/1 TB – 15.999 yuan (2.026€) 20 GB/1 TB – 17.599 yuan (2.230€)



L’attuale Mate X6 è stato annunciato sia a livello Global che in Italia. Di conseguenza è molto probabile che anche il nuovo capitolo arrivi alle nostre latitudini, anche se ci sarà da attendere visto che per il momento dalle divisioni internazionali tutto tace.