Huawei Mate X7 nelle prime immagini: è sempre un campione di stile

Dopo il modelli della famiglia Mate 80 ora tocca al prossimo top di gamma pieghevole. Il colosso tech cinese svela il design e le colorazioni di Huawei Mate X7 in vista dell’evento di lancio, fissato per il mese di novembre. Sappiamo ancora poco in termini tecnici ma ora possiamo vedere da vicino come sarà l’aspetto del flagship.

Huawei Mate X7 è elegantissimo: il top di gamma pieghevole si mostra per la prima volta, in vista del lancio

Crediti: Huawei

Il nuovo design ricalca molto quello dell’attuale Huawei Mate X6, ma offre un modulo fotografico con linee leggermente più spigolose. Il dispositivo di ultima generazione continua la solita tradizione con un formato a libro: c’è un display foldable che si piega verso l’interno ed un secondo schermo posteriore da utilizzare quando il telefono è chiuso.

Nonostante la presenza di quattro fori ritroviamo una tripla fotocamera con tecnologia di imaging XMAGE: c’è un sensore principale, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo (standard, non periscopico). In aggiunta troviamo un sensore multispettrale, destinato alla fedeltà cromatica.

Crediti: Huawei

Non ci sono dettagli sulle dimensioni, ma il nuovo Huawei Mate X7 sembra in linea con l’attuale generazione in termini di spessore e peso. Un video teaser svela la resistenza del dispositivo, classificato IP58 e IP58 e dotato di un corpo in grado di reggere a prove estreme (sia a livello di temperature che di urti).

Al momento le specifiche tecniche sono scarne: diamo per scontata la presenza dell’inedito Kirin 9030 di Huawei mentre i tagli di RAM dovrebbero essere da 12 GB, 16 GB e 20 GB, quest’ultimo decisamente atipico per il mondo degli smartphone.

L’evento di lancio è fissato per il 25 novembre: oltre al top di gamma pieghevole ci sarà anche la serie Huawei Mate 80, composta da quattro modelli tra cui una variante Pro Max e la versione di lusso RS Ultimate Design.