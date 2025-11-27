Huawei Mate X7 è pronto ad uscire dalla Cina: sarà Global a dicembre

Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio in Cina ed è arrivata già la conferma: Huawei Mate X7 debutterà in versione Global e l’evento di lancio è dietro l’angolo. Il pieghevole top di gamma sarà rilasciato nei mercati internazionali, ma pare che anche a questo giro la gamma Mate 80 resterà esclusiva cinese.

Huawei Mate X7 Global: la data di presentazione è ufficiale, arriverà anche in Italia?

Crediti: Huawei

La data di presentazione di Huawei Mate X7 per i mercati Global è fissata per l’11 dicembre: l’evento si terrà a Dubai e al momento non sono ancora specificati i Paesi in cui farà capolino. Visti i precedenti è probabile che dovremo pazientare fino a metà gennaio 2026 per vederlo in Italia.

Il precedente Mate X6 fu annunciato in versione Global lo scorso dicembre, per poi fare il suo ingresso in Italia a gennaio di quest’anno. Probabilmente anche il nuovo top di gamma pieghevole seguirà lo stesso percorso, ma come al solito restiamo in attesa di novità.

Per fortuna non sarà un’attesa snervante dato che Huawei Mate X7 è già ufficiale in Cina, quindi sappiamo già tutto. Unica nota dolente, come anticipato in apertura non c’è traccia della serie Mate 80: quasi sicuramente resterà in patria, come avviene ormai da diverse generazioni.

Scheda tecnica