Huawei Mate X7 è pronto ad uscire dalla Cina: sarà Global a dicembre

Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio in Cina ed è arrivata già la conferma: Huawei Mate X7 debutterà in versione Global e l’evento di lancio è dietro l’angolo. Il pieghevole top di gamma sarà rilasciato nei mercati internazionali, ma pare che anche a questo giro la gamma Mate 80 resterà esclusiva cinese.
Huawei Mate X7 Global: la data di presentazione è ufficiale, arriverà anche in Italia?
La data di presentazione di Huawei Mate X7 per i mercati Global è fissata per l’11 dicembre: l’evento si terrà a Dubai e al momento non sono ancora specificati i Paesi in cui farà capolino. Visti i precedenti è probabile che dovremo pazientare fino a metà gennaio 2026 per vederlo in Italia.
Il precedente Mate X6 fu annunciato in versione Global lo scorso dicembre, per poi fare il suo ingresso in Italia a gennaio di quest’anno. Probabilmente anche il nuovo top di gamma pieghevole seguirà lo stesso percorso, ma come al solito restiamo in attesa di novità.
Per fortuna non sarà un’attesa snervante dato che Huawei Mate X7 è già ufficiale in Cina, quindi sappiamo già tutto. Unica nota dolente, come anticipato in apertura non c’è traccia della serie Mate 80: quasi sicuramente resterà in patria, come avviene ormai da diverse generazioni.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso:
- aperto – 156,8 x 144,2 x 4,5 mm, 235 grammi
- chiuso – 156,8 x 73,8 x 9,5 mm, 235 grammi
- Colorazioni: White, Blue, Black, Purple, Red (Collector Edition solo Red e White)
- Certificazione: IP58/IP59
- Display:
- esterno – Micro Qual Curved OLED LTPO da 6,49″ Full HD (2.444 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, protezione Kunlun Glass 2
- interno – Flat OLED LTPO da 8″ Full HD (2.416 x 2.210 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 2.500 nit, protezione Kunlun Glass 2
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento: al liquido con camera di vapore
- SoC: HiSilicon Kirin 9030 Pro, 7 nm SMIC
- CPU nove core
- 1 x 2,75 GHz Taishan
- 4 x 2,27 GHz Taishan
- 4 x 1,72 GHz Taishan
- GPU: Maleoon 935
- RAM: 12/16/20 GB RAM LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria:
- Standard – 5.525 mAh
- Collector Edition – 5.600 mAh
- Ricarica: 66W, inversa 5W, wireless 50W anche inversa
- Fotocamera: tripla 50 + 40 + 50 MP con sensore RYYB con apertura variabile (f/1.4-4.0), OIS, ultra-wide RYYB (f/2.2), teleobiettivo macro RYYB 3.5X OIS (f/2.2) | sensore multispettrale da 1.5 MP e tecnologia XMAGE
- Selfie camera: interna 8 MP (f/2.2), esterna 8 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G (5A), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare
- Sistema operativo: HarmonyOS 6