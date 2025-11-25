La serie Huawei Mate 80 è ufficiale e c’è anche la versione extra-lusso

Il colosso tech cinese è tornato con la sua serie di punta e come fa tradizione c’è anche la variante di lusso. Huawei Mate 80 si fa in quattro con i modelli Pro, Pro Max e RS: nel nostro approfondimento trovate tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita, per ora solo in Cina (ma non è certo che arrivino in Italia, visti i precedenti).

Huawei Mate 80, 80 Pro, 80 Pro Max e 80 RS Ultimate Design: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Design e display

Mate 80 – Crediti: Huawei

Come anticipato in apertura, la nuova lineup comprende quattro modelli: Huawei Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max e Mate 80 RS Ultimate Design. I telefoni combinano prestazioni estreme e fotocamere di altissimo livello, introducendo caratteristiche che ridefiniscono il segmento flagship, in particolare l’incredibile luminosità del display e la memoria.

La serie Mate 80 introduce un cambiamento significativo nella strategia di design di Huawei: l’adozione di un display 2.5D piatto per tutti e quattro i modelli, segnando un passaggio dagli schermi curvi. Il look complessivo presenta una cornice piatta e angoli arrotondati.

Mate 80 Pro – Crediti: Huawei

Il dato che cattura immediatamente l’attenzione è la luminosità dello schermo, che raggiunge gli 8.000 nit, il picco massimo mai visto prima su uno smartphone. I modelli standard e Pro montano schermi da 6,75″, mentre il Pro Max e RS Ultimate Design salgono a 6,9″, tutti basati su tecnologia OLED.

La fluidità è garantita dal refresh rate adattivo LTPO da 1 a 120 Hz. Dal punto di vista estetico, i telefoni mantengono l’iconico anello circolare della fotocamera, con una lucidatura aggiuntiva, affiancato da un secondo cerchio sul retro che identifica la bobina di ricarica, unendo le forme per creare la cifra “8”.

La struttura è robusta e resistente ad acqua e polvere, con classificazioni IP68 e IP69. Per la sicurezza e i selfie, la parte anteriore integra un sensore classico e una fotocamera con ToF per il riconoscimento facciale 3D.

Specifiche tecniche

Mate 80 Pro Max – Crediti: Huawei

Sotto la scocca, la serie Mate 80 è alimentata dai chipset Kirin 9030 e 9030 Pro, anche se la versione base utilizza il Kirin 9020. Le statistiche rilasciate da Huawei evidenziano un notevole salto prestazionale: Mate 80 Pro e Mate 80 Pro Max da 16 GB di RAM vantano un miglioramento del 42% rispetto a Mate 70 Pro+ (con Kirin 9020), mentre Mate 80 Pro da 12 GB migliora del 35% rispetto a Mate 70 Pro.

L’aspetto più significativo delle specifiche è la memoria: il modello di punta, il Mate 80 RS Ultimate Design, è equipaggiato fino a 20 GB di RAM, ossia la capacità di RAM più alta mai offerta dall’azienda nelle sue serie Mate o P.

Il software è basato su HarmonyOS 6, che integra nuove funzionalità e una serie di caratteristiche basate sull’intelligenza artificiale.

Batteria

A livello di autonomia, i modelli Pro Max e RS Ultimate Design utilizzano batterie da 6.000 mAh, mentre Mate 80 e 80 Pro offrono unità da 5.750 mAh. La ricarica è super veloce, come ci si aspetterebbe: 100W cablata e 80W wireless, oltre alla ricarica wireless inversa da 20W.

Fotocamera

Mate 80 RS – Crediti: Huawei

La serie Mate 80 consolida l’eccellenza fotografica di Huawei. Tutti i modelli offrono un’apertura fisica del diaframma, che concede all’utente un controllo maggiore sull’acquisizione delle immagini. Come al solito l’elaborazione post-scatto è gestita dal sistema di imaging XMAGE.

Mate 80 standard è dotato di una fotocamera da 50 MP, un ultra-wide da 40 MP e un teleobiettivo periscopico da 12 MP. Il pacchetto è accompagnato dal classico sensore multispettrale Red Maple Color Camera, che identifica con precisione le informazioni cromatiche e garantisce – in combinazione con la fotocamera principale – colori fedeli e realistici.

Mate 80 Pro si distingue con una fotocamera principale da 50 MP con un sensore da 1/1,28″, un ultra-wide da 40 MP e un teleobiettivo a doppio periscopio che offre macro e zoom 4X e 8X. I modelli Pro Max e RS Ultimate Design innalzano il livello includendo un teleobiettivo macro da 50 MP e un super teleobiettivo da 50 MP, con uno zoom ottico variabile tra 6.2X e 12.4X.

Huawei Mate 80 – Scheda tecnica

[in aggiornamento]

Huawei Mate 80 Pro – Scheda tecnica

[in aggiornamento]

Huawei Mate 80 Pro Max – Scheda tecnica

[in aggiornamento]

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design – Scheda tecnica

[in aggiornamento]

Huawei Mate 80 Series – Prezzo e uscita

L’evento di lancio della serie Mate 80 è avvenuto nella mattina del 25 novembre, per il momento solo in Cina. Il prezzo di partenza è di circa 574€ ma per maggiori dettagli di seguito trovate tutte le configurazioni per ciascun modello.