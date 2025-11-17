Huawei Mate 80 Pro Max svelato: il nuovo design tra tradizione e innovazione

Il colosso tech cinese svela i nuovi smartphone in arrivo e riscrive l’elegante design della gamma Mate, senza stravolgere le cose. Quest’anno ci sarà anche Huawei Mate 80 Pro Max, la vera novità della famiglia: il lancio è fissato per il mese di novembre e non poteva mancare anche una versione extra lusso della serie Ultimate Design.

Huawei Mate 80 in arrivo insieme ai modelli Pro e Pro Max: ecco il design della serie

Crediti: Huawei

Il nuovo design di Huawei Mate 80 si muove tra tradizione e innovazione: viene riproposto il classico modulo fotografico circolare – come Mate 70 – ma stavolta c’è un posizionamento dei sensori ad anello.

Inoltre la parte centrale della scocca ospita un secondo anello a filo con la cover posteriore: probabilmente si tratta di uno spazio per indicare il supporto alla ricarica senza fili. Comunque non si esclude la presenza di magneti integrati, per offrire la tecnologia di ricarica wireless magnetica in stile iPhone.

A proposito di Cupertino, quest’anno i produttori cinesi sono parecchio agguerriti: Xiaomi 17 ha saltato una generazione (la 16) per allinearsi alla rivale statunitense e ha aggiunto il modello 17 Pro Max. Anche Huawei ha deciso di scimmiottare Apple, eliminando il solito dispositivo Pro+ in favore di Mate 80 Pro Max.

C’è anche la data di presentazione

Crediti: Huawei

La data di presentazione della serie è fissata per il 25 novembre in Cina: la gamma sarà composta da Huawei Mate 80, Mate 80 Pro e Mate 80 Pro Max, tutti dotati di fotocamera XMAGE e il già citato “anello” posteriore. Inoltre l’intera gamma supporta il riconoscimento del volto 3D, anche il modello standard.

Mate 80 e 80 Pro offrono una tripla fotocamera, arricchita da un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica. Mate 80 Pro Max aggiunge un modulo aggiuntivo e sale ad una quad camera, sempre con multispettrale; inoltre solo la variante top presenta un doppio teleobiettivo periscopico.

Tra le altre caratteristiche – in questo caso leak – dovremmo avere una taglio inusuale da 20 GB di RAM, l’inedito Kirin 9030, un sensore principale da 200 MP e una variante solo eSIM (senza slot fisico).

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design non poteva mancare

Crediti: Huawei

Oltre ai tre modelli principale è stato annunciato anche Huawei Mate 80 RS Ultimate Design: si tratta dell’ultimo membro della serie extra-lusso, nata dalle ceneri della collaborazione con Porsche Design. In questo caso abbiamo un comparto fotografico simile a quello del Pro Max ma con un modulo differente, dallo stile ottagonale.

La cover posteriore presenta un’elegantissima colorazione viola (è previsto anche in nero e bianco) con uno stile che si sposta di parecchio rispetto a quello del resto della gamma.

Huawei Mate X7

Durante l’evento del 25 novembre sarà annunciato anche Huawei Mate X7, il nuovo top di gamma pieghevole. Al momento mancano sia immagini che dettagli tecnici, quindi dovremo necessariamente attendere ulteriori novità.

Infine, l’uscita Global: non c’è ancora una data ma è probabile che anche a questo giro la serie principale Mate resti un’esclusiva cinese. Tuttavia il pieghevole potrebbe trovare spazio anche da noi, come già avvenuto con il predecessore.