La serie Huawei Mate 80 potrebbe avere una RAM da record

Il debutto di Huawei Mate 80 si fa sempre più vicino e le ultime novità parlano di un quantitativo di RAM sopra le righe. Il colosso tech cinese potrebbe utilizzare per la prima volta una configurazione da 20 GB, taglio inedito ma non la vetta raggiunta dal settore.

Huawei Mate 80 con 20 GB di RAM: la nuova serie di punta mirerà alle stelle, con un quantitativo da record

Crediti: Weibo

Al momento i formati più diffusi per gli smartphone sono 16 GB e 12 GB di RAM: chiaramente si tratta di configurazioni destinate a far salire il prezzo di un dispositivo, ma nonostante ciò non è più come una volta.

All’inizio i quantitativi colossali di RAM erano dedicati agli smartphone da gaming, per poi passare ai dispositivi di punta. Oggigiorno capita che anche i mid-range possano offrire tagli stellari sotto il profilo di RAM e storage.

Con 20 GB di RAM la serie Huawei Mate 80 potrebbe stabilire una prima volta ed un record nel panorama attuale; tuttavia ricordiamo che sono già stati fatti degli esperimenti in tal senso, limitati al mercato cinese.

20 GB vi sembrano tanti? Allora dovete conoscere questi smartphone

In realtà in passato abbiamo avuto a che fare con smartphone equipaggiati con la bellezza di 24 GB di RAM. Stiamo parlando di modelli da gaming, top di gamma in versione speciale oppure varianti di punta solo per il mercato asiatico.

Alcuni modelli sono arrivati anche da noi nella vesta da 24 GB di RAM ma si tratta di dispositivi specifici e non della norma. Generalmente i telefoni fuori dalla Cina si fermano ai 16 GB, con qualche sporadica eccezione.

Cosa sappiamo della serie Huawei Mate 80

Mate 70 Pro – Crediti: Huawei

Tornando alla nuova gamma top di Huawei, il lancio sarebbe previsto in patria per il 25 novembre. Com’è ormai abitudine non ci sono indizi sul debutto internazionale, quindi è probabile che da noi arrivi solo il futuro pieghevole Mate X7.

Intanto la serie Mate 80 è stata protagonista di varie indiscrezioni, con tanto di immagini leak. Dovremmo avere quattro modelli – Mate 80, 80 Pro, 80 Pro Max e 80 RS – tutti equipaggiati con l’inedito SoC Kirin 9030. Inoltre per la prima volta tutti i dispositivi, anche quello base, dovrebbero offrire lo sblocco facciale 3D.

Tra le novità ci sarebbe una fotocamera principale da 200 MP, soluzione mai utilizzata dalla gamma.