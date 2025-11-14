Huawei Mate 80, la serie avrà un modello solo eSIM?

L’attesa per la nuova serie di flagship Huawei Mate 80 sta entrando nella sua fase più calda. Con un lancio atteso in Cina entro la fine del mese, le indiscrezioni si moltiplicano, delineando il profilo di smartphone che puntano a ridefinire gli standard tecnologici del colosso di Shenzhen.

Tra le novità su processori e fotocamere stellari, emerge un rumor che potrebbe segnare un cambiamento strategico: l’introduzione di una variante esclusivamente eSIM.

Huawei Mate 80, cosa sappiamo?

Crediti: Weibo

Secondo le ultime fughe di notizie, Huawei starebbe valutando di lanciare un modello della serie Mate 80 privo dello slot per la scheda SIM fisica, affidandosi unicamente alla tecnologia eSIM in specifiche regioni di mercato. Se confermata, questa mossa seguirebbe un trend già avviato da altri competitor, come Apple negli Stati Uniti, segnalando una transizione verso una connettività più flessibile e digitalizzata.

A rafforzare questa ipotesi contribuisce l’indiscrezione del noto tipster SmartPikachu su Weibo, il quale sostiene che la gamma Mate 80 sarà dotata della “più potente architettura di comunicazione” mai vista su un dispositivo Huawei. Sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, l’adozione di un modello solo eSIM si integrerebbe in una strategia volta a ottimizzare la connettività e, potenzialmente, lo spazio interno dei dispositivi.

Conferme per il comparto fotografico

Come da tradizione per la serie Mate, il comparto fotografico si preannuncia come il vero fiore all’occhiello, sebbene i rumor attuali appaiano complessi e, in parte, contraddittori.

Da un lato, si parla insistentemente di un modello di punta, il Mate 80 Pro+, equipaggiato con una configurazione rivoluzionaria: una fotocamera principale da 50MP con tecnologia LOFIC e un sistema a doppia fotocamera periscopica. Quest’ultima includerebbe due sensori da 50MP dedicati rispettivamente allo zoom a media e lunga lunghezza focale.

Dall’altro lato, altre fonti, supportate da presunte immagini “live” trapelate su Weibo, si concentrano sul modello Mate 80 Pro. Questi scatti rubati suggerirebbero un sensore principale da ben 200 MP, una prima assoluta per la gamma Mate. Le immagini mostrano un design che, pur mantenendo il modulo fotografico circolare iconico, presenterebbe una nuova disposizione dei sensori e un doppio flash LED.

Colpiscono anche le presunte colorazioni sgargianti, come giallo e arancione, in netto contrasto con lo stile sobrio che ha sempre caratterizzato la serie.

Tantissima RAM e il nuovo Kirin

La serie Mate 80 è destinata a ospitare un nuovo processore, presumibilmente l’inedito SoC Kirin 9030. Ma è sul fronte della memoria che Huawei potrebbe stabilire un nuovo primato interno: si vocifera infatti l’arrivo di una configurazione da 20 GB di RAM.

Sebbene il mercato abbia già visto esperimenti con 24 GB di RAM (principalmente su smartphone da gaming o varianti destinate al mercato asiatico di REDMAGIC, OnePlus o Realme), per Huawei si tratterebbe della prima volta. Questo taglio, superiore ai 12 GB e 16 GB attualmente più diffusi, indicherebbe la volontà di spingere al massimo le prestazioni e il multitasking.

Ricarica e varianti

Le specifiche trapelate si chiudono con il comparto energetico. Si parla di un supporto alla ricarica rapida fino a 100W (sia cablata che wireless per il modello Pro), mentre la versione standard si attesterebbe sui 66W.

Infine, la famiglia Mate 80 potrebbe arricchirsi di un membro inaspettato: il Huawei Mate 80 Air. Si tratterebbe di un presunto flagship ultrasottile, pensato per competere direttamente con le proposte più leggere e sottili di Apple e Samsung.

Con il lancio imminente in Cina, resta solo da vedere quali di queste numerose e ambiziose indiscrezioni troveranno conferma ufficiale.