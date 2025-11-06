Huawei Mate 70 Air: 7″ e 6.500 mAh per sfidare iPhone Air e S25 Edge | Ufficiale

Anche il colosso tech cinese ha il suo smartphone ultrasottile, seguendo la scia di Samsung ed Apple (e degli altri produttori che hanno intrapreso questa strada). Huawei Mate 70 Air presenta una scocca sottile e uno stile elegante, con specifiche tecniche robuste ed un prezzo appetibile, anche se per il momento è disponibile solo in Cina.

Huawei Mate 70 Air: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Huawei

Il nuovo ultrasottile di Huawei si difende bene rispetto alla concorrenza, con i suoi 6,6 mm di spessore. iPhone Air misura 5,6 mm ma offre uno schermo da 6,5″ mentre Samsung Galaxy S25 Edge arriva a 5,8 mm e 6,7″ di diagonale.

Il modello di Huawei risulta più spesso ma c’è un motivo: la batteria è una colossale unità al silicio-carbonio da 6.500 mAh con ricarica rapida da 66W; inoltre lo schermo supera entrambi i rivali con i suoi 7″ di diagonale, con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e supporto agli stilo.

La luminosità massima arriva a 4.000 nit mentre il design micro-quad curved offre uno stile elegante e raffinato.

Crediti: Huawei

Il comparto fotografico è realizzato nel perfetto stile del brand: Huawei Mate 70 Air si affida ad un sensore da 50 MP con dimensioni di 1/1,3″ accompagnato sia da un ultragrandangolare che da un teleobiettivo con zoom ottico 3X, OIS e filtro RYYB, elemento ormai tipico nelle fotocamere Huawei che consente di catturare molta più luce.

Immancabile il “solito” sensore multispettrale Red Maple Color Camera, che identifica con precisione le informazioni cromatiche e garantisce – in combinazione con la fotocamera principale – colori fedeli e realistici.

Lo smartphone supporta la comunicazione satellitare per i messaggi in zone senza copertura di rete. Per quanto riguarda il prezzo, Huawei Mate 70 Air parte da circa 511€ al cambio: di seguito trovate configurazioni e prezzi per la Cina.

12/256 GB – 4.199 yuan (~511€)

– 4.199 yuan (~511€) 12/512 GB – 4.699 yuan (~572€)

– 4.699 yuan (~572€) 16/256 GB – 4.699 yuan (~572€)

– 4.699 yuan (~572€) 16/512 GB – 5.199 yuan (~633€)

Huawei Mate 70 Air – Scheda tecnica