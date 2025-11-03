Huawei Mate 70 Air paparazzato dal vivo: il primo ultrasottile arriva a novembre

Nonostante le voci di un flop per i modelli di punta targati Samsung e Cupertino, sembra che sempre più brand abbiano in serbo uno smartphone ultrasottile. Il primo dispositivo della compagnia cinese sarà Huawei Mate 70 Air, già protagonista di varie indiscrezioni e ora immortalato in alcune, presunte immagini dal vivo.

Huawei Mate 70 Air: eccolo dal vivo, insieme a vari dettagli sulle specifiche

Crediti: Weibo

Il telefono è apparso nel database di China Telecom, una garanzia per la sua esistenza: oltre alla sigla SUP-AL90, infatti, è presente anche il nome commerciale. Aspettando il debutto, Huawei Mate 70 Air, è protagonista di alcune immagini: stavolta si tratta di foto dal vivo che mostrerebbero il design e le dimensioni del dispositivo.

Gli scatti mostrano un ampio modulo fotografico circolare, un corpo ultrasottile ed uno schermo che pare dotato di bordi leggermente curvi su quattro lati; c’è un singolo foro per la selfie camera, segno che lo smartphone non avrà lo sblocco del volto 3D. Si intravede anche la confezione di vendita, una scatola nera con dettagli dorati.

Crediti: Weibo

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con la massima cautela.

Dimensioni e peso: 6,5 mm

Colorazioni: Golden Black, Feather White e Silver Brocade

Certificazione: /

Display: Micro-quad Curved OLED da 6,9″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC: HiSilicon Kirin 9020A a 7 nm SMIC

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,4 GHz Taishan V121 3 x 2,0 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU: Maleoon 920 (840 MHz)

RAM: 12/16 GB di RAM LPDDR5X

Storage: UFS 4.0 non espandibile

Batteria: circa 6.000 mAh

Ricarica: 66W

Fotocamera: 50 MP con sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera: ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G (5A), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: HarmonyOS 5

Quando esce il primo ultrasottile di Huawei

Il colosso tech cinese non ha ancora confermato il debutto del suo primo smartphone ultrasottile. Secondo le indiscrezioni Huawei Mate 70 Air dovrebbe essere annunciato in patria il 6 novembre, ma manca ancora l’ufficialità.

Visti i precedenti è improbabile che il modello Air arrivi in Italia: attualmente l’azienda sta portando da noi solo i modelli della serie Pura e i pieghevoli, quindi è poco realistico pensare che possa fare un’eccezione per Mate 70 Air.

Le ultime novità del brand sono Huawei Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra, freschi di lancio in Italia.