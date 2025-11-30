Huawei FreeClip 2 anche Global: stile, comfort e audio potenziato

Il colosso tech cinese si prepara a chiudere il 2025 con un importante evento Global che vedrà in scena il nuovo pieghevole Mate X7. Tuttavia il top di gamma non sarà l’unica novità in arrivo: il brand ha confermato anche la presenza dei nuovi auricolari Huawei FreeClip 2, già ufficiali in Cina ed ora in arrivo anche a livello internazionale.

Huawei FreeClip 2: le nuove cuffie open ear arrivano l’11 dicembre con tante novità

Crediti: Huawei

La presentazione ufficiale è fissata per l’11 dicembre, ma al momento si tratta di un lancio limitato ad alcuni paesi. Non ci sono ancora dettagli per l’Italia, tuttavia sia Mate X6 che i primi FreeClip sono arrivati alle nostre latitudini. Di conseguenza è probabile che anche i nuovi modelli saranno annunciati nel nostro Paese.

Presentati per la prima volta il 24 settembre in Cina, gli auricolari FreeClip 2 introducono un design open ear più moderno e confortevole rispetto alla generazione precedente. Tra le novità spicca la nuova colorazione blu, ottenuta grazie a un silicone liquido più morbido del 25% rispetto al modello precedente.

Questo materiale, combinato con una struttura in metallo a memoria di forma, assicura una vestibilità estremamente confortevole anche durante un uso prolungato.

Non meno interessante è la nuova custodia di ricarica, realizzata tramite un processo di stampaggio ad altissima precisione che ricrea un effetto simile al tessuto denim: resistente allo sporco, piacevole al tatto e, soprattutto, molto distintivo nel panorama degli auricolari true wireless.

Dal punto di vista tecnico, Huawei ha integrato nei FreeClip 2 nuove soluzioni proprietarie per migliorare la qualità sonora e ridurre la latenza come AI Chip Technology per l’ottimizzazione intelligente dell’audio e Surge Dual Engine, pensato per incrementare la potenza e la stabilità del segnale.

Secondo i teaser pubblicati da Huawei sul proprio account X, il lancio globale dei FreeClip 2 potrebbe non essere l’unica novità dell’evento di dicembre. Il brand allude infatti all’arrivo di altri prodotti sorprendenti, lasciando pensare al debutto di altri accessori – probabilmente legati al settore dei wearable.