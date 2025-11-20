Honor Watch X5 è il nuovo indossabile economico, con design stiloso e AMOLED da 1,97″

Nonostante il lancio di smartwatch Honor sia fermo in Italia al modello Watch 5 (settembre 2024), le presentazioni in Cina stanno continuando eccome. Dopo l’inedito Watch Fit, stavolta tocca ad Honor Watch X5: si tratta di un orologio economico ma dallo stile casual e dotato di materiali per nulla cheap. Ecco tutti i dettagli dell’indossabile, in arrivo con la serie 500 ma già presente nello store ufficiale cinese (che svela praticamente tutto).
Honor Watch X5: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Come anticipato in apertura si tratta di un modello dal prezzo accessibile, intorno ai 54€ al cambio (449 yuan). Nonostante la sua natura economica abbiamo varie caratteristiche da non sottovalutare: il corpo è realizzato in alluminio, con un vetro protettivo 2.5D per la parte superiore e una corona rotante di lato.
La scocca è certificata IP68 ed è resistente alle immersioni fino a 5 ATM; il display AMOLED è un’ampia unità da 1,97″ con cornici sottili appena 1,8 mm. L’orologio pesa solo 29 grammi, per uno spessore di 9,9 mm.
Honor Watch X5 supporta fino a 120 modalità sportive e non mancano le solite funzioni per il monitoraggio della salute, compreso il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Ci sono le chiamate Bluetooth, l’NFC per i pagamenti e il GPS per il posizionamento satellitare.
Insomma, una dispositivo stiloso e pratico che potrebbe trovare spazio facilmente anche alle nostre latitudini. Per ora il lancio è limitato alla Cina, così come quello di Honor 500 e 500 Pro.
Honor Watch 5X – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 45,68 x 40,2 x 9,9 mm, 29 grammi (senza cinturino)
- Materiali: corpo in alluminio, cinturino in silicone
- Certificazioni e resistenza: 5 ATM, IP68
- Quadrante: quadrato
- Display: Flat AMOLED 1,97″ HD (450 x 390 pixel) con AOD e refresh rate a 60 Hz, copertura in vetro 2.5D
- SoC: /
- RAM: /
- Storage: /
- Batteria: 360 mAh
- Ricarica: pin magnetici
- Autonomia: fino a 14 giorni
- Comunicazione: speaker e microfono, chiamate Bluetooth
- Connettività e altro: Bluetooth, NFC, GPS (BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)
- Sensori e altro: PPG (monitoraggio dell’attività cardiaca, sonno, SpO2, stress)
- Sport: oltre 120 modalità sportive
- Sistema operativo: MagicOS 9.0