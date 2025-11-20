Honor Watch X5 è il nuovo indossabile economico, con design stiloso e AMOLED da 1,97″

Nonostante il lancio di smartwatch Honor sia fermo in Italia al modello Watch 5 (settembre 2024), le presentazioni in Cina stanno continuando eccome. Dopo l’inedito Watch Fit, stavolta tocca ad Honor Watch X5: si tratta di un orologio economico ma dallo stile casual e dotato di materiali per nulla cheap. Ecco tutti i dettagli dell’indossabile, in arrivo con la serie 500 ma già presente nello store ufficiale cinese (che svela praticamente tutto).

Honor Watch X5: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Come anticipato in apertura si tratta di un modello dal prezzo accessibile, intorno ai 54€ al cambio (449 yuan). Nonostante la sua natura economica abbiamo varie caratteristiche da non sottovalutare: il corpo è realizzato in alluminio, con un vetro protettivo 2.5D per la parte superiore e una corona rotante di lato.

La scocca è certificata IP68 ed è resistente alle immersioni fino a 5 ATM; il display AMOLED è un’ampia unità da 1,97″ con cornici sottili appena 1,8 mm. L’orologio pesa solo 29 grammi, per uno spessore di 9,9 mm.

Crediti: Honor

Honor Watch X5 supporta fino a 120 modalità sportive e non mancano le solite funzioni per il monitoraggio della salute, compreso il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Ci sono le chiamate Bluetooth, l’NFC per i pagamenti e il GPS per il posizionamento satellitare.

Insomma, una dispositivo stiloso e pratico che potrebbe trovare spazio facilmente anche alle nostre latitudini. Per ora il lancio è limitato alla Cina, così come quello di Honor 500 e 500 Pro.

Honor Watch 5X – Scheda tecnica