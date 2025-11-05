HONOR nomina Pier Giorgio Furcas Head of HONOR Svizzera

HONOR rafforza la propria leadership in Europa ampliando le responsabilità di Pier Giorgio Furcas — già Deputy General Manager di HONOR Italia —assume ora anche la carica di Head of HONOR Svizzera.

La nuova nomina riflette la volontà dell’azienda di rafforzare la propria struttura manageriale in Europa e di consolidare la presenza del marchio in un mercato chiave come quello svizzero, che rappresenta un hub strategico per l’innovazione e il posizionamento premium del brand nel continente.

HONOR si espande ancora in Europa: la nomina di Pier Giorgio Furcas e le opportunità del mercato svizzero

Crediti: Honor

Il nuovo incarico di Pier Giorgio Furcas si inserisce in un contesto di espansione e sviluppo internazionale del brand. In qualità di Deputy General Manager di HONOR Italia e Head of HONOR Svizzera, Furcas avrà il compito di guidare la crescita del business nel mercato elvetico, contribuendo all’allineamento delle strategie commerciali e di marketing tra Svizzera e Italia, due Paesi che condividono un alto livello di maturità nel settore tecnologico.

La nomina comporta inoltre una maggiore responsabilità nella definizione delle partnership locali, nel coordinamento dei team regionali e nel presidio delle attività di comunicazione e vendita, con l’obiettivo di rafforzare la brand awareness e incrementare la presenza del marchio sul territorio.

Il mercato svizzero rappresenta un’ulteriore opportunità di espansione per HONOR, grazie alla sua posizione strategica e alla forte attenzione dei consumatori verso la qualità, l’innovazione e la sostenibilità. La presenza in Svizzera consentirà all’azienda di valorizzare sinergie operative con l’Italia, creando un sistema integrato capace di sostenere la crescita complessiva del brand nell’area europea. L’obiettivo è consolidare la reputazione di HONOR come punto di riferimento per la tecnologia premium, mantenendo un approccio vicino alle esigenze locali e alla diversità dei mercati.

Laureato in Economia, Pier Giorgio Furcas vanta una lunga e articolata esperienza nel settore Consumer Electronics, maturata in grandi multinazionali come Samsung e Huawei, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Country Manager del Consumer Business Group. Entrato in HONOR nel 2023 come Sales Director, ha guidato con successo la crescita del brand in Italia fino a gennaio 2025. La sua nomina a Deputy General Manager rappresenta un naturale riconoscimento dei risultati conseguiti e un ulteriore passo nel processo di espansione internazionale del brand.

“Sono entusiasta di poter contribuire alla crescita di HONOR anche in Svizzera, un mercato ricco di potenzialità e perfettamente in linea con la nostra visione. Questa nomina rappresenta per me un’importante occasione di sviluppo professionale e un segno di fiducia da parte dell’azienda. L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento del brand e creare valore attraverso sinergie tra i diversi mercati europei, offrendo ai consumatori un’esperienza tecnologica di altissimo livello”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR Italia e Head of HONOR Svizzera.