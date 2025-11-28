Honor Magic V5 sta ricevendo l’aggiornamento più atteso

Il nuovo firmware basato su Android 16 porta con sé MagicOS 10, introducendo un motore per le prestazioni rinnovato, una nuova interfaccia grafica e funzionalità avanzate per la fotocamera.

MagicOS 10 e Android 16 stanno arrivando sugli Honor Magic V5

Crediti: Honor

L’attesa per i possessori dell’ultimo gioiello pieghevole di casa Honor è finalmente terminata. L’azienda ha avviato ufficialmente il rilascio dell’aggiornamento software più significativo per Honor Magic V5, portando il dispositivo alla versione MagicOS 10 basata su Android 16. Secondo le prime segnalazioni e l’arrivo dell’update sulle unità di recensione, si tratta di un pacchetto massiccio dal peso di circa 3,6 GB, un chiaro indicatore della vastità delle modifiche apportate al sistema.

Identificato con il numero di build C431E3R2P2H1, questo aggiornamento non si limita a semplici patch di sicurezza, ma rappresenta una vera e propria evoluzione dell’esperienza utente, puntando su tre pilastri fondamentali: fluidità, convenienza e interconnessione.

Prestazioni migliorate

Alla base di questo aggiornamento troviamo l’introduzione del motore di prestazioni Turbo X. Honor ha lavorato duramente “sotto il cofano” per rendere l’ottimizzazione del sistema non solo percepibile, ma visibile. Il changelog evidenzia un netto miglioramento nelle curve di animazione per l’apertura e la chiusura delle app, garantendo un’esperienza visiva più fluida e naturale.

Inoltre, il sistema è ora in grado di gestire operazioni parallele con maggiore efficacia: quando si esegue uno swipe per uscire da un’app o si naviga nella schermata home, il dispositivo mantiene una reattività impeccabile senza lag o incertezze. Anche l’esperienza di digitazione è stata affinata, con una tastiera che promette una risposta al tocco più immediata.

Interfaccia utente ridisegnata

MagicOS 10 porta con sé un linguaggio di design rinnovato. Il Centro di Controllo è stato completamente ridisegnato: ora presenta uno sfondo scuro che migliora la gerarchia visiva e icone colorate che rendono l’interfaccia più leggibile. L’interazione è stata resa più intuitiva, permettendo, ad esempio, di passare rapidamente dal Centro di Controllo al Centro Notifiche con un semplice swipe orizzontale.

Le novità estetiche toccano anche la schermata di blocco, che ora offre maggiori opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono modificare lo stile dell’orologio semplicemente pizzicando lo schermo con due dita, una gesture che apre un mondo di nuove configurazioni visive.

Funzionalità intelligenti e Magic Capsule

Sul fronte della produttività e della convenienza, Honor introduce nuove funzionalità per la Magic Capsule. Attività come la ricarica e la registrazione dello schermo sono ora integrate in questa “pillola” interattiva, permettendo di visualizzare lo stato in tempo reale e accedere ai comandi rapidi senza interrompere l’attività principale.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale anche negli screenshot. Il sistema AI Screenshot apprende dalle abitudini dell’utente per raccomandare automaticamente i servizi necessari. È stata inoltre introdotta la possibilità di catturare schermate che includono finestre mobili, facilitando la selezione dell’area di interesse in un solo passaggio.

Tra le aggiunte più interessanti per il benessere digitale, spicca la funzione Motion Sickness Relief (sollievo dalla cinetosi), che ora può attivarsi automaticamente quando il dispositivo rileva che l’utente è in un veicolo in movimento, con la possibilità di personalizzare il colore dei punti visivi. A questo si aggiunge la modalità “Extra dim” nativa di Android, accessibile dalle impostazioni di accessibilità, ideale per ridurre l’affaticamento visivo in ambienti bui.

Fotografia e connettività

Il comparto fotografico, punto di forza del Magic V5, riceve un restyling dell’interfaccia. Il menu di imaging è ora organizzato su due righe scorribili, rendendo le funzioni più accessibili. Gli utenti possono inoltre personalizzare le icone visualizzate nella barra di stato della fotocamera, adattando l’interfaccia alle proprie esigenze creative. Anche la Galleria è stata migliorata, permettendo una navigazione rapida all’interno dei video per individuare frame specifici con facilità.

Infine, l’ecosistema si arricchisce con Honor Connect e la funzione OneTap, che promette un trasferimento file tra dispositivi Honor fluido e veloce, abbattendo le barriere tra smartphone, tablet e laptop del brand. Lato audio, viene aggiunto il supporto al codec ad alta definizione Bluetooth LHDC 5.0.

Disponibilità

È importante notare che il rollout della versione C431E3R2P2H1 sta avvenendo in modo graduale (staged rollout). Potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che la notifica OTA raggiunga tutti i dispositivi e tutte le regioni. Tuttavia, la portata di questo aggiornamento conferma l’impegno di Honor nel supportare i propri flagship con aggiornamenti tempestivi.