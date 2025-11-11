Un pieghevole a 500€? Honor Magic V2 è la risposta! | Singles Day AliExpress

Stai cercando un top di gamma pieghevole con un budget di poco superiore ai 500€? Allora Honor Magic V2 è il dispositivo che fa al caso tuo, ora in super sconto grazie alla promo Singles Day di AliExpress. Si tratta del flagship pieghevole di alcune generazione fa ma è ancora attuale. Riceverà update fino al 2028 e poi… come si fa a dire di no ad uno schermo da 7,92″ di diagonale?

Honor Magic V2 non è ancora passato di moda: da prendere al volo a circa 500€ con doppio sconto su AliExpress

L’ex top di gamma pieghevole Honor Magic V2 costa 518€ grazie al doppio sconto di AliExpress. Per ottenere il prezzo indicato basta riscattare il codice “SDGIZDEAL85” e pagare con PayPal per ottenere un ulteriore ribasso di 18€. Questa seconda promo è valida solo per la giornata dell’11 novembre, quindi approfittane ora!

Scheda tecnica

Crediti: Honor

Dimensioni di 156,7 x 74,0 x 9,9 mm (chiuso) e di 156,7 x 145,4 x 4,7 mm (aperto)

Display interno OLED LTPO da 7,92″ QXGA+ (2.344 x 2.156 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 1.600 nit di luminosità, rapporto in 9.78:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

Display esterno OLED LTPO da da 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 2.500 nit di luminosità, rapporto in 20:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 versione potenziata a 4 nm TSMC

CPU octa-core (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W

Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, USB Type-C 3.2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 20 MP f/1.9-2.0-2.4 con OIS, autofocus laser dToF 8×8 ed un sensore di temperatura del colore, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom digital 40X

Selfie camera da 16 MP f/2.2 (interna) e da 16 MP f/2.2(esterna)

Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.2

