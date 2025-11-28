Il pieghevole del Black Friday? Honor Magic V2, ora a meno di 540€ su AliExpress!

Le offerte di AliExpress per il Black Friday giungono al momento clou, grazie alla promo extra sconto pagando con PayPal. L’occasione di oggi per chi cerca un top di gamma pieghevole arriva con Honor Magic V2: si tratta di un modello ancora attuale, proposto ad una cifra di poco superiore ai 500€ e con l’immancabile spedizione gratis dall’Europa!

Honor Magic V2 scende a 550€ su AliExpress, con spedizione dall’Europa | Offerte Black Friday

Magic V2 – Crediti: Honor

Il pieghevole Honor Magic V2 scende a 537€ su AliExpress in occasione del Black Friday: la promo è valida solo per oggi, 28 novembre, perché sfrutta sia il coupon “BFIT80” che l’extra sconto di 18€ pagando con PayPal. L’iniziativa è valida solo per un giorno, quindi approfittatene ora! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Recensione e scheda tecnica

Dimensioni di 156,7 x 74,0 x 9,9 mm (chiuso) e di 156,7 x 145,4 x 4,7 mm (aperto)

Display interno OLED LTPO da 7,92″ QXGA+ (2.344 x 2.156 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 1.600 nit di luminosità, rapporto in 9.78:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

Display esterno OLED LTPO da da 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 2.500 nit di luminosità, rapporto in 20:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 versione potenziata a 4 nm TSMC

CPU octa-core (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W

Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, USB Type-C 3.2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 20 MP f/1.9-2.0-2.4 con OIS, autofocus laser dToF 8×8 ed un sensore di temperatura del colore, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom digital 40X

Selfie camera da 16 MP f/2.2 (interna) e da 16 MP f/2.2(esterna)

Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.