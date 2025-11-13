L’Europa non lascia scampo: Honor Magic 8 Pro avrà una batteria castrata

Il nuovo Camera Phone di Honor è in arrivo ma a quanto pare ci sarà il solito compromesso che ormai ci accompagna da un po’ di tempo. In base a quanto emerso Honor Magic 8 Pro arriverà con una batteria ridimensionata rispetto alla versione cinese: un dettaglio a cui dovremmo ormai essere abituati ma che ogni volta accende i riflettori su una problematica che sta diventando sempre più evidente.

Honor Magic 8 Pro con una batteria depotenziata: come cambiano le cose tra Cina, Global ed Europa

Crediti: GSMArena

Lanciato di recente in patria, Honor Magic 8 Pro è stato annunciato in Cina con una capiente unità da 7.200 mAh, una batteria al silicio-carbonio che garantisce tanta potenza ma in formato “compatto” (8,3 mm di spessore). Tuttavia le cose cambieranno con le versioni Global e quella in arrivo in Europa: il modello internazionale avrà 7.100 mAh ma il nostro scenderà a 6.270 mAh.

Cina Global Europa Honor Magic 8 Pro 7.200 mAh 7.100 mAh 6.270 mAh

Questa non è di certo la prima volta che la serie Magic subisce un ridimensionamento nel passaggio dai modelli cinesi a quelli internazionali. Honor Magic 7 Pro è arrivato da noi con 5.270 mAh (contro i 5.650 mAh in Cina) mentre l’attuale Honor Magic V5 ha debuttato con 5.820 mAh (contro i 6.100 mAh del cugino cinese).

Il motivo dietro questi cambiamenti nella potenza delle batteria è spiegato in un articolo dedicato alla questione: si tratta infatti di merci classificate come pericolose e quindi soggette a determinate regole e restrizioni per quanto riguarda imballaggio e trasporto.

Il problema è relativo alla sicurezza e di certo abbiamo a che fare con une questione importante: tuttavia certe legislazioni risultato obsolete e dovrebbero essere aggiornate, anche in virtù dei miglioramenti tecnologici.

I produttori cinesi stanno spingendo l’acceleratore sulle batterie al silicio-carbonio per via della loro capacità energetica sopra le righe (senza conseguenze per lo spessore). I colossi tech come Apple e Samsung proseguono lentamente ma ormai il Vaso di Pandora è stato aperto: è possibile avere smartphone sottili con batterie extra-large e le esigenze degli utenti stanno cambiando di conseguenza.

Aspettando la data d’uscita per l’Italia, vi ricordiamo che Honor Magic 8 Pro è già ufficiale in Cina: nel nostro approfondimento trovate tutti i dettagli, in attesa del lancio internazionale.