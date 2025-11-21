Honor Magic 8 Mini sarà incredibilmente sottile, ma con un compromesso

Si torna a parlare di Honor Magic 8 Mini, il flagship compatto della serie. Il dispositivo è protagonista di nuovi dettagli leak e stavolta si entra ancora di più nel vivo: il piccolo della famiglia dovrebbe sfidare colossi del calibro di iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge!

Honor Magic 8 Mini: le ultime indiscrezioni aggiustano il tiro sulle specifiche, con dettagli su dimensioni e batteria

iPhone Air – Crediti: Apple

In base alle ultime indiscrezioni dalla Cina, Honor Magic 8 Mini dovrebbe essere il primo smartphone ultrasottile in formato compatto. Il dispositivo avrebbe uno spessore compreso tra 5 e 6,5 mm, entrando di diritto nella categoria del momento. Tuttavia ci sarebbe un’aggiunta rispetto ai rivali, ossia uno schermo da 6,31″ di diagonale e – quindi – dimensioni compatte.

Il formato piccolo e maneggevole ha un compromesso: inizialmente si vociferava di una batteria extra-large ma secondo le ultime novità ci sarebbe un’unità da 5.500 mAh. Si tratta comunque di un quantitativo di tutto rispetto, specialmente se confrontato con i rivali.

Il modello targato Huawei presenta una batteria enorme ma parliamo di un telefono con display da 7″. Honor Magic 8 Mini sarebbe la scelta per chi cerca uno smartphone veramente compatto, nelle dimensioni generali e nello spessore.

Il resto delle specifiche coincide con i leak precedenti ma c’è qualche incertezza sulla fotocamera. Da un lato si parla di un sensore da 200 MP, dall’altro di un modulo da 50 MP con dimensioni di 1/1.5″; comunque non dovrebbe mancare un tele periscopico.

Il piccolo della famiglia dovrebbe arrivare nel corso del 2026 mentre Magic 8 e 8 Pro sono già ufficiali in Cina. Il modello maggiore arriverà in Italia prossimamente, come confermato dalla stessa azienda.

Scheda tecnica presunta, aggiornata al 21 novembre