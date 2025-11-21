Honor Magic 8 Mini sarà incredibilmente sottile, ma con un compromesso

Si torna a parlare di Honor Magic 8 Mini, il flagship compatto della serie. Il dispositivo è protagonista di nuovi dettagli leak e stavolta si entra ancora di più nel vivo: il piccolo della famiglia dovrebbe sfidare colossi del calibro di iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge!
Honor Magic 8 Mini: le ultime indiscrezioni aggiustano il tiro sulle specifiche, con dettagli su dimensioni e batteria
In base alle ultime indiscrezioni dalla Cina, Honor Magic 8 Mini dovrebbe essere il primo smartphone ultrasottile in formato compatto. Il dispositivo avrebbe uno spessore compreso tra 5 e 6,5 mm, entrando di diritto nella categoria del momento. Tuttavia ci sarebbe un’aggiunta rispetto ai rivali, ossia uno schermo da 6,31″ di diagonale e – quindi – dimensioni compatte.
- iPhone Air – 6,5″ | 5,6 mm | 3.149 mAh
- Samsung Galaxy S25 Edge – 6,7″ | 5,8 mm | 3.900 mah
- Motorola Edge 70 – 6,67″ | 5,99 mm | 4.800 mAh
- nubia Air – 6,78″” | 5,9 mm | 5.000 mAh
- Huawei Mate 70 Air – 7″ | 6,6 mm | 6.500 mAh
Il formato piccolo e maneggevole ha un compromesso: inizialmente si vociferava di una batteria extra-large ma secondo le ultime novità ci sarebbe un’unità da 5.500 mAh. Si tratta comunque di un quantitativo di tutto rispetto, specialmente se confrontato con i rivali.
Il modello targato Huawei presenta una batteria enorme ma parliamo di un telefono con display da 7″. Honor Magic 8 Mini sarebbe la scelta per chi cerca uno smartphone veramente compatto, nelle dimensioni generali e nello spessore.
Il resto delle specifiche coincide con i leak precedenti ma c’è qualche incertezza sulla fotocamera. Da un lato si parla di un sensore da 200 MP, dall’altro di un modulo da 50 MP con dimensioni di 1/1.5″; comunque non dovrebbe mancare un tele periscopico.
Il piccolo della famiglia dovrebbe arrivare nel corso del 2026 mentre Magic 8 e 8 Pro sono già ufficiali in Cina. Il modello maggiore arriverà in Italia prossimamente, come confermato dalla stessa azienda.
Scheda tecnica presunta, aggiornata al 21 novembre
- Dimensioni e peso: 5-6,5 mm di spessore
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,31″ 1.5K
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Dimensity 9500, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra
- 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium
- 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro
- GPU: ARM Mali G1-Ultra
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 5.500 mAh
- Ricarica: /
- Fotocamera: 200 MP oppure 50 MP (1/1.5″) con teleobiettivo periscopico
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10