Il Black Friday di Honor dura tutto il mese, con sconti fino al 50% in meno!

Solitamente le promozioni dedicate al celebre “venerdì nero” hanno una durata limitata, ma stavolta lo store ufficiale Honor ha deciso di superare ogni aspettativa. Il periodo delle offerte in occasione del Black Friday durerà per tutto il mese di novembre, con sconti imperdibili e opportunità di risparmiare anche fino al 50% sul meglio della tecnologia di Honor!

Che aspetti a passare al lato smart? Con l’iniziativa Black Friday Sales dello store Honor trovi tutto l’occorrente – smartphone, notebook, tablet, indossabili – ai migliori prezzi dell’anno!

Honor lancia la promozione Black Friday Sale: offerte lampo a tempo, nuovi Coupon e pacchetti sorpresa

Le offerte del Black Friday di Honor sono valide solo nello store ufficiale online, fino al 1 dicembre. Nella pagina dedicata alla promo trovi tutti gli eventi legati all’iniziativa: ci sono gli acquisti per categoria, con i vari prodotti in offerta lampo e con Coupon, ma non solo.

Per tutto il periodo dell’evento saranno presenti delle occasioni limitate, durante il quale sarà possibile risparmiare su determinati articoli.

Honor Pad Week , dal 3 al 9 novembre – i migliori tablet del brand cinese sono in sconto a prezzi super convenienti, con occasioni che vanno dei modelli economici fino al top di gamma MagicPad 2;

, dal 3 al 9 novembre – i migliori tablet del brand cinese sono in sconto a prezzi super convenienti, con occasioni che vanno dei modelli economici fino al top di gamma MagicPad 2; Honor Magic Week , dal 10 al 16 novembre – le offerte si concentrano sui top di gamma della serie Magic, che comprende anche il nuovissimo pieghevole Magic V5;

, dal 10 al 16 novembre – le offerte si concentrano sui top di gamma della serie Magic, che comprende anche il nuovissimo pieghevole Magic V5; Honor 400 Week, dal 17 al 27 novembre – il risparmio è assicurato anche per la fascia media e medio-alta, con i dispositivi della famiglia 400.

Il periodo finale della promo va dal 28 novembre fino al 1 dicembre: si tratta del giorno e del fine settimana del Black Friday, mentre l’evento terminerà di lunedì con il Cyber Monday. Tanti nomi e date ma un solo obiettivo: risparmiare sul meglio dell’ecosistema Honor grazie alle offerte di uno dei periodi più “caldi” dell’anno (nonostante il freddo dell’autunno)!

Le migliori offerte dello store Honor per il Black Friday: smartphone premium a prezzi top

Come abbiamo visto le offerte del Black Friday di Honor abbracciano molteplici categorie di prodotti e fasce di prezzo. Per gli utenti in cerca di un top di gamma la scelta è semplice: Honor Magic V5 scende a 1.699,9€ invece di 1.999,9€ mentre Honor Magic 7 Pro costa 799,9€ anziché 1.299,9€.

Il top di gamma pieghevole è un concentrato di tecnologia e stile con un corpo sottile di appena 8,8 mm (quando chiuso), il potente Snapdragon 8 Elite e tante funzionalità AI. La batteria è un’unità al silicio-carbonio da 5.820 mAh per un’efficienza energetica da primo della classe. La nuova fotocamera Falcon cattura immagini con una qualità stellare, anche grazie alla fotocamera periscopica da 64 MP (per ritratti e paesaggi mozzafiato).

Magic 7 Pro non è da meno: stesse performance e un design elegantissimo, in formato classico. Resistente all’acqua e alle cadute, offre uno schermo di alto livello e il riconoscimento delle impronte a ultrasuoni. Inoltre la sicurezza è rafforzata ulteriormente dallo sblocco del volto 3D, esclusivo di questo modello.

Il meglio per la fascia media con la serie Honor 400

Le occasioni sono imperdibili anche per quanto riguarda la fascia media: la serie 400 è composta da tre modelli, ognuno proposto ad un prezzo davvero niente male. Si parte con Honor 400 Pro in sconto a 549,9€ invece di 799,9€, seguito da Honor 400 (8/256 GB) in promo 349,9€ anziché 499,9€.

Se stai cercando un modello budget ma senza rinunce allora l’occasione arriva con Honor 400 Smart (6/128 GB) proposto a 159,9€ al posto di 179,9€. Al piccolo della serie è riservato anche un bundle speciale che comprende il telefono, un tablet Honor Pad X8a, le TWS Honor Earbuds X7 Lite e una caricatore SuperCharge da 66W, tutto a soli 259,9€ invece di 409,69€!

Tablet e notebook per studio, lavoro e intrattenimento

Il mercato dei tablet è rifiorito e con esso l’interesse degli utenti: i notebook sono utilissimi per studiare e lavorare in modo agile, ma i tablet possono offrire una mobilità ancora maggiore. Inoltre sono dei compagni fidati anche per l’intrattenimento e non c’è niente di meglio che leggere un buon libro o guardare una serie in streaming durante gli spostamenti in treno o nella comodità del proprio letto.

Honor MagicPad 2 Pro (12/256) costa 449,9€ anziché 599,9€: si tratta del tablet top di gamma per chi punta ad un’esperienza senza compromessi, con un display ampio e prestazioni elevate. Honor Pad 10 (8/256 GB) è in promo a 249,9€ invece di 349,9€: l’alleato perfetto in ogni occasione, all’insegna del risparmio.

Infine la soluzione premium che chi cerca eccellenza e prestazioni: Honor MagicBook Art 14 scende a 1.099,9€ con un ribasso da non sottovalutare, visto il prezzo di listino di ben 1.699,9€! Il portatile arriva con a bordo lo Snapdragon X Elite e memorie da 32 GB/1 TB.

