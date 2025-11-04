Honor 500 potrebbe aver un design familiare, ma non in senso buono

Ora che il brand cinese ha lanciato i nuovi top di gamma della serie Magic, il prossimo lancio riguarderà la fascia medio alta con Honor 500 e 500 Pro. Nelle scorse settimane si è già parlato in modo superficiale dei futuri dispositivi ma stavolta si fa sul serio. Un noto insider svela quello che potrebbe essere il design della gamma, un nuovo stile familiare che potrebbe far storcere il naso a qualche appassionato di troppo.

Honor 500 con un look in stile iPhone Air: i bozzetti leak mostrano il possibile design della serie

Crediti: Weibo

Il leaker Digital Chat Station ha pubblicato alcuni presunti bozzetti: le immagini sono solo degli schizzi ma rappresenterebbero il design dei prossimi Honor 500. Guardandoli è impossibile non restare a bocca aperta data la somiglianza con iPhone Air, il primo smartphone ultrasottile di Cupertino.

Il telefono è caratterizzato da bordi arrotondati, un display con foro centrale e un corpo molto sottile. Il colpo di scena è il modulo fotografico, uno spazio a capsula posizionato al centro della scocca in orizzontale; all’interno una doppia fotocamera ed altri sensori e il flash LED.

Lo stile è molto diverso da quello della serie Honor 400, caratterizzata da una modulo fotografico asimmetrico. Il nuovo design non sembra un’evoluzione dell’attuale generazione, quanto più un tentativo di scimmiottare la casa di Cupertino.

Stando all’insider quello nel bozzetto sarebbe Honor 500 mentre il fratello maggior Pro avrebbe dalla sua una tripla fotocamera. Come al solito è bene prendere tutto con molta cautela dato che manca una qualsiasi conferma da parte dell’azienda.

Cosa sappiamo dei prossimi smartphone di Honor

Entrambi i telefoni dovrebbero offrire un display OLED da 6,5″ con risoluzione 1.5K anche se in altri leak si parla di schermi da 6,55″ per il modello base e 6,6″ per la versione Pro.

Non ci sono ancora indizi sul chipset di Honor 500 mentre il fratello maggiore dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite, ex SoC di punta di Qualcomm. Tra le altre caratteristiche ci sarebbero una fotocamera da 200 MP, un teleobiettivo periscopico OmniVision da 64 MP (solo il Pro) e quattro colorazioni (nero, argento, rosa e blu).

Il lancio sarebbe previsto per il mese di novembre in Cina mentre ci sono dei dubbi sull’uscita Global: Honor ha saltato la serie 300 nei mercati internazionali, quindi non è da escludere che l’azienda possa riproporre la medesima strategia e saltare una generazione a livello globale.