Honor 500 Pro potrebbe essere meno potente del previsto, secondo Geekbench

Entro fine anno il produttore cinese dovrebbe lanciare i nuovi Honor 500 e 500 Pro in Cina, una degna conclusione per questo 2025. Tuttavia stavolta sembra che ci sarà qualche compromesso, almeno per quanto riguarda il chipset del fratello maggiore: lo rivela Geekbench, che offre un primo assaggio “tangibile” delle specifiche.
Honor 500 Pro su Geekbench con un chipset Snapdragon e Android 16
Nelle scorse ore ha fatto capolino su Geekbench uno smartphone siglato MEY-AN00, già avvistato anche in alcune certificazioni. Dovrebbe trattarsi di Honor 500 Pro mentre il modello standard sarebbe stato individuato come MEP-AN00.
I primi benchmark riguardano quindi la variante Pro e mostrano un cambio di rotta rispetto all’attuale generazione. In base a quanto emerso il telefono sarebbe mosso dallo Snapdragon 8s Gen 4 e non dallo Snapdragon 8 Elite, come rivelato da precedenti indiscrezioni.
Il resto delle caratteristiche comprende 16 GB di RAM e Android 16 come software, naturalmente con MagicOS 10.
Solitamente il modello di punta della serie Number presenta l’ex SoC premium di Qualcomm. Honor 400 Pro è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, quindi ci aspettavamo tutti la presenza della versione successiva 8 Gen Elite.
Probabilmente si tratta del compromesso per il nuovo cambio di look e l’introduzione di un teleobiettivo periscopico da 64 MP, contro il tele classico dell’attuale modello Pro.
Aspettando di saperne di più vi segnaliamo questo Concept Render basato su un bozzetto trapelato di recente. Il design dovrebbe rappresentare il look di Honor 500 standard mentre il fratello maggiore Pro dovrebbe offre tre fotocamere posteriori.
L’ispirazione è davvero palese, forse anche troppo: che ve ne pare di questo stile che guarda ad iPhone Air? Meglio Honor 400 con la sua fotocamera asimmetrica oppure siete aperti a nuovi orizzonti?